Confira o funcionamento das instituições da Cultura neste carnaval

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos durante o feriado de carnaval. A celebração, este ano, ocorre no período entre os dias 12 e 14 – até às 14h, pois é considerado ponto facultativo pelo Governo Federal, de acordo com o calendário oficial deste ano.

Veja detalhes:

Pinacoteca

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

12/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

Casa Guilherme de Almeida

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 18h

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

Casa Mário de Andrade

Fechada para obras de ampliação.

Museu Casa das Rosas

10/02 – Funcionamento normal, das 10h às 17h30 (com permanência até às 18h)

11/02 – Funcionamento normal, das 10h às 17h30 (com permanência até às 18h)

12/02 – Fechada

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 12h

MIS

10/02 – 10h às 20h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 10h às 18h

13/02 – 10h às 18h (com entrada gratuita)

14/02 – 10h às 19h

MIS Experience

10/02 – 10h às 21h

11/02 – 10h às 20h

12/02 – 10h às 20h

13/02 – 10h às 20h (com entrada gratuita)

14/02 – 10h às 20h

Paço das Artes

10/02 – 11h às 19h

11/02 – 12h às 18h

12/02 – 11h às 19h

13/02 – 12h às 18h

14/02 – 11h às 19h

Conservatório de Tatuí

Fechado durante todo o carnaval, reabre na quarta-feira (14), às 13h.

Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Villa Lobos

10/02 – 9h30 às 18h30

11/02 – 9h30 às 18h30

12/02 – Fechada para manutenção

13/02 – Fechada

14/02 – Aberta a partir de 13h

Mundo do Circo

Fechado

Fábricas de Cultura

Zonas norte e sul, Diadema, Osasco e Iguape

10/02 – Funcionamento normal

11/02 – Fechadas

12/02 – Fechadas

13/02 – Fechadas

14/02 – Abertas a partir de 12h

Zona Leste, SBC e Santos

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – Fechadas

13/02 – Fechadas

14/02 – 13h às 21h (exceto a unidade de Belém, que funciona até às 17h)

Museus

Museu do Futebol (Exposição temporária Futebol de Brinquedo*)

10/02 – 9h às 17h (permanência até às 18h)

11/02 – 9h às 17h (permanência até às 18h)

12/02 –Fechado

13/02 – 9h às 17h (permanência até às 18h)

14/02 – Aberta a partir de 12h

*A exposição principal está fechada para obras de renovação

Museu da Língua Portuguesa

10/02 – 9h às 16h30 (permanência até às 18h)

11/02 – 9h às 16h30 (permanência até às 18h)

12/02 – Fechadas

13/02 – 9h às 16h30 (permanência até às 18h)

14/02 – Aberta a partir de 12h

Museu Casa de Portinari

Abre normalmente para visitação todos os dias do carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Abre normalmente para visitação todos os dias do carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu H. P. Índia Vanuíre

Abre normalmente para visitação todos os dias do carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu das Culturas Indígenas

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h (inclusive segunda-feira)

Museu das Favelas

Abre normalmente para visitação todos os dias do Carnaval, das 9h às 18h.

No dia 14, abre a partir de 12h

Museu de Arte Sacra

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – 9h às 17h

13/02 – 9h às 17h

14/02 – Fechado

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

10/02 – 10h às 17h (permanência até 18h)

11/02 – 10h às 17h (permanência até 18h)

12/02 – Fechado

13/02 – Fechado

14/02 – Aberto a partir de 13h

Museu do Café (Bilheteria encerra todos os dias às 17h)

10/02 – 9h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 9h às 18h

13/02 – 9h às 18h

14/02 – 9h às 18h

Museu Catavento (Bilheteria encerra todos os dias às 16h)

10/02 – 9h às 17h

11/02 – 9h às 17h

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 17h

14/02 – 13h às 17h

Museu da Imigração (Bilheteria encerra todos os dias às 17h, exceto da 13/02)

10/02 – 9h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – Fechado

13/02 – 9h às 14h (Bilheteria até às 13h)

14/02 – 9h às 18h

OSESP

Concertos da pré-temporada, entre 8 e 10 de fevereiro, serão sempre às 19h30.

As visitas monitoradas na Sala São Paulo acontecem normalmente até domingo (11/02) e retornam na quinta (15/02).

Memorial da Resistência

10/02 – 10h às 18h

11/02 – 10h às 18h

12/02 – 10h às 18h

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 12h

Oficinas Culturais

*As ações acontecerão no pré e pós carnaval e não no feriado.

Alfredo Volpi

10/02 – Fechada

11/02 – Fechada

12/02 – Fechada

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 13h até às 18h

Maestro Juan Serrano

10/02 – Sem atividades

11/02 – Fechada

12/02 – Sem atividades

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 12h

Oswald de Andrade

10/02 – Fechada

11/02 – Fechada

12/02 – Fechada

13/02 – Fechado

14/02 – Aberta a partir de 12h