Confira como fica o atendimento na loja da BRK neste feriado de Carnaval

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto de Mauá, informa que a loja de atendimento ao público da empresa, localizada no Poupatempo da cidade, na avenida Antônia Rosa Fioravanti, 1654 no bairro Jardim Cerqueira Leite, não funcionará na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, e na terça-feira, dia 13 de fevereiro, em função do feriado de Carnaval. O expediente da loja será retomado a partir das 12h da quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro, por meio de agendamento realizado pelo Portal do Poupatempo: https://www.poupatempo.sp.gov.br/.

A concessionária ressalta que o atendimento segue de forma ininterrupta pelo telefone 0800 771 0001, WhatsApp pelo número (11) 9988-0001, por meio do site oficial da empresa (www.brkambiental/maua), e pela agência virtual Minha BRK (minhabrk.com.br).

Por estes canais, é possível solicitar diversos serviços, como a emissão de 2ª via da fatura e a consulta de débitos. Estes serviços estão entre os mais procurados pelos clientes e ambos podem ser realizados rapidamente por telefone ou pelos canais digitais.

Confira a lista de todos os serviços que podem ser solicitados pelos canais digitais da BRK:

1. 2ª via de conta

2. Contas pagas

3. Contas por e-mail

4. Histórico de consumo

5. Onde pagar sua conta

6. Débito automático

7. Estrutura tarifária

8. Tabela de Serviços

9. Leitura Fácil

10. Visualizar dados cadastrais

11. Notificar problema