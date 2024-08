Confira as manutenções programadas das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

A ViaMobilidade mantém investimentos na modernização do sistema e, por isso, segue com a rotina de manutenções programadas, intensificadas fora dos horários de pico. As melhorias realizadas incluem trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, tudo em busca de mais segurança e eficiência da operação.

Neste final de semana, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda passarão por intervenções.

Confira: