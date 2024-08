Confira as participações confirmadas no novo DVD de Diego & Arnaldo

Diego & Arnaldo, uma das duplas mais promissoras do sertanejo contemporâneo, estão prestes a realizar a gravação de seu 8º DVD, marcando uma nova fase em sua carreira. Após uma década de estrada desde que saíram de Ribeirão Preto, a dupla agora conta com o suporte dos renomados empresários e também ícones da música sertaneja, Zé Neto & Cristiano, que estarão presentes no evento como uma das participações especiais.

O palco escolhido para este momento especial é o emblemático Villa Country, a maior casa de shows sertaneja da América Latina, que receberá os fãs no dia 21 de agosto. Além de Zé Neto & Cristiano, a dupla anunciou um time de peso para as participações, que serão: Lauana Prado, Luan Pereira, Gian & Giovani, Murilo Huff, e Bruno César & Rodrigo, prometendo ser um evento inesquecível.

Diego & Arnaldo apresentarão ao público 10 faixas inéditas, além de pot-pourris de clássicos do sertanejo, no repertório dupla também revisitará alguns de seus maiores sucessos, como “Relógio Parado”, que já acumula mais de 110 milhões de visualizações no YouTube, “Regras” e “Sofri em Dobro”, oferecendo uma nova roupagem a estas canções que conquistaram fãs em todo o Brasil.

Nas redes sociais, Diego & Arnaldo têm divulgado aos poucos as guias das faixas inéditas, gerando expectativa entre os seguidores. Os ingressos para a gravação, intitulada “Ao Vivo em São Paulo”, já estão disponíveis através do site Ticket 360.

Com vozes harmoniosas, letras sinceras e performances eletrizantes, Diego & Arnaldo consolidaram uma base sólida de fãs ao longo dos anos. Agora, ao lado de seus novos empresários, a dupla está pronta para alcançar novos patamares e solidificar seu lugar como ícones da música sertaneja contemporânea.

GRAVAÇÃO DVD DIEGO & ARNALDO AO VIVO EM SÃO PAULO

Data: 21 de Agosto (quarta-feira)

Horário: abertura 20h

Local: Villa Country

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29429/ingressos-para-gravacao-do-dvd-diego-arnaldo

Valores: a partir de R$130

Classificação etária: 18 anos