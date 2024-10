Confira o funcionamento das unidades do Bom Prato neste final de semana

Para garantir um bom atendimento, algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que abrem aos sábados e domingos estarão fechadas para manutenção no fim de semana de 26 de outubro. As unidades que fecharão são: Diadema, Franca, Guarulhos, Lapa, Limão, Santana, Santos I e Vila Nova Cachoeirinha.

Já no domingo (27), em função das eleições, todas as unidades estarão fechadas, exceto o Bom Prato Brás, Bom Prato 25 de Março e o Bom Prato Refeitório Luz.

Na segunda-feira (28), os restaurantes voltarão a funcionar normalmente.

Veja os endereços das unidades fixas e móveis