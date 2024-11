Confira o funcionamento dos restaurantes Bom Prato no feriado prolongado da Proclamação da República

Durante o feriado prolongado da Proclamação da República (15/11), o Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, abrirá 30 das 75 unidades fixas distribuídas pelo estado. No final de semana de 16 e 17 de novembro, com o objetivo de manter a qualidade na prestação do serviço à população, algumas dessas unidades estarão fechadas para manutenção. Na segunda-feira (18/11), os restaurantes voltam a funcionar normalmente.

Veja a relação das unidades do Bom Prato que estarão em manutenção no feriado prolongado: Bauru, Carapicuíba (somente no domingo), Cotia (somente no domingo), Franca, Guarulhos, Limão, Santo Amaro, Santo André I (somente no domingo), São José dos Campos, Jacareí (somente no domingo).

Veja os endereços das unidades fixas e móveis: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato