Confira as atrações do fim de semana de Dia das Crianças do Atrium Shopping

Fim de semana é sempre sinônimo de diversão. A chegada do Dia das Crianças favorece ainda mais as atividades de lazer em família. Com essa proposta, o Atrium Shopping, em Santo André, prepara atrações especiais.

Abrindo a programação de sábado, dia 12, às 15h no piso 2, o público pode conferir a adaptação teatral de “As emoções”, baseada na animação “Divertida Mente”. A peça explora a complexidade dos sentimentos humanos e como eles moldam a personalidade, levando o público a uma jornada emocionante dentro da mente da personagem Riley. O espetáculo promete encantar crianças e adultos com uma abordagem lúdica e educativa sobre o papel das emoções.

Logo em seguida, às 16h no piso térreo, acontece o lançamento do livro “A Sala de Aula do Simão”, da autora Dhellizay Matias. A obra traz uma reflexão sobre inclusão e alfabetização de adultos, incentivando o aprendizado ao longo da vida. Durante o evento, o público tem a oportunidade de participar de uma sessão de autógrafos e conferir uma exposição exclusiva com as ilustrações originais dos livros da autora, que fica disponível até o dia 15 de outubro.

Já no domingo, das 8h às 12h, o estacionamento 2, se transforma em uma animada pista de patinação aberta para crianças e adultos. A atividade é gratuita e para garantir a segurança de todos, o uso de capacete é obrigatório. O espaço conta ainda com uma loja especializada para a compra de patins e acessórios, e também existe a possibilidade de empréstimo de patins e equipamentos de segurança.

Ainda no domingo, a Praça de Alimentação ganha vida como uma badalada pista de dança, ao som dos clássicos que marcaram época nos anos 70, 80 e 90 com a Esquenta Flashback, que começa às 15h. O evento convoca até os mais tímidos a arriscar uns passinhos e se divertir. Além disso, a iniciativa tem um propósito solidário: o público é convidado a doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Casa Ronald McDonald ABC.

“Buscamos ser um espaço onde as famílias possam se conectar, aprender e se divertir, criando memórias únicas e contribuindo para causas importantes da nossa comunidade” afirma Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para as crianças, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais