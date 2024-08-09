Confira lista com os nomes das 61 pessoas a bordo do voo da Voepass
Número de passageiros mortos foi corrigido para 57
- Data: 09/08/2024 19:08
- Alterado: 09/08/2024 19:08
- Autor: Redação
- Fonte: Agência Brasil
Crédito:Arte EBC
A Voepass Linhas Aéreas acaba de divulgar à imprensa a lista contendo os nomes dos passageiros que estavam no voo 2283, operado pela aeronave ATR-72, de Cascavel (PR) à Guarulhos (SP), que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9). A morte de 57 passageiros e de 4 tripulantes foi confirmada. A informação corrige o número de 58 passageiros divulgado anteriormente.
A Voepass está prestando informações às famílias pelo número 0800 9419712.
Passageiros do voo 2283:
ROSANGELA SOUZA
ELIANE ANDRADE FREIRE
LUCIANI CAVALCANTI
JOSE FER
DENILDA ACORDI
MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
JOSE CLOVES ARRUDA
NELVIO JOSE HUBNER
GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
RONALDO CAVALIERE
SILVIA CRISTINA OSAKI
WLISSES OLIVEIRA
HIALESCARPINE FODRA
DANIELA SCHULZ FODRA
REGICLAUDIO FREITAS
SIMONE MIRIAN RIZENTAL
JOSGLEIDYS GONZALEZ
MARIA PARRA
JOSLAN PEREZ
MAURO BEDIN
ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
ANTONIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR
KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI
MAURO SGUARIZI
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
MARIA VALDETE BARTNIK
RENATO BARTNIK
HADASSA MARIA DA SILVA
RAPHAEL BOHNE
RENATO LIMA
RAFAEL ALVES
LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
ADRIELLE COSTA
LAIANA VASATTA
ANA CAROLINE REDIVO
JOSECARLOS COPETTI
ANDRE MICHEL
SARAH SELLALANGER
EDILSON HOBOLD
RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
LIZIBBA DOS SANTOS
PAULO ALVES
PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO
ROSANA SANTOS XAVIER
THIAGO ALMEIDA PAULA
ADRIANA SANTOS
DEONIR SECCO
ALIPIO SANTOS NETO
RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
ADRIANO DA LUCA BUENO
MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
DIOGO AVILA
LUCIANO TRINDADE ALVES
ISABELLA SANTANA POZZUOLI
TIAGO AZEVEDO
MARIANA BELIM
ARIANNE RISSO
Tripulantes do voo 2283:
EBORA SOPER AVILA
RUBIA SILVA DE LIMA
HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA
DANILO SANTOS ROMANO