Confira dicas para uma decoração de Natal segura

As luzes e decorações em casas, comércios e ruas trazem um clima especial para essa época do ano. No entanto, é importante que a beleza da ornamentação natalina seja acompanhada de algumas medidas de segurança, para evitar acidentes e garantir a proteção de todos.



Em 2023, o Brasil registrou alta no número de ocorrências com origem elétrica em comparação ao ano anterior. Foram 992 notificações recebidas no primeiro semestre, contra 949 no mesmo período em 2022. Os dados são da Associação Brasileira para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), que estima que os casos podem ser ainda maiores, uma vez que nem todos os incidentes são registrados.



Apesar de pouco conhecidas entre as pessoas que não são da área, as regulamentações indicam que é necessário que as instalações elétricas sigam normas como a NBR 5410, sobre aparelhagem de baixa tensão, e a NBR 5419, que trata de proteção contra descargas atmosféricas. Para destacar os principais pontos de cautela com os enfeites de Natal, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) reuniu algumas dicas. Confira:

1. Atenção desde o momento da compra



Antes de adquirir pisca-piscas, cordões ou outros itens, observar a procedência e a certificação dos produtos. Equipamentos importados ou muito baratos, podem não ser adequados aos padrões brasileiros ou possuir cabos muito frágeis. O engenheiro eletricista Heverton Bacca Sanches, coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) do Crea-SP e mestre em Engenharia Elétrica, reforça: “Verifique se as tomadas e cabos estão em boas condições e dentro das especificações nacionais. Pequenos danos podem causar superaquecimento e curtos-circuitos”.



2. Não sobrecarregar tomadas



Outro cuidado indispensável é evitar várias conexões em uma única tomada. Locais como garagens e corredores, onde a iluminação temporária é comum, merecem atenção redobrada. “Para garantir uma instalação segura, é imprescindível sempre consultar um engenheiro eletricista, para que seja avaliada a capacidade do sistema de energia e, se necessário, sugerir adequações”, afirma o especialista.



3. Proteções essenciais



Uso de dispositivos de segurança, como disjuntores, diferenciais residuais (DDR) e de proteção contra surtos (DPS), também são recomendados. Esses equipamentos promovem uma defesa contra sobrecargas, quedas de energia e surtos de tensão, assim reduzindo significativamente o risco de acidentes.

4. Atenção ao montar a árvore de Natal



As árvores de Natal, que são frequentemente fabricadas em plástico, material altamente inflamável, exigem atenção extra. O ideal é evitar o uso de luzes de baixa qualidade e nunca mantê-las ligadas sem supervisão, além de manter o adorno afastado de fontes de calor, como velas e lareiras.

Com essas orientações em mente, você pode aproveitar as festas de fim de ano com mais segurança e tranquilidade. Lembre-se: uma decoração bem planejada não apenas enriquece o ambiente, mas também protege sua casa e sua família.



Assim como nos anos anteriores, o Crea-SP intensifica suas ações fiscalizatórias na época das festividades, vistoriando instalações temporárias em espaços públicos e privados para acompanhar de perto a montagem das tradicionais decorações. A famosa árvore do Parque Ibirapuera esteve entre os locais fiscalizados.

Sobre o Crea-SP – Criada há 90 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.