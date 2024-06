Confira o novo endereço do Bom Prato Móvel de Diadema

A partir desta quarta-feira (26/06), o Bom Prato Móvel de Diadema irá para um novo endereço: na Rua Osaka, 15. A mudança, válida para os próximos três meses, tem como objetivo ampliar o acesso ao serviço para moradores de áreas vulneráveis. Anteriormente, a unidade estava localizada no bairro Jardim Mariele.

Servindo 300 almoços por dia, o Bom Prato Móvel de Diadema faz parte da iniciativa do Governo de SP, que tem como objetivo atender cidadãos sem condições financeiras de se alimentar com qualidade a preço simbólico. O município de Diadema também conta com uma unidade fixa, que serve, diariamente, 1.400 refeições, sendo 300 cafés da manhã e 1.100 almoços.

Serviço

Novo endereço da unidade móvel de Diadema

Agenda: Mudança de endereço a partir do dia 26/06

Local: Rua Osaka, 15 – Diadema – ABC Paulista, 09940-260

Horário de funcionamento: A partir das 11h