Confira as dicas do Procon Diadema para as compras de Natal

Com a chegada da data mais importante para o comércio varejista, o Procon Diadema orienta sobre consumo consciente e dá dicas para quem deseja aproveitar as compras de Natal sem cair no prejuízo. Segundo a instituição, o planejamento pode ser fundamental, tanto para as compras que garantam uma relação justa de consumo quanto do equilíbrio financeiro das famílias.

O primeiro passo é definir um teto para os gastos de final de ano, como confraternização, amigo secreto, viagens ou passeios e presentes para família e amigos. Essa medida é importante, pois no mês seguinte os gastos costumam ser maiores e é preciso ter alguma reserva para que o consumidor não comece o ano endividado.

Para quem compra em lojas físicas, a dica é pesquisar e comparar preços e produtos. Presencialmente também é possível pedir descontos ou brindes, de acordo com a política de vendas do estabelecimento. Quem faz as compras online deve se atentar para a segurança do site, taxas e prazos de entrega.

Nesse período também é comum promoções e sorteios com preenchimento de fichas e/ou cadastros com dados pessoais. “É preciso ficar atento e não fornecer informações como números de documentos, senhas e dados bancários. O consumidor pode cair em algum golpe e os dados serem utilizados em contrair empréstimos sem o conhecimento da pessoa”, explica a coordenadora do Procon, Luciana Menezes.

A aquisição de brinquedos e produtos infantis também deve ter atenção especial. “É importante estar atento não só com a parte atrativa do presente ou brinquedo, mas considerar se o produto se encaixa nas recomendações do Inmetro e não oferece riscos para a criança”, ressalta Luciana.

Além disso, é preciso verificar a faixa etária ou a idade da criança; se há necessidade de pilha ou bateria e o custo que ela representa; presença do selo do Inmetro; e informações sobre origem do produto, composição, garantia e riscos.

Trocas

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê troca de produtos apenas nos casos de vícios ou defeitos, no prazo de 30 dias para bens não duráveis – como alimentos e bebidas – e 90 dias para produtos duráveis – como eletrodomésticos e móveis. Entretanto, conheça a política de troca do estabelecimento, pois alguns permitem trocas além do previsto no CDC, como tamanho e cores de roupas e sapatos.

Ano letivo

Para quem tem filhos em idade escolar, a compra do material adiantado pode render bons descontos. Os comerciantes costumam renovar o estoque no início do ano e, com isso, os preços são reajustados. Comprar antecipadamente alguns itens que com certeza serão utilizados, como lápis de cor, cadernos e mochilas, pode ser mais econômico, além de diminuir os gastos no início do ano.

Reclamações

As dúvidas sobre relações de consumo e Código de Defesa do Consumidor (CDC) podem ser esclarecidas no Procon Diadema. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para ser atendido, é preciso ser morador da cidade ou funcionário da Prefeitura do município.

Serviço:

Procon Diadema / Escola Municipal de Educação para o Consumo

Avenida Sete de Setembro, 400 – Centro de Diadema.

Telefones: 4053 7200 / 7204 / 7205 e 7207.

Email: [email protected]