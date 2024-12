Confira as atrações de réveillon em Campinas e região

A partir desta sexta-feira (27) até o dia 31 de dezembro, Campinas (SP) e suas proximidades oferecem uma ampla gama de opções de entretenimento para quem deseja celebrar a chegada de 2025. Os eventos incluem festas, shows e queimas de fogos, prometendo agradar a todos os gostos.

Entre as atrações destacadas está o stand-up “O Último Show do Ano”, apresentado pela humorista Bruna Louise. O espetáculo ocorrerá no sábado, dia 28, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, com sessões às 19h e 21h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$45.

Na noite da virada, Toni Garrido, ex-vocalista da banda Cidade Negra, se apresentará no Royal Palm Plaza Resort. A festa começa às 20h, com uma ceia programada para as 20h30. O show está marcado para às 22h45, seguido pela animação de um DJ até as 2h da manhã do dia seguinte. As reservas podem ser feitas por e-mail ou telefone, com pacotes a partir de R$2.184.

Outra opção é a festa de Réveillon do Vitória Hotel Concept, que oferece um jantar completo com opções variadas, incluindo sushis e pratos quentes. Este evento, que não é exclusivo para hóspedes, terá início às 21h do dia 31 de dezembro. Ingressos avulsos estão disponíveis a partir de R$800.

No mesmo dia, o Caos em Campinas será palco da festa “Dale!” com DJs como Fatsync e BRN, começando às 22h. Os ingressos estão disponíveis por R$70. Em seguida, a festa “Wolf Réveillon 2025” trará uma programação recheada de músicas pop e eletrônicas a partir das 22h.

Além disso, o evento Groove Sessions: Reveillon 2k25 contará com uma variedade de DJs na Pista 2002 e terá início às 20h. Os ingressos também começam a partir de R$70.

A Fazenda Sta Margarida sediará sua décima edição do Réveillon open bar, que promete animar os convidados com a dupla sertaneja Luccas & Augusto e outros DJs. O ingresso custa a partir de R$440.

Em Valinhos, o renomado DJ Steve Angello celebrará o aniversário de oito anos da Laroc Club no dia 28, enquanto Bob Sinclar encerrará o ano com uma festa open bar na mesma casa noturna na noite do dia 31, com ingressos a partir de R$659.

Por fim, Vinhedo receberá o “Réveillon no Castelo 2025”, que incluirá um jantar especial e música ao vivo. As mesas para quatro pessoas têm preços iniciais em torno de R$4.200.

Com diversas opções de festas e celebrações na região, aqueles que ainda não definiram seus planos para o Réveillon encontram alternativas para comemorar a virada do ano ao lado de amigos e familiares.