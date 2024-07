Confira as novidades para as férias da garotada no Golden Square

Neste mês das férias o Golden Square Shopping preparou uma programação especial para que as crianças de todas as idades vivam experiências únicas junto aos amigos e família. Confira a programação completa e se programe para mês cheio de diversão:

Jogos do Goldofredo

O mascote mais querido do ABC convida os pequenos e grandes atletas da região a colocar as habilidades à prova em diversas modalidades esportivas como tênis de mesa, futebol, mini golf, tiro ao alvo, escalada e basquete. O acesso ao espaço é gratuito e destinado para todas as idades e cada bateria de atividades tem capacidade para receber 20 esportistas.

Além das práticas livres, os Jogos do Goldofredo também oferecem aulas de judô duas vezes por semana, às terças à 13h e quinta às 19h. As aulas têm duração de 40 minutos com limite de 20 judocas por turma.

Para participar de todas as atividades basta se inscrever pelo aplicativo do Golden Square – disponível para android e IOS – e escolher a sessão desejada.

Os Jogos do Goldofredo também levantam a bandeira da solidariedade e incentivam os participantes a doar 1kg de alimento não perecível para participar das atividades.

Teatrinho do Goldofredo

Pode anotar na agenda: Tem teatro toda semana no Golden Square! O Teatrinho do Goldofredo acontece aos domingos, às 16h, na praça de alimentação. E para comemorar o feriado, na terça-feira (09.07) o shopping terá uma sessão extra. Confira a agenda completa e se programe para curtir ao lado da família e amigos:

07/07 – 16h – A Família Addams

09/07 – 16h – O Planeta Plim

14/07 – 16h – A Cidade da Musicolândia

21/07 16h – A Princesa Valente

28/07 16h –Simba, O Rei da Floresta

Parque Floresta Dourada

Outras opções de brincadeiras podem ser encontradas como o parque Floresta Dourada, um espaço gratuito divido em dois corredores no Piso L2. Com texturas multissensoriais, os brinquedos como unicórnio de mola, casa cogumelo com escorregador e balanço ninho estão localizados em frente à Farm e atendem crianças de até seis anos. No circuito com escalador, pinos de aventura, escorregador e casa com brinquedos interativos, destinado às crianças com idades entre seis e dez anos foi instalado em frente à Kalunga.

Espaço Temático Mundo Bita

Destinado a crianças entre 02 e 12 o Espaço Temático Mundo Bita é um verdadeiro playground de alegria inspirado no mundo colorido e divertido de Bita e sua turma. A atração conta com escorregadores e piscina de bolinhas, além de atividades lúdicas para os pequenos e será parte da programação fixa do shopping até o início de setembro na praça de eventos (piso L1). Ingressos e valores estarão disponíveis na bilheteria do evento.

Para quem quer adrenalina

Para as famílias mais radicais, o Cine 6D, o Vila Trampolim e o novo Kart Indoor são a dica para quem busca sentir adrenalina à flor da pele. Na experiência imersiva que mescla filme em terceira dimensão, movimentação das poltronas e efeitos sensoriais as famílias terão a sensação de estar dentro dos curtas. Já com parque de trampolim mais famoso do Brasil, os visitantes encontram uma arena de obstáculos que inclui parede de escalada, percurso parkour, giro radical, entre outros. E para os aficionados por velocidade, a pedida fica com a nova pista de corrida localizada no piso G5, e fica uma dica extra: é possível fechar o espaço para competições privadas! Então que tal chamar os amigos e família de entrar na brincadeira?

Para recarregar as energias sem pausar a diversão

O Golden Square conta também com restaurantes temáticos onde as famílias podem se aventurar pelo mundo dos dinossauros do Jurassic Park Burger Restaurant, se encantar com a magia do Beco Hexagonal ou com o mundo cor de rosa da Pikurrucha’s e recarregar as energias com a deliciosas receitas de lanches e sobremesas exclusivas.

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Jogos do Goldofredo

Local: Piso L2 (ao lado da Farm)

Endereço: Golden Square Shopping – Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Quando: Durante todo mês de julho

Horários: 12h às 20h (última turma às 19h30)

Gratuito: Agendamento via app + doação de 1kg de alimento não perecível por participante

Aulas de Judô

Quando: terças e quintas

Horários: terça 13h às 13h40 e quintas das 19h às 19h40 – Capacidade para 20 crianças com idade entre 6 e 12 anos por turma.

Gratuito: Agendamento via app + doação de 1kg de alimento não perecível por participante

Teatrinho do Goldofredo

Quando: Domingos às 16h e terça (09.07 – sessão especial)

Local: Praça de alimentação, piso L3.

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows fora da área VIP.