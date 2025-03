Confira hábitos que prejudicam a saúde bucal e como evitá-los

O Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, reforça a importância da saúde da boca para o bem-estar e a qualidade de vida. Problemas como cáries e gengivite não apenas afetam dentes e gengivas, como podem acarretar ou agravar condições sistêmicas, ou seja, em outras partes do corpo. Por isso, adotar hábitos preventivos e evitar práticas prejudiciais à saúde bucal é essencial.

Confira cinco hábitos que podem comprometer a saúde da sua boca e veja como evitá-los.

1. Uso de cigarros tradicionais e eletrônicos

O consumo de cigarros tradicionais e eletrônicos preocupa dentistas, inclusive no caso de pacientes com implantes dentários. “A nicotina e outras substâncias presentes nesses produtos aumentam os riscos de danos severos, como câncer, doença periodontal e mau-hálito, além de causar manchas nos dentes, na língua e em outras regiões da boca. Em pacientes que realizaram tratamento com implantes, o tabagismo, por reduzir a circulação sanguínea, dificulta o processo de cicatrização e fixação do implante, aumentando o risco de problemas como inflamações e perda óssea, e podendo resultar na perda do tratamento”, alerta o dentista especialista em Implantodontia da Neodent, Dr. Sergio Bernardes.

2. Não usar fio dental

O fio dental remove resíduos que a escova não alcança, contribuindo para evitar o acúmulo de placa e, consequentemente, reduzindo o risco de doenças que, em níveis avançados, podem levar à perda do dente – dois grandes exemplos são cárie e periodontite. E uma higienização caprichada, com o uso adequado do fio dental, pode se tornar mais difícil para quem usa aparelhos ortodônticos fixos. Nesse sentido, alinhadores transparentes como os da ClearCorrect se apresentam como uma alternativa prática, discreta e eficaz para alinhar o sorriso e, ao mesmo tempo, manter a saúde bucal em dia. “Por serem removíveis, os alinhadores facilitam a higiene, permitindo a limpeza completa dos dentes e do próprio aparelho e contribuindo para a manutenção da saúde bucal durante todo o tratamento”, explica a Dra. Fernanda Santini, dentista especialista em Ortodontia da ClearCorrect.

3. Uso de carvão ativado para clareamento

Pastas e pós à base de carvão ativado têm ganhado popularidade, mas sua eficácia no clareamento dental não é cientificamente comprovada. A aparente mudança de cor dos dentes ocorre devido a agentes químicos já presentes em pastas convencionais. “Para um clareamento seguro e eficaz, é essencial consultar um dentista. Os principais métodos incluem o tratamento em consultório, que proporciona resultados satisfatórios e seguros, e o “caseiro”, que é aquele realizado com moldeiras – sempre supervisionado por um profissional”, explica Bernardes. O uso de substâncias inadequadas, além de não garantir bons resultados, pode causar sérios problemas bucais.

Uma novidade nos consultórios odontológicos é a linha de clareadores da Yller, com opções para aplicação na clínica e também para uso em casa. Consulte seu dentista.

4. Não higienizar a língua

Engana-se quem acredita que escovar os dentes e passar o fio dental é 100% suficiente para manter a saúde bucal. A língua também acumula restos de comida, placa bacteriana e células mortas, formando a saburra lingual – uma camada esbranquiçada que causa mau hálito e abriga microrganismos prejudiciais. Para evitar esses problemas, é importante higienizá-la diariamente com a própria escova de dentes ou um raspador específico, facilmente encontrado em farmácias.

5. Consumo excessivo de bebidas ácidas

Refrigerantes, energéticos e isotônicos contribuem para a erosão do esmalte dentário, especialmente entre adolescentes. Os ácidos presentes nesses produtos desgastam a camada protetora dos dentes, tornando-os mais vulneráveis a cáries e sensibilidade. Para minimizar os danos, consuma essas bebidas com moderação e enxágue a boca com água após o consumo.

Bem-estar e qualidade de vida

E quando o assunto é saúde bucal, vale lembrar que, além de manter uma boa higiene e evitar hábitos prejudiciais, é essencial adotar um estilo de vida saudável em todos os aspectos, incluindo uma alimentação equilibrada, com consumo moderado de alimentos açucarados, e a prática regular de atividades físicas. “Além disso, visitar o dentista a cada seis meses, ou antes, se necessário, contribui para a manutenção da saúde bucal e a identificação precoce de possíveis problemas”, conclui Bernardes.