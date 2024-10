Confira a programação para novembro no Sesc Belenzinho

1/11 (SEXTA)

20h30 Flagelador (Comedoria)

21h Filipe Catto (Teatro)

2/11 (SÁBADO)

18h Filipe Catto (Teatro)

3/11 (DOMINGO)

18h Jhayam convida Rise (Teatro)

8/11 (SEXTA)

18h Doulagem do Samba nas “vozes entranhas” das mulheres sambistas – Gratuito

20h30 Roda de Pagode das Pastoras do Rosário (Comedoria)

9/11 (SÁBADO)

20h30 Priscila Frade e Nando Nogueira (Comedoria)

10/11 (DOMINGO)

18h Natália Nó convida ALD’S (Teatro)

15/11 (SEXTA) FERIADO

18h Tiê (Teatro)

16/11 (SÁBADO)

20h30 Luciana Mello (Comedoria)

21h Pedra Branca (Teatro)

17/11 (DOMINGO)

18h Fi Bueno (Teatro)

20/11 (QUARTA)

18h Ayô Tupinambá (Teatro)

21/11 (QUINTA) GRATUITO

19h Pura Raça (Comedoria)

22/11 (SEXTA)

20h30 Ponto de Equilíbrio (Comedoria)

21h Silibrina (Teatro)

23/11 (SÁBADO)

20h30 Ponto de Equilíbrio (Comedoria)

21h Kamau (Teatro)

24/11 (DOMINGO)

18h Xeina Barros (Teatro)

29/11 (SEXTA)

20h30 Da Ghama(Comedoria)

21h Monica Salmaso e André Mehmari (Teatro)

29/11 (SÁBADO)

20h30 John Wayne (Comedoria)

21h Monica Salmaso e André Mehmari (Teatro)

30/11 (DOMINGO)

18h Monica Salmaso e André Mehmari (Teatro)

Flagelador

Dia 1/11. Sexta, 20h30.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

A banda de Speed/Thrash Metal brasileira apresenta show de divulgação do seu quinto disco de estúdio, Culto Aos Decibéis, que contará com um setlist exclusivo, apresentando não apenas músicas do disco novo, bem como uma boa dose de clássicos. Com com Armando Macedo, Alan Magno, Vinicius Talamonte e Junior Bezerra.

Filipe Catto

Dias 1 e 2/11. Sexta, 21h. Sábado, 18h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Neste show, a cantora e compositora Filipe Catto homenageia Gal Costa com um repertório cheio de sucessos da sua carreira. Com roteiro assinado por Catto, Ismael Caneppele e Cris Lisbôa, o show “Belezas…” costura vários tempos da carreira de Gal com foco no repertório mais recente da artista como “Recanto Escuro”, “Jabitacá” e clássicos eternos como “Não Identificado” e “Sua Estupidez”

Jhayam convida Rise

Dia 3/11. Domingo, 18h.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

O artista anuncia seu novo nome artístico, seu novo momento na carreira, e apresenta show inédito, com participação especial de RISE grande promessa do Circuito Sound System. Com André Sampaio (guitarra – ex-integrante e fundador da banda Ponto de Equilíbrio), Victor Rice (contrabaixo), Marina Rosa (backing vocals), Bibi Beats (bateria) e Elias (teclado).

A Doulagem do Samba nas “vozes-entranhas” das mulheres sambistas

Dia 8/11. Sexta, 18h.

Local: Praça – Gratuito

Aberto ao público

Duração: 90 minutos

Intervenção artística onde a atriz Edi Cardoso, interpretando a parteira Dona Micaela da Penha, a atriz Luzia Rosa, interpretando a sambista Madrinha Eunice e a atriz Maria Baú, interpretando a escritora Carolina Maria de Jesus, simbolizam a constelação da doulagem e parto do Samba, nascido das “vozes-entranhas” das mulheres sambistas com a participação especial do Cordão da Dona Micaela.

Roda de Pagode das Pastoras do Rosário

Dia 8/11. Sexta, 20h30.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

As Pastoras do Rosário, seguindo seus fundamentos, apresentam também a possibilidade de reverenciar um dos gêneros mais significativos da música popular brasileira, o pagode, numa perspectiva de celebração envolvente apresentam canções como, Cheia de Manias, Timidez, Temporal, Coral de Anjos, dentre outras, que muito contribuíram para o cancioneiro brasileiro.

Priscila Frade e Nando Nogueira

Dia 9/11. Sábado, 20h30.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Priscilla Frade é cantora, violonista e compositora, e neste show dançante, apresenta grande potência sonora, acompanhada por músicos da cena do forró como Lau Trajano (baixo), Rodrigo Ramalho (sanfona), Rodolfo Willame (triângulo), Adan Oliveira (zabumbatera) e Léo Rodrigues (congas e pandeiro), juntamente com o acordeonista de TO, Nando Nogueira, que apresenta repertório de seu 1o trabalho solo.

Tiê

Dia 15/11. Sexta, 18h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

A cantora e compositora completa 15 anos de carreira com passagens por diversos festivais como Lollapalooza, Rock in Rio (RJ e Lisboa), SXSW, Brasil Summerfest NYC, turnês no Brasil e no exterior. No show Altar, acompanhada por um trio de músicos, promete conduzir o público por uma jornada emocionante que abraça tanto o passado quanto o futuro da artista, revisitando seus maiores sucessos.

Luciana Mello

Dia 16/11. Sábado, 20h30.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Luciana Mello, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, apresenta o show Ela é samba. Este espetáculo é uma homenagem ao samba, gênero que sempre fez parte da família e por isso da formação musical de Luciana. Ela é Samba traz uma seleção especial de sambas de grandes sambistas (Dona Ivone Lara, Cartola, Alcione entre outros), interpretados com a voz única e carismática de Luciana.

Pedra Branca

Dia 16/11. Sábado, 21h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

A banda do ABC paulista, formada em 2001, tem 8 discos lançados, se apresentou em diversos festivais de música pelo Brasil e Europa, e tem uma sonoridade que mistura música étnica tradicional mundial com vertentes da música contemporânea, executadas com identidade própria, por meio de instrumentos como o sitar, didgeridoo, berimbau, darbuka, pandeiro, flautas, sax, baixo e bateria.

Fi Bueno

Dia 17/11. Domingo, 18h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

O cantor e violonista se apresenta com a banda formada por Paulo Calasans (teclados), Jurim Moreira (bateria) e Paulo César Barros (baixo elétrico) e direção musical de Guto Graça Mello. Juntos, Fi e Guto, acabam de gravar o terceiro disco do artista, que será lançado ao longo de 2024. Disco e show são trabalhos autorais.

Ayô Tupinambá

Dia 20/11. Quarta, 18h. Feriado

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Samb’Ayo é um projeto que coloca em destaque a diversidade e a expressão artística de corpos dissidentes. Idealizado por Ayô Tupinambá, este evento único convida artistas Trans, Travestis, Transmasculines, Não-Binaries, LGBTQIA+ e pretes para uma envolvente roda de samba, onde o protagonismo é dedicado a essas vozes muitas vezes marginalizadas.

Pura Raça

Dia 21/11. Quinta, 19h.

Local: Comedoria – Gratuito

Aberto ao público

Duração: 90 minutos

Fundado em 03 de julho de 1988, no Bairro do Jardim Nordeste, Zona Leste de São Paulo, nasce o Grupo Feminino Pura Raça. A ideia da fundadora Marlene Santana foi formar, informar e multiplicar grupos composto por mulheres. O grupo Pura Raça incentivou e abriu caminhos para que muitas mulheres pudessem estar trabalhando, vivendo, tocando e cantando no mundo do Samba.

Ponto de Equilíbrio

Dias 22 e 23/11. Sexta e sábado, 20h30.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

A banda de reggae carioca que se consolidou como uma das mais importantes no cenário nacional tem 23 anos de história, e é formada por Hélio Bentes (vocais), Márcio Sampaio (guitarra), Marcelo Campos (percussão), Lucas Kastrub (bateria), Pedro Pedrada (baixo) e Tiago Caetano (teclados). Neste show, além do repertório de seu quinto disco Toque De Amor (2023), além dos sucessos de carreira.

Silibrina

Dia 22/11. Sexta, 21h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Novo show da banda de música instrumental brasileira que conta com um pequeno bloco de maracatu, bailarinos e alegorias. As luzes, cuidadosamente sincronizadas com a música, proporcionam uma experiência audiovisual aos espectadores. O repertório do show é formado pelas composições originais da Silibrina, que destacam a habilidade técnica e a sensibilidade artística dos membros da banda.

Kamau

Dia 23/11. Sábado, 21h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

O rapper e produtor Kamal lança seu mais novo trabalho, o EP “EST..”, no qual reflete sobre o equilíbrio necessário para se manter fiel a si mesmo e se manter relevante em um mercado musical volátil. Acompanhado de uma banda com o quarteto de baixo, bateria, guitarra e piano/teclado mais o Dj Erick Jay e o cantor DCazz o MC apresenta um show criativo e dinâmico mesclando diversas influências.

Xeina Barros

Dia 24/11. Domingo, 18h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

A instrumentista, cantora e compositora Xeina Barros apresenta o show “X”, que mescla músicas autorais e obras de compositores consagrados como Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Alessandro Penezzi, Tia Amélia, e outros amigos. O repertório conta sua trajetória musical através do samba, das rodas de capoeira, do batuque de umbigada e do choro.

Da Ghama

Dia 29/11. Sexta, 20h30.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

O guitarrista, cantor, compositor, e fundador do “Cidade Negra” tem 12 discos com a banda e 02 em carreira solo: Violas e Canções (2009) e BAIXÁFRIKABRASIL (2017).

Neste show, Da Ghama canta os sucessos da banda Cidade Negra, como Girassol, A Estrada, Firmamento, Falar a verdade, inéditas de seu novo disco e clássicos do reggae jamaicano como Inner Circle, Bob Marley e Peter Tosh.

John Wayne

Dia 30/11. Sábado, 20h30.

Local: Comedoria (650 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

A John Wayne, considerada uma das principais e mais influentes bandas de Metalcore do país, apresenta um setlist especial. Além dos novos trabalhos, os singles Semblantes e Reconectar, o grupo apresentará músicas de seu último disco, o Purgatório e demais sucessos de carreira. A abertura da noite fica com o hardcore envolvente da banda carioca Meu Funeral.

Monica Salmaso e André Mehmari

De 29/11 a 1/12. Sexta e sábado, 21h. Domingo, 18h.

Local: Teatro (374 lugares)

Ingressos: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia entrada); R$ 18 (Credencial Sesc)

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Gravado por Elis Regina e Tom Jobim em fevereiro e março de 1974, em Los Angeles, o LP Elis & Tom é um dos discos mais consagrados da música popular brasileira. Em comemoração aos 50 anos do álbum histórico, Mônica Salmaso e André Mehmari apresentam um show inédito, celebrando o repertório do disco. O espetáculo tem concepção e direção artística de Lucas Nobile, André Mehmari e Mônica Salmaso.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho



Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)