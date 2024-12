Confira o que verificar no seu carro antes de pegar a estrada

Com o fim de ano se aproximando, muitas pessoas começam a planejar suas viagens de férias ou encontros familiares. Mas antes de pegar a estrada, é essencial realizar uma revisão cuidadosa no seu carro para garantir que ele esteja em perfeitas condições, evitando imprevistos durante o trajeto. A segurança deve ser sempre prioridade, e a manutenção preventiva, é a melhor forma de assegurar uma viagem tranquila e sem contratempos.

Ian Faria, cofundador e CEO da Mecanizou, startup que conecta oficinas mecânicas a fornecedores de peças automotivas, destaca que o primeiro ponto a ser verificado é o sistema de freios, que é fundamental para a segurança do veículo. “Certifique-se de que as pastilhas estão em bom estado e que o fluido de freio está no nível correto. O desgaste excessivo das pastilhas ou a falta de fluido podem comprometer a eficiência do sistema de frenagem, aumentando o risco de acidentes”, explica.

Outro item importante é o estado dos pneus. É importante verificar se a pressão está correta e se eles não apresentam desgastes irregulares, rachaduras ou bolhas. Pneus em bom estado garantem uma melhor aderência ao solo e maior estabilidade do carro, especialmente em viagens longas. Não se esqueça de checar o estepe e os equipamentos necessários para um eventual imprevisto.

Ian destaca ainda, que a bateria também merece atenção, principalmente em viagens durante o verão, quando as altas temperaturas podem afetar seu desempenho. “Verifique se a carga da bateria está boa e se não há sinais de corrosão nos terminais. Se a bateria tiver mais de três anos de uso, é recomendável fazer uma revisão mais detalhada para evitar surpresas”.

Já os níveis de óleo do motor e outros líquidos do carro, como o de arrefecimento e o de direção hidráulica, devem ser verificados antes de pegar a estrada. O óleo de motor em nível adequado garante o bom funcionamento do motor e evita o superaquecimento. O fluido de arrefecimento é essencial para manter o motor na temperatura ideal durante a viagem, prevenindo danos ao sistema de resfriamento.

Além disso, não se esqueça de conferir as luzes do veículo, como farois, lanternas, luzes de freio e pisca-alerta, que são essenciais para a visibilidade e segurança, especialmente durante a noite ou em condições climáticas adversas. Se necessário, substitua lâmpadas queimadas ou danificadas.

Também é fundamental garantir que o sistema de ar condicionado esteja funcionando corretamente, principalmente para viagens em regiões de clima quente. O conforto durante a viagem contribui para a segurança, pois um motorista confortável está mais atento e menos propenso a distrair-se.