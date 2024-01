Confira o funcionamento dos serviços estaduais no feriado do aniversário de São Paulo

Nesta quinta-feira (25) é celebrado o feriado municipal do aniversário da cidade de São Paulo, que completa 470 anos de existência. Com isso, alguns serviços estaduais podem ter horários de funcionamento alterados.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se:

Saúde

Nesta quinta-feira, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

O posto de doação da Pró-Sangue Dante Pazzaneze estará fechado na quinta e na sexta. O posto Mandaqui estará fechado na quinta, mas na sexta funcionará, excepcionalmente, das 8h às 16h. Os demais postos funcionarão quinta e sexta, excepcionalmente, das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

As unidades da Farmácia Dose Certa não funcionam na quinta-feira e na sexta-feira. O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) não funcionará na quinta-feira e terá expediente normal na sexta-feira. O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da capital, estará fechado na quinta-feira e na sexta-feira.

Em relação às Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), na quinta-feira, haverá expediente normal apenas na FME São Caetano do Sul e na FME Baixada Santista – as demais unidades da região do Departamento Regional de Saúde (DRS) de São Paulo estarão fechadas. Na sexta-feira, terão expediente normal apenas as unidades FME Geraldo Bourroul; FME Vila Mariana; FME Maria Zélia e FME São Caetano do Sul. As demais unidades da região da Grande São Paulo estarão fechadas. No entanto, as unidades das demais regiões do estado terão funcionamento normal na quinta e na sexta.

Sobre os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), na quinta-feira, estarão fechadas as unidades AME Barradas; AME Bourroul; AME Idoso Oeste; AME Idoso Sudeste; AME Interlagos; AME Jardim dos Prados; AME Maria Zélia e AME Psiquiatria – Vila Maria. As demais unidades do estado funcionarão normalmente. Na sexta-feira, as unidades, AME Barradas; AME Bourroul e AME Santos não abrirão, e as demais unidades do estado terão expediente normal.

Poupatempo

As 12 unidades do Poupatempo da capital paulista estarão fechadas nesta quinta-feira. Os postos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira, com atendimento presencial.

As opções digitais continuarão mantidas nos canais eletrônicos, no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre as diversas opções de serviços online, estão disponíveis a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, consultas de pontos na habilitação, solicitação da carteira do CipTea, entre outros.

Veja relação dos postos da capital:

Poupatempo da Alesp: Avenida Sargento Mário Kozel Filho, 165 – Ibirapuera. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo do Canindé: Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé – Shopping D. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo Carrão Digital: Terminal Metrô Carrão Sul – Box P 37/38/39 – Vila Gomes Cardim. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo de Cidade Ademar: Avenida Cupecê, 5497 – Jd. Miriam. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo de Cidade Tiradentes: Rua Sara Kubitscheck, 165 – Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes – Cidade Tiradentes. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo CREA Digital: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 – Pinheiros. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo de Itaquera: Avenida do Contorno, 60 – Itaquera. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo da Lapa: Rua do Curtume, s/n – Lapa. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo Piraporinha Digital: Avenida Inácio Dias da Silva, 80 – Piraporinha – M’Boi Mirim. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo Santana Digital: Terminal Metrô Santana – Box B 42/43/44/45 – Santana. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo de Santo Amaro: Rua Amador Bueno, 229, 2º andar, G – Mais Shopping – Santo Amaro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo da Sé: Rua do Carmo, s/n – Sé. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

CPTM, Metrô e EMTU

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na oferta de viagens, de acordo com a previsão de demanda menor por conta do feriado municipal. Ainda assim, a operação será monitorada e, se houver necessidade, mais trens serão colocados nas linhas e mais ônibus nas ruas.

Transporte sobre trilhos

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô vão operar com frota de feriado entre 4h40 e meia noite desta quinta. A operação será monitorada ininterruptamente e as equipes estarão preparadas para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda. O número de colaboradores será reforçado em estações que atenderão às festividades como São Bento, Carandiru e Tietê da Linha 1-Azul e Anhangabaú da Linha 3-Vermelha.

Já nas linhas da CPTM – 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade –, a operarão nesta quinta terá intervalos equivalentes aos de sábado. O Centro de Controle Operacional (CCO) vai monitorar o movimento nas linhas e, se necessário, ofertar mais viagens. É importante lembrar que o trecho entre as estações Brás e Tatuapé está interditado para obras de instalação de novos Aparelhos de Mudança de Via (AMV). Os passageiros têm como opção as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô, que também passam pelas estações Brás e Tatuapé. Na sexta-feira (26), no sábado (27) e no domingo (28), as programações serão as habituais.

Ônibus intermunicipais

Por conta do feriado municipal na quinta-feira, as linhas metropolitanas com destino à capital realizarão a programação de sábado. Na sexta-feira, a oferta de viagens será a habitual para um dia útil. A operação será acompanhada pela fiscalização para eventuais ajustes em caso de necessidade. Confira horários e itinerários no site www.emtu.sp.gov.br.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes aos das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Passeios com os pets – Quem quiser aproveitar o feriado na capital paulista para passear com seu pet pode seguir viagem nos trens da CPTM e do Metrô e nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Para isso, conforme lei estadual, os animais devem pesar no máximo dez quilos, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada. Mais informações podem ser obtidas nos sites das empresas.

Sabesp

Nesta quinta, não haverá atendimento nas agências da Sabesp na capital nem nos postos instalados nas unidades do Poupatempo no município. O expediente será normal na sexta-feira. Já os postos do Descomplica SP permanecerão fechados na quinta e na sexta-feira.

O expediente será normal nas agências e postos dos demais municípios do Estado. A Ouvidoria (0800 055 0565) também terá atendimento rotineiro nos dias 25 e 26 de janeiro, das 8h às 18h.

Os canais de atendimento telefônico e online funcionarão normalmente. A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos feriados. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive nesta quinta, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento é normal todos os dias da semana, durante as 24 horas.

Parques urbanos

Confira no link a seguir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf) administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Durante o feriado, 14 restaurantes Bom Prato estarão abertos. São eles: 25 de Março, Bom Prato Refeitório Luz, Brás, Guaianases, Itaquera, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão, Santana, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. No dia 26, o funcionamento de toda a rede Bom Prato retorna ao normal.

O Bom Prato do Brás, localizado na região central, servirá cardápio especial para celebrar a data: como prato principal, copa lombo ao molho de mostarda e mel, acompanhado de virado de couve e salada de maionese. Como prato base, permanecem o arroz e o feijão. De sobremesa, doce de banana.

O Programa Bom Prato já serviu, na capital, cerca de 180 milhões de refeições ao longo de sua história. Somente em 2023, foram mais de 13 milhões de pratos de comida entregues para a população em vulnerabilidade social, aposentados e trabalhadores do município. Atualmente, a cidade conta com 24 unidades fixas e 19 móveis.

A rede de restaurantes populares conta, além das 44 unidades móveis, com 74 fixas distribuídas da seguinte forma: 24 na capital; 19 na região metropolitana de São Paulo; 21 no interior; e 9 no litoral. Atualmente, são servidas 138 mil refeições por dia.

O horário de funcionamento é a partir das 7h para o café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h.

Bom Prato do Brás

Almoço especial de aniversário de São Paulo

Agenda: Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, a partir das 10h30

Endereço: Avenida Rangel Pestana, 2.327 – Brás

Funcionamento: de segunda a domingo

Horários:

• Café da manhã: às 7h

• Almoço: 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral.

• Jantar: às 17h.

Direitos da Pessoa com Deficiência

As 20 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Estado não irão realizar atendimento às pessoas com deficiência na quinta-feira. Todas as unidades voltam às atividades na sexta-feira.

Fazenda

Os postos da Fazenda na cidade de São Paulo estarão fechados nesta quinta e sexta e voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (29). Nos demais postos do estado, o funcionamento será normal.

CDHU

A CDHU não terá expediente nesta quinta-feira. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação retoma o expediente normal na sexta-feira.

Instituições culturais

A programação de Museus, Oficinas Culturais, Bibliotecas e Fábricas de Cultura, instituições da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, está disponível em https://www.cultura.sp.gov.br/.