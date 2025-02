Confira mais de 2.000 vagas de emprego disponíveis em Ferraz, Poá e Mogi das Cruzes

Na região do Alto Tietê, as cidades de Ferraz de Vasconcelos e Poá, entre outras, estão oferecendo uma gama significativa de oportunidades de emprego. Nesta quarta-feira, dia 26, foram registradas 2.193 vagas disponíveis em municípios como Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel.

As oportunidades são disponibilizadas por meio de programas municipais e pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que têm se mostrado uma importante fonte de encaminhamento para os cidadãos em busca de novas posições no mercado.

Em Mogi das Cruzes, destacam-se 1.338 vagas que podem ser consultadas através da plataforma Mogi Conecta. Os interessados podem acessar mais informações e realizar o cadastro na mesma. Para suporte adicional, a população pode contatar os números 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

As oportunidades disponíveis em Mogi das Cruzes abrangem diversas áreas e cargos, como:

Cozinheiro geral: 5

Piscineiro: 2

Vendedor interno: 19

Operador de teleatendimento: 70

Auxiliar de produção: 256

Entre outros cargos diversos.

No município de Suzano, o programa Mais Emprego está oferecendo 512 vagas. Para se inscrever, os interessados devem se cadastrar no site oficial do programa e seguir as orientações fornecidas. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 4745-2264. O serviço conta com duas unidades de atendimento: a central na Avenida Paulo Portela e outra no Centrus Norte.

Dentre as vagas disponíveis em Suzano, destacam-se:

Operador de teleatendimento ativo: 74

Ajudante geral: 80

Mecânico de manutenção: 1

Consultor de vendas: 7

Fiscal de piso: 2

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) também oferecem um total de 343 vagas nas cidades de Santa Isabel, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Os candidatos interessados devem se dirigir pessoalmente a uma das unidades do PAT para formalizar a candidatura.

Os endereços dos PATs são:

Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56 – Centro

Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60 – Parque Dourado

Poá: Rua 26 De Março, 72 – Centro

A lista inclui vagas como:

Alimentador de linha de produção: 99 (Santa Isabel)

Auxiliar de logística: 30 (Santa Isabel)

Operador de telemarketing: 50 (Poá)

Zelador: 1 (Ferraz de Vasconcelos)

Essas iniciativas refletem um esforço conjunto para estimular o emprego na região e apoiar aqueles que buscam oportunidades no mercado laboral. Para mais informações sobre essas vagas e outras atualizações relacionadas ao Alto Tietê, continue acompanhando as notícias locais.