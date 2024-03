Confira o funcionamento dos serviços estaduais no feriado de Páscoa

Devido ao feriado de Páscoa na sexta-feira (29), haverá alteração no funcionamento dos serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo no estado.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se:

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Osasco funcionarão, excepcionalmente, na sexta (29) e no sábado (30) das 8h às 16h. Os demais postos não terão expediente. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

As unidades da Farmácia Dose Certa não funcionam na sexta (29). O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da capital, também estarão fechados nesta data.

Em relação às Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), na quinta (28) estarão fechadas as unidades FME São Caetano do Sul, FME Campinas-Unicamp, FME Heliópolis, FME São Bernardo do Campo e FME Sorocaba, as demais unidades da rede terão expediente normal. Na sexta (29) a unidade FME São Bernardo do Campo atenderá, excepcionalmente das 07h às 13h. As demais unidades estarão fechadas.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados no dia 29 de março, feriado nacional da Paixão de Cristo, mas voltam a funcionar normalmente no sábado (30). A única exceção é em Orlândia que, por conta de feriado municipal retorna as atividades apenas na segunda-feira (1º).

Importante: para ser atendido presencialmente é obrigatório realizar agendamento prévio, que deve ser solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo, pelos canais oficiais.

Durante o feriado as opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre as mais de 1.200 opções de serviços online estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais.

Veja relação dos postos da capital:

Poupatempo da Alesp: Avenida Sargento Mário Kozel Filho, 165 – Ibirapuera. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo do Canindé: Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé – Shopping D. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo Carrão Digital: Terminal Metrô Carrão Sul – Box P 37/38/39 – Vila Gomes Cardim. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo de Cidade Ademar: Avenida Cupecê, 5497 – Jd. Miriam. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo de Cidade Tiradentes: Rua Sara Kubitscheck, 165 – Terminal de Ônibus Cidade Tiradentes – Cidade Tiradentes. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo CREA Digital: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 – Pinheiros. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo de Itaquera: Avenida do Contorno, 60 – Itaquera. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo da Lapa: Rua do Curtume, s/n – Lapa. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo Piraporinha Digital: Avenida Inácio Dias da Silva, 80 – Piraporinha – M’Boi Mirim. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo Santana Digital: Terminal Metrô Santana – Box B 42/43/44/45 – Santana. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo de Santo Amaro: Rua Amador Bueno, 229, 2º andar, G – Mais Shopping – Santo Amaro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Poupatempo da Sé: Rua do Carmo, s/n – Sé. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Transporte metropolitano (trens urbanos e metrô)

No feriado de Páscoa, entre a Sexta-feira Santa (29) e o domingo (31), as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na operação. A circulação dos trens e linhas de ônibus intermunicipais será monitorada durante todo o período para aumentar a frota, se necessário.

Na sexta-feira (29), as cinco linhas da CPTM (7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) vão circular com intervalos iguais aos de um feriado. No sábado (30) e no Domingo de Páscoa (31), os intervalos médios serão iguais aos finais de semana. Havendo necessidade, a companhia terá trens reservas à disposição. As informações com os intervalos das linhas podem ser obtidas no site da CPTM.

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô circularão com programação de feriado na Sexta-feira Santa (29). No sábado (30) e no domingo (31), a frota será equivalente à de finais de semana. A operação será monitorada e, se necessário, serão adicionados trens reservas.

Ônibus intermunicipais

Na sexta-feira (29), feriado de Paixão de Cristo, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a mesma programação de viagens praticada aos domingos. No sábado (30) e domingo (31), a operação será a habitual dos finais de semana. As informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR Code para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Passeios com os pets – Quem quiser aproveitar para passear com seu pet pode seguir viagem nos trens da CPTM e do Metrô e nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Para isso, conforme lei estadual, os animais devem pesar no máximo 10 kg, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada. Mais informações podem ser obtidas nos sites das empresas.

Bom Prato e Espaço Prevenir

Os restaurantes do Programa Bom Prato abrirão para almoço durante todo o feriado de Páscoa. Todas as 73 unidades fixas do estado servirão cardápio especial com peixe na Sexta-Feira Santa (29), feijoada no sábado (30) e novamente cardápio especial no Domingo de Páscoa (31).

O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. Veja os endereços das unidades fixas e móveis: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato.

Já as quatro unidades do Espaço Prevenir não funcionarão na sexta-feira, mas abrirão normalmente no sábado. O serviço é voltado ao atendimento de famílias e de dependentes químicos em final de tratamento.

Os Espaços Prevenir contam com quatro unidades instaladas na capital, em São José dos Campos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. O horário de atendimento é de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 21h, e sábado, das 8h às 17h.

Sabesp

Todas as agências de atendimento presencial da Sabesp estarão fechadas na Sexta-Feira Santa. No sábado (30) haverá expediente apenas nas unidades do Poupatempo, em Guarulhos nas unidades Gopoúva e Fácil Bonsucesso e no quiosque no Hipermercado Andorinha, na zona norte da cidade de São Paulo.

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive nos feriados e dias do Carnaval, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também é normal todos os dias, durante as 24 horas. Já na Ouvidoria (0800 055 0565) não haverá expediente na Sexta-Feira Santa (29/3). O atendimento volta ao normal em 1º de abril, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Parques urbanos

Confira no link a seguir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf) administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Direitos da Pessoa com Deficiência

A unidade da Rede de Reabilitação Lucy Montoro localizada no Jardim Humaitá, na capital, equipamento sob gestão da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), não realizará atendimentos na sexta-feira (29), bem como as 20 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no estado.

Também não realizarão atendimentos os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs) situados dentro das seguintes delegacias: 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo; 2ª Delegacia Seccional de Campinas; Delegacia Seccional de Guarulhos; Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter 3, de Ribeirão Preto; e 7ª Delegacia de Polícia de Santos.

Os Centros de Informação à Pessoa com Deficiência localizados nas estações Barra Funda do Metrô e Tatuapé do Metrô e CPTM não estarão abertos. O Museu da Inclusão e o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro também não receberão visitantes.

Todos esses equipamentos da SEDPcD restabelecem seus serviços na próxima segunda-feira (1º).

Estará em pleno funcionamento o serviço de Interpretação de Libras nas delegacias do estado que prestam atendimento ao público e estarão abertas, bem como no aplicativo poupatempo.sp.gov.br. Os intérpretes de Libras integram o programa São Paulo São Libras, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD).

Fazenda

Todas as unidades da Secretaria da Fazenda no Estado funcionam normalmente em todo o estado até quinta-feira (28). Na sexta-feira (29) não haverá expediente. As atividades retornam na segunda (1º).

Instituições culturais

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos durante a Páscoa. Veja detalhes:

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 9h às 17h

Endereço: Av. Tiradentes, 676 – Luz

Museu da Língua Portuguesa

Abre: Nos dias 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 9h às 16h30, com entrada permitida até as 16h30

Endereço: Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

MIS – Museu da Imagem e do Som

Abre: 29, 30, 31 de março

Horário: Das 10h às 20h (sábado) | Domingo e feriado: Das 10h às 18h

MIS Experience

Abre: 29, 30, 31 de março

Horário: Sábado: 10h às 21h | Domingo e feriado: 10h às 20h

Endereço: Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo – SP

Museu Catavento

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 09h às 16h – permanência até as 17h

Casa das Rosas

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 10h às 17h30, com permanência até as 18h

Endereço: Av. Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: De terça- feira a domingo, das 10h às 17h (permanência até as 18h)

Pinacoteca de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 10h às 18h

Endereço: Praça da Luz, 2 – Luz

Museu das Favelas

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 9h às 17h (permanência até as 18h)

Endereço: Av. Rio Branco, 1269 – Campos Elíseos, São Paulo – SP

Memorial da Resistência de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 10h às 18h

Endereço: Largo General Osório, 66 – Santa Ifigênia, São Paulo – SP

MCI – Museu das Culturas Indígenas

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 9h às 18h

Endereço: Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo

Paço das Artes

Abre: 29, 30, 31 de março

Endereço: R. Dr. Albuquerque Lins, 1345 – Higienópolis, São Paulo

Horário: Sábado: 11h às 19h | Domingo e feriado: das 12h às 18h

Museu da Imigração

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: De terça a sábado, das 09h às 18h, e no domingo, das 10h às 18h (bilheteria até as 17h)

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão (SP)

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 9h às 18h

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão/SP

Museu Casa de Portinari – Brodowski (SP)

Abre: 29, 30 e 31 de março

Endereço: Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski

Horário: Das 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre – Tupã (SP)

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: Das 9h às 18h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Teatro Sérgio Cardoso

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: De terça a sábado, das 14h às 19h (Bilheteria). No dia 31/3, a bilheteria abrirá às 10h. Dia 29, não tem peça, mas a bilheteria abre para vendas de ingressos antecipados.

Endereço: R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Teatro Estadual de Araras

Abre: 31 de março

Horário: Às 11h

Mundo do Circo

Abre: 29, 30 e 31 de março

Horário: De terça a sexta das 10h às 17h. Finais de semana das 11h às 18h

Endereço: Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, dentro Parque da Juventude, ao ladinho da estação do metrô Carandiru, na zona norte de São Paulo

Fundação Osesp – Sala São Paulo

Abre: 29 a 31 de março

Horário: 20h30 (29), 16h30 (30), 11h e 18h (31)

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo

Biblioteca de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo, SP

Horário: De terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Abre: 29, 30 e 31 de março

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP

Horário: De terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30

Instituições que estarão fechadas de sexta a domingo: