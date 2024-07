Confira o resultado das matrículas da segunda chamada do Vestibular das Fatecs

A partir das 15 horas desta quarta-feira (31), o candidato que enviou os documentos para a segunda chamada de matrícula das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) pode conferir a resposta ao pedido pelo mesmo sistema em que efetuou o requerimento. Quem teve o pedido indeferido poderá fazer o acerto da documentação amanhã (1º de agosto).

As Fatecs oferecem acesso à computador e/ou internet para o candidato que precisar de equipamentos para fazer a matrícula. As orientações sobre o procedimento também estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria.

Documentação

Quem receber a chamada para matrícula deverá enviar ao sistema remoto indicado na convocação, via upload, nos formatos PDF, JPEG ou PNG, os seguintes documentos:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

Documento de Identidade com foto, dentro da validade. Ex.: RG;

CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;

Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Para obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso, o requerente deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa, programa da disciplina e histórico escolar da instituição de origem.

O candidato que apresentar documentos em língua estrangeira deverá enviar os arquivos vistados pela autoridade consular brasileira no país de origem, devidamente acompanhados da respectiva tradução oficial.

É de responsabilidade do candidato realizar o upload de todos os documentos no sistema de matrícula online, dentro do prazo estabelecido no cronograma.