Confira as atrações do Clubinho da Folia no SuperShopping Osasco

Se a ideia é aproveitar o espírito carnavalesco, o SuperShopping Osasco é o endereço perfeito! O shopping center convida pais e filhos para brincarem, dançarem e soltarem toda a imaginação com aprogramação do Clubinho da Folia, atração especial que permite que as crianças expressem o lado criativo com atividades interativas e desfile de fantasia. A presença da Banda Coruja em Cena é mais do que confirmada e anima ainda mais o passeio, que conta com oficinas de abadá, que acontecem no dia 10, oficina de Kabuletê com papelão, palitos de sorvete e barbante no dia 11. Cada sessão, que tem capacidade para até 40 crianças, conta com o auxílio de arte educadores. Toda essa diversão é gratuita. Para participar das atividades, basta realizar um cadastro no próprio Clubinho, localizado no 2º Piso, ao lado da Centauro. As vagas são limitadas, destinadas às crianças de até 10 anos de idade.

Clubinho da Folia no SuperShopping Osasco

Data: 10 e 11 de fevereiro

Horário: das 16h às 20h

Oficina Artística

Horário: das 16h às 18h30

Abadá

Data: 10 de fevereiro

Instrumento musical: Kabuletê

Data: 11 de fevereiro

Camarim

Horário: das 16h às 18h30

Banda Coruja em Cena:

Horário: das 18h30 às 19h30

Desfile Fantasia

Horário: 19h30 às 20h

Local: 2º Piso, ao lado da Centauro

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1828 – Osasco

Gratuito, sujeito a lotação