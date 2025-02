Confira como será a operação das linhas da EMTU no feriado de Carnaval

Durante o feriado de Carnaval, as linhas de ônibus metropolitanas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) terão ajustes na operação para atender à demanda de passageiros.

Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, a circulação seguirá a seguinte programação:

Sábado (01/03) – Programação normal de sábados .

– Programação . Domingo (02/03) – Programação de domingos e feriados .

– Programação de . Segunda-feira (03/03) – Programação de sábados , com monitoramento da demanda para possíveis reforços .

– Programação de , com . Terça-feira (04/03) – Programação de domingos e feriados .

– Programação de . Quarta-feira (05/03) – Programação de sábados, com monitoramento da demanda para possíveis reforços.

A operação será acompanhada em tempo real pela Central Operacional da EMTU, e ajustes poderão ser realizados conforme necessário para garantir o atendimento aos passageiros.

As informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser consultadas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU, disponível para iOS e Android, onde também é possível acompanhar as viagens em tempo real.

Atente-se a olhar a programação correspondente ao dia, exemplo: terça-feira (04/03), olhar programação de domingos e feriados.