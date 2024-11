Confira as datas de divulgação do gabarito oficial e do resultado final do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua a desempenhar um papel crucial como porta de entrada para o ensino superior no Brasil, servindo como critério de seleção para programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A divulgação dos gabaritos oficiais do Enem 2024 está prevista para o dia 20 de novembro, segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estes gabaritos trarão as respostas consideradas corretas para as quatro áreas de conhecimento avaliadas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Até a divulgação oficial, os candidatos têm à disposição uma correção extraoficial realizada pelo portal g1 em colaboração com professores do Curso Anglo de São Paulo. No entanto, é importante ressaltar que o cálculo das notas do Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), um sistema que avalia a consistência das respostas dos candidatos. Este método penaliza aqueles que acertam questões difíceis enquanto erram as fáceis, refletindo-se em uma pontuação total menor.

A pontuação final, incluindo as notas das provas objetivas e da redação, será conhecida apenas em 13 de janeiro, quando os boletins individuais forem liberados.

As provas do Enem ocorrerão em duas datas distintas: no dia 3 de novembro, os candidatos enfrentaram questões de linguagens, ciências humanas e a prova de redação. No dia 10 de novembro, será a vez das avaliações de matemática e ciências da natureza.

Para garantir uma participação tranquila no exame, os candidatos devem portar documento oficial com foto — incluindo versões digitais como e-Título, CNH Digital e RG Digital — além de itens básicos como álcool em gel, máscara facial (se exigida), caneta esferográfica preta transparente e o cartão de confirmação de inscrição. Recomenda-se também levar lanche leve e água em garrafa transparente sem rótulo.

Os horários do exame seguem o fuso horário de Brasília: os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. A prova tem início às 13h30. No primeiro dia, os testes terminam às 19h e, no segundo dia, às 18h30. Os candidatos podem deixar o local com o caderno de questões apenas nos últimos 30 minutos antes do término da prova.

O Inep reforça que capturas de tela não são aceitas como prova digital válida e o uso do celular é proibido após a entrada na sala. Essa estrutura visa garantir a integridade e segurança do processo seletivo nacional.