Confira o funcionamento da loja da BRK no Poupatempo Mauá neste feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (30), o atendimento da BRK estará suspenso em razão do feriado municipal de Corpus Christi. O atendimento presencial retorna na sexta (31), no horário normal de funcionamento, das 9h às 17h, por meio de agendamento realizado pelo Portal do Poupatempo: https://www.poupatempo.sp.gov.br/.

As equipes operacionais da empresa seguirão de plantão para atender as ocorrências. Os clientes que precisarem solicitar algum serviço devem acionar a empresa pelo 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia, ou pelo WhatsApp (11) 99988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h.

Além disso, é possível ter acesso a diversos serviços online na agência virtual “Minha BRK” (minhabrk.com.br), como a emissão de 2ª via da fatura e a consulta de débitos.

Confira a lista de todos os serviços que podem ser solicitados pelos canais digitais da BRK: