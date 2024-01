Confira as novidades de operações infantis para as férias da garotada no Golden Square

Neste mês das férias o Golden Square Shopping preparou uma programação especial para que as crianças de todas as idades vivam experiências únicas junto aos amigos e família.

Inspirada nas aventuras do gato mais querido dos quadrinhos, a Garfield Arena um verdadeiro playground de alegria, com escorregadores, escaladas, pula-pula e piscina de bolinhas. A atração, voltada para crianças de 02 a 15 anos, será parte da programação fixa do shopping até o início de março na praça de eventos (piso L1).

Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) terão acesso preferencial ao espaço. O shopping oferece ainda abafadores auriculares e crachás identificadores, mas o uso não é obrigatório. Para solicitar o empréstimo basta se dirigir até a recepção do evento ou no SAC localizado no piso L3.

Ingressos e valores estarão disponíveis na bilheteria do evento e pelo app do shopping é possível resgatar um cupom e garantir 10 minutos adicionais de brincadeira gratuitamente.

Além da Garfield Arena, outras opções de brincadeiras podem ser encontradas como o parque Floresta Dourada, um espaço gratuito divido em dois corredores no Piso L2. Com texturas multissensoriais, os brinquedos como unicórnio de mola, casa cogumelo com escorregador e balanço ninho estão localizados em frente à Farm e atendem crianças de até seis anos. No circuito com escalador, pinos de aventura, escorregador e casa com brinquedos interativos, destinado às crianças com idades entre seis e dez anos foi instalado em frente à Kalunga.

No piso L3, os recém-inaugurados Cine 6D e Vila Trampolim são a dica para quem busca sentir adrenalina à flor da pele. Na experiência imersiva que mescla filme em terceira dimensão, movimentação das poltronas e efeitos sensoriais as famílias terão a sensação de estar dentro dos curtas. Já com parque de trampolim mais famoso do Brasil, os visitantes encontram uma arena de obstáculos que inclui parede de escalada, percurso parkour, giro radical, entre outros. As atrações são indicadas para público a partir de 03 anos.

Para recarregar as energias sem pausar a diversão

O Golden Square conta também com restaurantes temáticos onde as famílias podem se aventurar pelo mundo dos dinossauros do Jurassic Park Burger Restaurant, se encantar com a magia do Beco Hexagonal ou com o mundo cor de rosa da Pikurrucha’s e recarregar as energias com a deliciosas receitas de lanches e sobremesas exclusivas.

Outra opção para matar a fome e sem pausar a diversão é assistir as apresentações que acontecem no palco localizado na praça de alimentação. Em janeiro a agenda do “Diversão na Praça” traz shows que celebram o legado de ícones nacionais e internacionais do rock e a peça de teatro Moana.

Serviço:

Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Garfield Arena

Local: Piso L1 (em frente a Riachuelo)

Data: Até 03 março

Horário: Todos os dias das durante o horário de funcionamento do shopping.

Entrada: Valores devem ser consultados na bilheteria do evento. (Ganhe 10 minutos extras resgatando um voucher pelo aplicativo do shopping – valido 1 por CPF)

Cine 6D – Piso L3

Vila Trampolim – Piso L3

Diversão na Praça – Piso L3 *Consulte a programação no site

Restaurantes – *Consulte a programação

Beco Hexagonal – Piso L1

Jurassic Park Burger Restaurant – Piso L2

Pikurrucha’s – Piso L2