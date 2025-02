Confira as oportunidades de emprego em Shoppings do Alto Tietê

Quatro shoppings localizados na região do Alto Tietê estão oferecendo um total de 59 vagas de emprego nesta terça-feira, dia 4. As oportunidades são destinadas a candidatos maiores de 18 anos e abrangem diversas áreas, sendo acessíveis tanto para aqueles que possuem experiência quanto para iniciantes.

O Itaquá Park Shopping, por exemplo, disponibiliza 12 vagas nesta semana. Abaixo estão as posições abertas:

Supervisor – Cinépolis (experiência é um diferencial)

– Cinépolis (experiência é um diferencial) Email para candidatura: [email protected]

Atendente PCD – Cinépolis (experiência é um diferencial)

– Cinépolis (experiência é um diferencial) Email para candidatura: [email protected]

Técnico de Tecnologia, Projeção e Som – Cinépolis (experiência é um diferencial)

– Cinépolis (experiência é um diferencial) Email para candidatura: [email protected]

Atendente – Myphonne (experiência requerida)

– Myphonne (experiência requerida) Email para candidatura: [email protected]

Auxiliar de Loja – Lojas Americanas (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na loja)

– Lojas Americanas (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na loja) Consultor de Vendas – Claro (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na loja)

– Claro (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na loja) Estágio – Inova Academia (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na academia)

– Inova Academia (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na academia) Balconista – Tibidabo (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na loja)

– Tibidabo (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na loja) Atendente – Drogaria Premier

– Drogaria Premier Email para candidatura: [email protected]

Atendente de Restaurante – Giraffas

– Giraffas Email para candidatura: [email protected]

Operador de Loja – 1 a 99

– 1 a 99 Email para candidatura: [email protected] aos cuidados de Agnes (experiência requerida)

Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure e Pedicure, Designer de Sobrancelhas e Extensionista de Cílios – Verônica Fernandes (candidaturas devem ser feitas pessoalmente na loja, experiência requerida)

Ao todo, o Outlet Premium Grande São Paulo oferece 17 vagas. Entre as oportunidades disponíveis estão:

Vendedora – Polo Wear (vaga exclusiva para PCD)

– Polo Wear (vaga exclusiva para PCD) Vendedora – Blue Beach

– Blue Beach Estoquista – Carmen Steffens

– Carmen Steffens Vendedor(a) – Rip Curl

– Rip Curl Auxiliar de Loja – Rip Curl

– Rip Curl A vaga de Jovem Aprendiz também está disponível na Calvin Klein.

A candidatura pode ser realizada através do site do shopping, localizado na Rodovia Ayrton Senna, saída do km 45.

No Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, há 14 oportunidades. Os interessados podem se inscrever pelo site do shopping. As vagas incluem:

Gerente Comercial – Barbearia Ipiranga (experiência requerida)

– Barbearia Ipiranga (experiência requerida) Sushiman e Auxiliar de Sushiman – Nagairô (experiência requerida)

– Nagairô (experiência requerida) Cumim – Nagairô (experiência requerida)

– Nagairô (experiência requerida) Atendente/Vendedora – Kopenhagen (experiência não necessária)

– Kopenhagen (experiência não necessária) Cozinheiro e Garçom – Nagairô (experiência requerida)

No Mogi Shopping, estão disponíveis 16 vagas em diversas funções. As informações sobre as candidaturas podem ser obtidas no site do shopping:

Cargos disponíveis incluem:

Vendedor(a) , (Rivoli, sem experiência necessária)

, (Rivoli, sem experiência necessária) Auxiliar de Cozinha , (diversas lojas, sem experiência necessária)

, (diversas lojas, sem experiência necessária) Coodenadora ou Gerente, (Divino Fogão, experiência necessária)

A localização do Mogi Shopping é Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001, Jardim Armênia. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h. Para mais informações, o telefone é 4798-8800.