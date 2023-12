Confira dicas do Senac São Bernardo para alavancar a carreira em 2024

Fim de ano é a época na qual as pessoas costumam refletir sobre as escolhas de vida e as resoluções para o novo período que chega, incluindo a profissão. Beatriz Carvalho de Souza, docente do Programa de Aprendizagem do Senac São Bernardo do Campo, elenca estratégias para quem deseja traçar um plano de carreira para 2024.

Soft skills

Cada vez mais os recrutadores buscam candidatos que tenham soft skills, que são, essencialmente, habilidades que vão além do conhecimento técnico como, por exemplo, boa comunicação, liderança, senso crítico e empatia. O avanço das tecnologias e das inteligências artificiais, as quais realizam parte dos trabalhos operacionais em algumas áreas, alavancaram ainda mais a exigência destas habilidades.

Uma pesquisa da McKinsey (2021), companhia americana de consultoria empresarial, mostrou que a proporção de empresas que abordam pautas como empatia e habilidades interpessoais dobrou a partir de 2020. O estudo também mostrou que, desde 2020, as capacidades de liderança e de gestão se tornaram prioridades para a maioria das companhias, saltando dez pontos percentuais ano a ano.

“Cada vez mais o mercado busca profissionais com inteligência emocional, que saibam conciliar responsabilidades e realizar tomadas de decisões sensatas, além de superar adversidades e enfrentar desafios”, afirma a docente do Senac São Bernardo do Campo. “Por isso, dedicar um tempo para aprimorar essas habilidades é um ótimo começo para ter sucesso e destacar-se na carreira profissional”, opina.

Alguns cursos do Senac São Bernardo do Campo que vão auxiliar o profissional a desenvolver as suas soft skills são: cursos de idiomas: Inglês, Espanhol e Francês; Analista de Marketing em Mídias Digitais e Coordenador de Projetos Sociais.

Empreendedorismo consciente

Empreender é um ato de coragem, pois não é tarefa simples assumir um sonho profissional e torná-lo real a partir de suas próprias ideias. Além disso, ser dono do próprio negócio envolve processos burocráticos e administrativos que, muitas vezes, necessitam de capacitação, mas que podem ser o segredo do sucesso. Por isso, é sempre válido investir em cursos que capacitem, principalmente na área de gestão e administração, o profissional que busca desenvolver o próprio negócio.

“Quem busca o empreendedorismo precisa entender que ele exige estudos, conhecimentos e aprimoramento de habilidades de outras áreas como finanças, gestão de negócios, contabilidade, fiscal, relacionamento interpessoal e outros”, explica Beatriz.

Os cursos Abertura de Empresa: o que devo fazer; Administração de Contas a Pagar e Atitude Empreendedora: como ser protagonista de seu projeto de vida vão ajudar o profissional, que busca empreender, e dar esse passo com mais segurança e assertividade em suas escolhas.

Confira o checklist preparado pela docente com algumas habilidades a serem desenvolvidas ou aprimoradas:

O Senac São Bernardo do Campo possui diversos cursos que podem ajudar o profissional a desenvolver estratégias para atingir os objetivos e metas para a carreira em 2024, além de aprimorar habilidades e descobrir novas capacitações profissionais. Visite o site da instituição e confira os cursos que melhor atendem a seus anseios profissionais: https://www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo.

Serviço:

Senac São Bernardo do Campo

Endereço: Avenida Senador Vergueiro, n°400, Centro – São Bernardo do Campo/SP

Mais informações: https://www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo