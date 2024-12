Confira as atrações do Festival Bonde Verão 2025

O Festival Bonde Verão 2025 promete esquentar as noites de janeiro na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Com atrações confirmadas de bandas independentes, o evento ocorre todos os sábados do mês no espaço “O Pecado Mora ao Lado”. Serão contemplados artistas de estilos variados como rock, country outlaw, blues, música eletrônica entre outros.

O ativista cultural André Paumgartten, responsável pelo festival, destacou a relevância do evento no cenário musical carioca. “O Bonde Verão nasceu com a proposta de abrir espaço para bandas que estão se destacando com trabalhos relevantes e oferecer ao público uma experiência diferente do circuito mais comercial. Queremos que cada noite seja uma celebração da criatividade e inovação na música independente, mostrando a força criativa da música carioca,” afirmou Paumgartten.

Segundo o produtor, o festival é uma vitrine para novos talentos e um ponto de encontro para quem busca diversão de qualidade. “A ideia é criar um ambiente acolhedor e acessível. Por isso, garantimos entrada gratuita para pessoas trans e pessoas com deficiência, além de ingressos a preços populares. Queremos que todos se sintam parte dessa festa,” completou.

A programação inclui nomes como Trash No Star, Nebulosa, Iguanas-X (de Barra Mansa) e a nova formação do 808 Punks, além da estreia nos palcos cariocas da dupla B+P. A abertura da casa está marcada para as 20h, com discotecagem, e os shows começam às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Confira todas as atrações abaixo:

FESTIVAL BONDE VERÃO

04/01

Drama

Vicejo

Anacrônicos

Paumgarten

11/01

Velho Jou

Iguanas-X

Prefeitura

Magma Velvo

18/01

B+P

Texuga

Guidi vieira

Trash no star

25/01

Ladrão

Nebulosa

808 Punks

Coyote Valvulado

Serviço:

Quando: Todos os sábados de janeiro, a partir das 20h

Onde: O Pecado Mora ao Lado (R. Hilário Ribeiro, 196, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro, RJ)

Ingressos: De R$ 10 a R$ 25, com entrada gratuita para PCDs e pessoas trans