Confira as primeiras atrações confirmadas para o Navio Roupa Nova 2026

A PromoAção, maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, confirmou a realização da terceira edição do Navio Roupa Nova em 2026. E as vendas para essa experiência marcante já estão disponíveis nas redes oficiais da PromoAção e da banda Roupa Nova.

Na nova edição, grandes nomes acabam de ser confirmados: Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso e Blitz serão as primeiras atrações a subir ao palco do luxuoso transatlântico. Com um repertório repleto de sucessos, os artistas prometem animar o público com canções que marcaram gerações.

Nando Reis, um dos maiores compositores do país, levará ao palco hits inesquecíveis como “All Star”, “Relicário”, “Por Onde Andei” e “O Segundo Sol”. Já Os Paralamas do Sucesso farão o público vibrar com clássicos como “Meu Erro”, “Alagados”, “Uma Brasileira” e “Lanterna dos Afogados”. A Blitz, liderada por Evandro Mesquita, completará a festa com hits icônicos como “Você Não Soube Me Amar”, “A Dois Passos do Paraíso”, “Weekend” e “Egotrip”.

Com um histórico de sucesso e emoção nas edições anteriores, o Navio Roupa Nova promete mais uma vez encantar seus passageiros com uma programação inesquecível. Embora mais atrações ainda serão anunciadas, os fãs já podem esperar um line-up de peso e momentos memoráveis a bordo do transatlântico que partirá do Porto de Santos no dia 2 e retorna no dia 5 de janeiro de 2025.

Nas edições passadas, nomes como Jota Quest, Claudia Leitte, Paula Toller, Fábio Jr., Capital Inicial e o próprio Nando Reis já subiram ao palco, além, é claro, dos anfitriões da festa, a icônica banda Roupa Nova. Com sucessos que atravessam gerações, o grupo promete continuar celebrando sua trajetória de mais de 40 anos de estrada.

Além dos shows, os mais de 4 mil passageiros poderão desfrutar de uma estrutura completa de lazer com piscinas de borda infinita, SPA, cassino, teatro, discoteca, cinema 4D e festas temáticas, que são algumas das atrações que fazem deste festival uma experiência única. Os transatlânticos da MSC também dispõem de cabines com varanda, suítes luxuosas com hidromassagem privativa e área exclusiva.

“O Navio Roupa Nova é mais do que um evento, é um acontecimento em alto-mar. Cada detalhe, cada artista, cada show é pensado para proporcionar momentos únicos e inesquecíveis para nossos passageiros, seus familiares e fazer deste momento algo jamais vivido por eles”, destaca Eduardo Cristófaro, diretor da PromoAção.

Prepare-se para navegar rumo à diversão, música e magia. Fique atento às redes oficiais da PromoAção e do Roupa Nova para garantir seu lugar nessa experiência inesquecível.