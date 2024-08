Confira dicas para se preparar para o Enem

Faltando poucos meses para o Enem e demais vestibulares, é importante reforçar o apoio aos estudantes secundaristas. Afinal, para esses alunos, a universidade é um sonho que se aproxima, tendo em vista que as provas de vestibular do final do ano estão chegando.

“A proximidade das provas influencia no psicológico dos estudantes e muitos acabam se desestabilizando emocionalmente, ainda que tenham excelente rendimento acadêmico e domínio das disciplinas”, afirma Jefferson Mello, diretor de ensino da Rede Vereda.

Buscando ajudar os alunos que têm o desejo de ingressar em uma universidade, Mello traz dicas estudantes, famílias e escolas garantirem um ótimo segundo semestre letivo. Confira!

Com os vestibulares se aproximando, o que é essencial fazer para se preparar?

É hora de manter a calma, cuidar da mente e do corpo e não tentar aprender tudo o que falta nos meses que restam até a prova. Lembre-se: foco no vestibular é essencial, mas descuidar de outros aspectos da saúde e da vida pessoal pode ser um grande erro que irá desestabilizar. Continue seus estudos focado no vestibular, mas sempre saiba respeitar os momentos de pausa, autocuidado e relaxamento. Fazer atividades físicas ajuda muito a controlar a ansiedade e potencializa as chances de aprovação atuando no aumento do nível de concentração a atenção.

Organizar a rotina de estudos entre as aulas e os momentos sem aula é importante. Também é fundamental ter momentos de revisão da matéria e resolução de exercícios. Atenção: não renunciem aos simulados, pois são o seu termômetro de rendimento acadêmico e inteligência emocional.

O que se deve considerar na hora de escolher prestar vestibular para uma universidade?

Os estudantes precisam pesquisar sobre as universidades no que diz respeito à infraestrutura, avaliação no Ministério da Educação (MEC), relação candidato x vaga e os cursos oferecidos. Vale a pena procurar saber sobre todas as universidades que oferecem o curso desejado para obter informações relevantes para a tomada de decisão. Outro ponto importante é a viabilidade financeira para ter tranquilidade: analise previamente os custos de mensalidades, deslocamento, materiais diversos, moradia e alimentação.

O desempenho de alguns estudantes pode ter decaído com a união das prioridades da escola e do vestibular. Como lidar com isso e evitar esse problema?

Oscilação de rendimento é natural para um ano de 3ª série do Ensino Médio e vestibular. Porém, é importante não perder a perspectiva e o foco. Cada escola tem a sua estratégia de retomada de conteúdos e recuperação de estudantes com desempenho abaixo do esperado. Por isso, é importante que exista um acompanhamento próximo da coordenação junto aos docentes e estudantes e que sejam estabelecidas metas de desempenho e definidas as prioridades do momento.

Para os estudantes que ainda estão no segundo ano, é importante prestar vestibulares e participar do Enem como trainee para se preparar?

Não existe maneira melhor de simular um vestibular do que se inscrever como treineiro. Ainda que sua nota não seja usada para se matricular, é um excelente momento para aferir seus conhecimentos.

Além disso, todas as situações de um dia de prova de vestibular serão previamente conhecidas e vivenciadas pelo treineiro. Quem nunca ficou nervoso fazendo uma prova? Chegar no horário, encontrar uma multidão de pessoas, controlar o tempo, marcar os cartões de respostas, estar atento e concentrado durante todo o período são situações que por exemplo um treineiro pode previamente antecipar em relação ao seu ano real de vestibular. É muito mais tranquilo ter vivenciado tudo isso previamente e se preparar para o seu ano de vestibular para nada o surpreender no dia da prova.

Como os pais e os professores podem apoiar os estudantes nesse período?

Não colocando mais pressão do que a situação naturalmente já induz. É momento de acolher e incentivar. Os pais e responsáveis podem optar por passeios leves e em família nos horários de descanso. Programas culturais e esportivos fortalecem os vínculos e trazem mais segurança ao estudante. Momentos de refeição em família por exemplo é excelente para que as trocas aconteçam e possamos entender como está o psicológico dos filhos.

Os professores naturalmente já estão caminhando para o encerramento do conteúdo programático. Nesse momento é importante valorizar e potencializar aquilo que cada aluno tem de melhor e destaque com base nos dados de simulados e resolução de exercícios. É hora de lapidar cada estudante para que este se encontre no seu ápice da sua preparação no dia da prova.