Confira Falamansa e Saulo em “Sete simpatias pra ganhar o seu amor”

A banda Falamansa lança a música “Sete simpatias para ganhar o seu amor” com feat do cantor baiano Saulo para embalar os últimos dias do ano de uma maneira leve e divertida, nessa canção que brinca com diversas crendices populares para se conquistar um grande amor.

A música inédita é de autoria de Tato, Bruno Caliman, Rafa Torres e Ricardo Bolonese. Com letra divertida, brinca com o público, que com certeza conhece, pelo menos, uma simpatia popular.

A Falamansa completa 25 anos de carreira e conquistou o país com o ritmo dançante do forró, do xote, do baião e a alegria das letras; sempre se reinventando e trazendo misturas e colaborações. Em 2022 iniciou um projeto de parcerias com artistas de diversos gêneros musicais, como Iza, Natiruts, e agora conta com a participação especial do cantor baiano Saulo, que une axé, MPB e arrasta multidões em seus shows e no carnaval.

“O nosso país tem essa mistura cultural por natureza e nós adoramos as parceiras, sempre acrescenta e deixa a música mais rica. Começamos com a Iza misturando o pop, passamos para o reggae do Natiruts e faltava o axé, presente nesse projeto.

E o Saulo é, sem dúvida, o representante do Axé que mais se aproxima da musicalidade e da temática da Falamansa. Estamos muito felizes com esse feat, esperamos que todos gostem e curtam bastante nos encontros de fim de ano, viagens, férias e festas”, ressalta Tato, vocalista da Falamansa.