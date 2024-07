Confira o cronograma semanal de obras das principais rodovias concedidas de São Paulo 

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo anuncia que estão sendo realizadas obras de melhorias nos 316 km do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrados pela CCR AutoBAn. Já a CCR SPVias está executando uma importante obra de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão, entre os km 280+850 e km 282+700, e do km 284+700 ao 287+904, além de obras nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco. Os trabalhos favorecem as regiões e a população que utiliza esses trechos todos os dias, facilitando o deslocamento das milhares de pessoas que trafegam nessas estradas.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes está com obras sendo executadas nos 316 quilômetros administrados pela concessionária CCR AutoBAn, por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. Os trabalhos estão acontecendo entre São Paulo e Cordeirópolis, e incluem, além da Via Anhanguera (SP-330) e da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), a Rodovia Adalberto Panzan (SP-102/330), em Campinas, e o trecho de dois quilômetros da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí.

Com um investimento previsto de R$ 1 bilhão, as obras que tiveram início em maio, têm duração prevista de 24 meses e devem gerar 520 vagas de emprego, entre diretos e indiretos.

Os serviços estão sendo realizados no período noturno, das 22h às 5h com interdições de faixas. Ao longo do período das obras, até 13 equipes atuarão simultaneamente em diversos trechos do Sistema. As áreas de obras estarão sinalizadas e a concessionária faz um alerta para que o motorista ao detectar áreas de obras que reduza a velocidade.

Confira os trechos que passarão por obras de pavimento esta semana, entre os dias 8 e 14 de julho:

Via Anhanguera (SP-330)

Sentido Interior – norte

São Paulo

Cajamar

Campinas

Sumaré

Limeira

Americana

Sentido Capital – sul

São Paulo

Cajamar

Campinas

Sumaré

Limeira

Americana

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

Sentido Interior – norte

São Paulo

Cajamar

Cordeirópolis

Santa Bárbara d’Oeste

Campinas

Sentido Capital – sul

Itupeva

Caieiras

São Paulo

Cordeirópolis

Santa Bárbara d’Oeste

Campinas

Rodovias do Sudoeste Paulista

Administradas pela CCR SPVias, as Rodovias do SudoestePaulista estão passando por obras de recuperação e conservação até o próximo sábado, 13 de Julho. Serão realizados serviços de recuperação de pavimento, recuperação de obras de arte especiais, manutenção da sinalização vertical e horizontal, poda e capina de vegetação.

A Rodovia Francisco Alves Negrão está passando por uma importante obra de duplicação, entre os km 280+850 e km 282+700, e do km 284+700 ao 287+904. Nos casos de interdições e seus respectivos desvios de tráfego serão devidamente sinalizados de forma que os motoristas possam seguir seu caminho em segurança.

Demais obras nas rodovias administradas pela CCR SPVia:

Obras em Terraplenos e Taludes | das 7h às 17h

SP-280 – Rodovia Castello Branco

No Km 178 – Pista Oeste

No Km 187 – Pistas Leste/Oeste

No Km 189 – Pistas Leste/Oeste

Recuperação de obra de Arte Especial | das 7h às 17h

SP-280 – Rodovia Castello Branco

No Km 143 – Pista Transversal

No Km 206 – Pista Oeste

SP 258 – Rodovia Francisco Alves Negrão

No Km 224 – Pista Transversal

No Km 284 – Pista Oeste

No Km 323 – Pista Leste/Oeste

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares

No Km 146 – Pista Transversal

Os serviços são monitorados por colaboradores da Concessionária e todos os trechos estão sinalizados. Os motoristas podem obter informações do tráfego pelo site www.spvias.com.br.