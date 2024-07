Confira o que se sabe sobre atentado contra o ex-presidente Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de tiros enquanto discursava em um comício em Butler, no estado da Pensilvânia, neste sábado (13).

Após o ataque, era possível ver sangue escorrendo no rosto de Trump. Seus assessores afirmaram que ele passa bem.

Veja:

Tiroteio durando discurso de Trump nos EUA.

Seria essa uma fakeada estadunidense?! pic.twitter.com/5jfgqBFRFG — Paulo de Andrade ⚖️ (@e_legalmente) July 13, 2024

Saiba o que já se sabe sobre o ataque sofrido por Trump.

Quando e em que contexto ele foi ocorreu?

Em campanha para retornar à Casa Branca, Trump fazia comício neste sábado em Butler, na Pensilvânia, um dos estados-chave para a eleição presidencial americana.

Seu discurso foi interrompido pelo som de tiros.

Segundo o ex-presidente, ele foi atingido por uma bala que perfurou a parte superior da sua orelha direita. Vídeos mostram Trump colocar as mãos no rosto e se abaixar em busca de proteção, assim como os seus apoiadores.

Após ser protegido por sua equipe, o ex-presidente fechou e levantou o punho direito, aos gritos de “USA” (sigla para Estados Unidos da América, em inglês).

Segundo a campanha do republicano, ele passa bem. O incidente está sendo investigado como uma tentativa de homicídio.

Vítimas

Além de Trump, o ataque deste sábado deixou outras duas pessoas feridas, em estado grave, segundo informações do Serviço Secreto dos EUA.

Um homem, que participava do comício, foi morto na ação.

O suspeito de efetuar os disparos foi morto pelo órgão do governo.

Repercussão entre políticos

O principal adversário de Donald Trump na corrida eleitoral, o presidente Joe Biden, condenou o atentado da Pensilvânia. Em pronunciamento, Biden chamou de “doentia” a violência por trás dos disparos, e informou que tentou entrar em contato Trump após o ocorrido.

“Estou grato em saber que ele está seguro e bem”, comentou ele em suas redes sociais.

Barack Obama também utilizou o X, antigo Twitter, para lamentar o caso.

“Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, todos deveríamos estar aliviados pelo fato de o ex-presidente Trump não ter sido gravemente ferido”, escreveu.

Ele também declarou que este momento é de compromisso com a civilidade e de respeito à política. “Michelle e eu desejamos a ele uma rápida recuperação.”

Fora dos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, chamou de “cenas chocantes” as imagens do atentado a Trump.

“A violência política, sob qualquer forma, não tem lugar nas nossas sociedades e os meus pensamentos estão com todas as vítimas deste ataque”, publicou.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, também foi uma das lideranças internacionais a realizar uma postagem prestando a solidariedade a Trump. Citando sua esposa, ele desejou “rápida recuperação” ao ex-presidente dos EUA.

“Sara e eu ficamos chocados com o aparente ataque ao Presidente Trump. Oramos por sua segurança e rápida recuperação.”

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o episódio era inaceitável e “deveria ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política”.

Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros políticos do campo da direita no país publicaram mensagens em apoio e solidariedade ao candidato. Parte deles também está usando o atentado para criticar a esquerda e retomar o episódio da facada em Bolsonaro na campanha brasileira.