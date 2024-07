Confira dicas para aproveitar as férias de julho com as crianças

As férias escolares impactam significativamente a rotina das crianças. Apesar dos bons momentos e oportunidades de compartilhar tempo e memórias com as famílias, para muitas delas é um desafio manter as crianças entretidas. Diante disso, Ana Paula Yazbek, Diretora Pedagógica do espaço ekoa e especialista em educação infantil, preparou algumas dicas valiosas para aproveitar bem os dias com os pequenos.

Para as famílias que não vão sair da cidade onde moram, uma sugestão é explorar a cidade como se fosse um turista. Promover passeios pelos pontos turísticos ou por lugares que normalmente não se visita é uma ótima maneira de descobrir novos espaços. Em cidades urbanas, saídas aos parques e piqueniques com brincadeiras ao ar livre são excelentes opções. Além disso, analisar a programação cultural da cidade e buscar exposições e peças culturais interessantes para as crianças pode enriquecer a experiência.

Explorar o próprio bairro também pode ser uma aventura. Passeios a pé, descobertas de novos lugares e contato com a natureza são atividades que podem ser feitas perto de casa. Durante essas caminhadas, coletar alimentos ou elementos da natureza para criar brinquedos ou produções artísticas é uma forma de estimular a criatividade.

Em casa, várias atividades podem manter as crianças ocupadas. Construir brinquedos, organizar os brinquedos existentes e reconfigurar a casa para o período de férias são boas opções. É importante ter uma atitude mais relaxada em relação à bagunça, reservando um espaço para brincadeiras que se prolonguem por vários dias e promovendo momentos de reorganização de forma tranquila e sem tensões.

Pensar em um cardápio especial para cozinhar junto com as crianças é outra ótima sugestão. Pratos com quitutes e guloseimas, que sejam gostosos de preparar e comer, ajudam a criar momentos afetivos. A ideia é valorizar a experiência de cozinhar juntos, sem necessariamente promover alimentos não saudáveis.

Se a família vai viajar, é ideal pesquisar atividades ao ar livre que possam ser feitas com as crianças. Em vez de passeios focados no consumo, aproveitar as paisagens, explorar os lugares e vivenciar novas situações e novidades pode tornar a viagem mais significativa.

Em todos os casos, criar um diário de férias é uma atividade bacana. Compor esse diário com imagens, materiais coletados, fotos e desenhos pode ser uma lembrança valiosa e ainda pode ser compartilhada com os amigos no retorno às aulas. Seguindo essas dicas, é possível transformar as férias em momentos inesquecíveis, cheios de diversão, aprendizado e afeto.