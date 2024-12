Confira dicas de atrações culturais em Santos

No Rio de Janeiro, o documentário “Black Rio Black Power”, dirigido por Emílio Domingos, explora a profunda influência do movimento Black Rio nas décadas de 1970 e 1980, examinando seu impacto na cultura musical e no cenário político durante o processo de redemocratização. O filme destaca a relação do movimento com gêneros musicais como hip-hop e funk, além de sua influência na postura afirmativa das novas gerações, promovendo o orgulho e a estética negra. Com participações de figuras como Dom Filó, Agenor Neto e Carlos Dafé, o documentário será exibido no Cine Arte Posto 4 até 11 de dezembro, com sessões às 16h, 18h30 e 21h. A programação inclui um debate na quarta-feira após a sessão das 18h30. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @missantos.

Simultaneamente, o Museu da Imagem e do Som (Miss) em Santos abriga a Mostra Baphônica de Cinema LGBT+, que busca promover visibilidade para a arte audiovisual LGBT+ através de filmes como “Dama da Noite” e “The Pink Panther Boite”.

No âmbito teatral, a Vila Criativa Vila Progresso apresenta “Deu a Louca na Chapeuzinho”, uma narrativa envolvente sobre investigações conduzidas por policiais do reino animal.

O Vil Cine Clube, sob a égide da Lei Paulo Gustavo, traz ao Miss uma noite especial com o curta “Sangria”, seguido do clássico restaurado “Hellraiser: Renascido do Inferno”. As exibições acontecem em 6, às 19h, acompanhadas de um bate-papo pós-sessão.

Em Santos, a Cinemateca realiza a Mostra Faroeste com o filme “O Pequeno Grande Homem” no dia 7 às 20h. Este evento é apoiado pela Secretaria de Cultura local.

No mesmo dia, o espetáculo “Expressões Flamencas” reúne alunos e professores em apresentações vibrantes no Teatro Rosinha Mastrangelo. Os ingressos custam R$50.

O projeto Fábrica Cultural exibe trabalhos artísticos dos seus alunos até 18 de novembro no Centro de Cultura Patrícia Galvão. Já o Festival Mais promove música autoral independente em diferentes locais da cidade nos dias 6 a 8.

Outras atrações incluem o Chorinho no Aquário com Marcelo Quintanilha em apresentação gratuita na Praça Luiz La Scala em 7 de dezembro, e o Baile na Zona Noroeste com a banda Ponto de Impacto no dia seguinte.

A Casa das Culturas oferece atividades culturais variadas no dia 7 de novembro, incluindo uma oficina literária e palestras sobre fotografia. Por fim, a Biblioteca Mário Faria promove uma sessão de meditação mindfulness em 11 de dezembro, reforçando o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.