Confira a programação gratuita nas Praças de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa preparou uma programação especial para este fim de semana nas Praças de Cultura, localizadas na Zona Sul da cidade, com atrações como sarau, dança, artes cênicas, música e muito mais.

Confira abaixo a programação para sábado (22) e domingo (23)

Sábado, 22 de Fevereiro de 2025

Atração: Buiú & Teta – A Cruzada | Artes Cênicas

Quando: Sábado (22), às 11h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Buiú & Teta montam uma praia e convidam o público a se divertir tomando banho de sol e resolver uma cruzadinha de jornal de uma edição mais que especial. Entre palavras cruzadas, cruzam olhares, trocam risos, destrocam palavras e contam com a união do respeitável público para enfim resolver as charadas da Cruzada.

Atração: Grupo Unity Warriors – Dentro, Fora e Cruza | Dança

Quando: Sábado (22), às 12h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O Grupo Unity Warriors surgiu em 2015 com a união de jovens da periferia da zona noroeste de São Paulo. É um grupo que tem as danças urbanas como ferramenta em suas pesquisas, e vem desenvolvendo um trabalho artístico, pedagógico e social com foco no desenvolvimento de ações nas periferias, lugar onde nasce e se faz presente no seu processo de criação, investigação e ensaios.

Atração: Cia Circo do Céu Aberto – Sustentável Público | Artes Cênicas

Quando: Sábado (22), às 13h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Um palhaço engraçado que não desiste de nada, mesmo perdendo seu circo em uma tempestade de ventos, não desiste de fazer a garotada feliz! De forma divertida o palhaço valoriza os coletores de reciclagem (hoje conhecidos como agentes ambientais) e os donos de circo que perderam seu circo nas tempestades, mas que não desistiram de continuar levando alegria. Ainda lembra do hospital dos brinquedos que recupera brinquedos velhos para que as crianças continuem brincando e se divertindo! Mostrando assim para as crianças que elas também podem se divertir reaproveitando materiais! Com mágicas, malabarismos e equilibrismo o palhaço se diverte com objetos reutilizados criando um espetáculo encantador que ganha a mesma amplitude de um grande circo! Então…Bem vindos ao Sustentável Público, o circo ecoponto!

Atração: Obanìfe – Encontro com a Autora: Diálogos Antirracistas | Literatura

Quando: Sábado (22), às 14h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: No “Encontro com a Autora”, o público conhece a cativante história das fadas Pitanga e Pitanguinha, que sonham em educar uma criança no distante Reino Encantado. Porém, a realização desse desejo é repleta de desafios, incluindo a maldição da temida fada Coaching, finalizando com uma oficina de escrita criativa.

Atração: DJ Chefão – Especial Carnaval Beats | Música

Quando: Sábado (22), às 15h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Prepare-se para uma viagem sonora vibrante com DJ Chefão, que traz um set especial para o Carnaval, repleto de ritmos brasileiros e batidas envolventes! Nesta apresentação única, a energia da Black Music se encontra com a alegria contagiante do Axé, o swing do Samba Rock e outros gêneros que fazem parte da identidade musical do Brasil. Uma celebração dançante para quem quer sentir o Carnaval pulsar na alma e no corpo. Vem viver essa experiência sonora inesquecível!



Atração: Cores da Voz – O que a arte me fez | Artes Integradas

Quando: Sábado (22), às 16h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Provando que a poesia não reside apenas nos livros, o espetáculo Cores da Voz aglutina a diversidade da música popular ao que existe de mais sofisticado e lírico na literatura periférica.

Atração: ColetivAtiva – Show de Variedades Caóticas | Artes Cênicas

Quando: Sábado (22), às 11h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim São Luís – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Entre risadas e sustos, “Show de Variedades Caóticas” traz um circo onde o caos reina e o protagonismo feminino brilha” Com personagens excêntricas, como: Problemática Picolé, Cuca Maravilha, Perséfone e Munique Tavares; prepare-se para malabarismos, equilibrismos, cara de pauzismos, contorções e muito terror! Ops, Humor! O som é operado ao vivo pelas artistas, tornando cada apresentação única. Venha se perder na loucura e se divertir!

Atração: FTMM – Hiato | Dança

Quando: Sábado (22), às 12h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim Ângela – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: HIATO é uma dança-instalação, uma construção sobre a materialidade do corpo na relação com o espaço. O trânsito no “entre”, no que emerge sutilmente do que socialmente se inscreveu em nossos corpos, na fala silenciosa dos movimentos. O encontro com o vazio para sustentar a espera. A tentativa de expandir a quietude e diluir a sensação de estagnação para expandir o corpo. Percorrer o espaço na possibilidade de transformar a espera numa suspensão respirável, potente, cheia de ar.

Atração: Agentes Secretas – O Mundo Caiu! | Artes Cênicas

Quando: Sábado (22), às 13h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim Ângela – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O mundo caiu! E três palhaças-agentes secretas têm uma missão importante: descobrir o que fazer para cuidar dos machucados do mundo, afinal, o tombo foi grande. Três palhaças disfarçadas de agentes secretas e um globo terrestre inflável com alguns hematomas e esparadrapos começam a intervenção artística que vai refletir junto com o público sobre os muitos jeitos de cuidar do planeta. O que está acontecendo com o planeta que está deixando-o doente e nos adoecendo ao mesmo tempo? O mundo caiu porque está fraco ou será que nós é que estamos pesados demais? Tem jeito de ficarmos mais leves e aprendermos a escutar o que ele nos avisa?

Atração: Libertarte – Sarau do Libertarte | Literatura

Quando: Sábado (22), às 14h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim Ângela – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O Sarau LibertArte é um sarau literomusical que traz poemas autorais das mulheres do coletivo. Os poemas falam de suas trajetórias de vida, desde a infância na África e Venezuela, passando pelo cárcere no Brasil, até o recomeço em liberdade. É um evento envolvente e emotivo, que fala da realidade dessas mulheres guerreiras, mas também é um sarau alegre, com muita percussão e canções folclóricas que põe o público para dançar.

Atração: DJ Mario Cezro – Brasilidades e Grooves Internacionais | Música

Quando: Sábado (22), às 15h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim Ângela – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Mario Cezro é produtor musical e DJ, conhecido por suas produções e sets ecléticos, que transitam com fluidez entre ritmos brasileiros e grooves internacionais. Sua identidade sonora combina autenticidade e versatilidade, criando experiências musicais envolventes e cheias de energia. Com um repertório que passeia por diferentes estilos, suas apresentações são uma celebração da música, conectando o público através de batidas irresistíveis e uma fusão única de sons do mundo.

Atração: Mubangí Africanidade – Samba de Roda, Samba de Caboclo e Maculelê | Artes Integradas

Quando: Sábado (22), às 16h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim Ângela – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Mubangi Africanidade trás a história da capoeira, samba de roda, maculelê e o samba de Caboclo narrada com cantigas, músicas populares, percussionistas e sambadeiras, o samba de caboclo é um patrimônio cultural da humanidade reconhecido pelo pela UNESCO. O samba de caboclo é uma dança ancestral que celebra a memória dos caboclos entidades reconhecidas como donos da terra é uma manifestação cultural que combina tradições indígenas com as da matriz africana.

Atração: Fuska, O Belo – Fuskagem: O Show da Vida | Artes Cênicas

Quando: Sábado (22), às 11h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Prepare-se para dar boas risadas! O que uma dupla de palhaços faz para garantir o pão de cada dia? Faz rir, encanta, surpreende! Com muita música, mágica e palhaçadas inesquecíveis, esse show promete arrancar gargalhadas de todas as idades. Senhoras e senhores, crianças e adultos, chegou a hora de se divertir como nunca! Vem rir com a gente, porque rir é sempre a melhor parte!

Atração: Mari Ser – Poesia Visual com Colagem, Composição e Produção Artesanal | Literatura

Quando: Sábado (22), às 12h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: A oficina incentiva através da leitura de poesias e músicas a produção e a reflexão das diversas formas de composição de imagem. Com o estudo de poetas de grande referência, exercitamos a narrativa e a criatividade visual dos participantes. Os participantes aprenderão a compor imagens ilustrativas com técnicas básicas de colagem. Poderão criar suas próprias obras e construir através delas reflexões acerca da composição de imagens e da composição de textos poéticos de forma visual.

Atração: Palhaço Espirro – Brincando e Cantando | Artes Cênicas

Quando: Sábado (22), às 13h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Prepare-se para uma tarde de muita alegria, risos e diversão no espetáculo “Brincando e Cantando”, apresentado pelo irreverente Palhaço Espirro e seu amigo, o Palhaço Fiel! Com uma mistura de brincadeiras, música e gargalhadas, este show é perfeito para todas as idades. No palco, Espirro e Fiel convidam a plateia a embarcar em um universo onde a imaginação não tem limites. Crianças e adultos serão surpreendidos com números engraçados, canções contagiantes e muita interação, fazendo de cada momento uma experiência única. Espirro, com seu jeito travesso e carismático, e Fiel, sempre leal e hilário, prometem conquistar corações e espalhar alegria por onde passarem. Brincando e Cantando não é só uma apresentação de palhaços, é um convite para esquecer a rotina, cantar junto, brincar e, claro, se divertir muito. Venha viver essa experiência inesquecível com os palhaços mais amados da cidade!



Atração: Poesia Na Faixa – Sarau do Poesia Na Faixa | Literatura

Quando: Sábado (22), às 14h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O Sarau Poesia Na Faixa é um sarau ágil e diferente, que envolve e estimula o público a participar do evento. Entremeamos poemas curtos, declamados em coro pelo coletivo com acompanhamento de percussão à declamação de poemas mais longos, muitas vezes interpretados de maneira performática, como, por exemplo, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, cantada em ritmo de funk. O Sarau Poesia Na Faixa mostra para o público que poesia não é coisa antiga, de poetas mortos, mas que está muito viva em nosso dia-a-dia, e que é muito divertida também!

Atração: DJ Robson Garcia – Carnaforró | Música

Quando: Sábado (22), às 15h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Prepare-se para uma explosão de ritmos e energia! O Carnaforró é o projeto especial do DJ Robson Garcia, que une a animação contagiante do Carnaval com o balanço irresistível do forró. Um show vibrante, onde os beats eletrônicos se misturam ao swing nordestino, criando uma experiência única para quem ama dançar e se divertir! Com um setlist que passeia pelo forró, axé, frevo e batidas eletrônicas, o DJ Robson Garcia transforma qualquer evento em um verdadeiro arrasta-pé carnavalesco!

Atração: Renato Fúria – Coletivo Fúria do Negro | Artes Integradas

Quando: Sábado (22), às 16h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Negros em busca de sua liberdade decidem criar possibilidades para a quebra dessas correntes. A Fúria do Negro é a energia de transformação, através da capoeira, maculelê e o samba de roda, compartilharemos o legado dos ancestrais.

Domingo, 23 de Fevereiro de 2025

Atração: Fuska, O Belo – Fuskagem: O Show da Vida | Artes Cênicas

Quando: Domingo (23), às 11h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Prepare-se para dar boas risadas! O que uma dupla de palhaços faz para garantir o pão de cada dia? Faz rir, encanta, surpreende! Com muita música, mágica e palhaçadas inesquecíveis, esse show promete arrancar gargalhadas de todas as idades. Senhoras e senhores, crianças e adultos, chegou a hora de se divertir como nunca! Vem rir com a gente, porque rir é sempre a melhor parte!

Atração: Daniela Moraes – Baila Comigo | Artes Integradas

Quando: Domingo (23), às 12h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Baila Comigo é um trabalho livremente inspirado na diva do rock brasileiro, a artista Rita Lee. É um convite ao corpo para adentrar ao universo debochado, direto e reto, extravagante e ousado da artista. A trilha é composta por músicas de Rita Lee, que são remixadas ao vivo por uma DJ, e os bailarinos, numa crescente de energia, dialogam com o som, evocam e trazem o imaginário, estética, coragem e sensibilidade de Rita como pulsão na materialização do movimento.

Atração: Cia Pinambeta – O Pensamento Faz Barulho? | Contação de História

Quando: Domingo (23), às 13h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: A Cia. Pinambeta é formada pelas irmãs Fernanda e Roberta Stein, artistas com uma trajetória marcada pela contação de histórias, mediação de leitura e educação artística. Unidas tanto pelo laço fraterno quanto por um compromisso com a arte, elas trazem ao público uma experiência única de interação e reflexão. Em alguns momentos, seguiram caminhos artísticos distintos; em outros, uniram-se para compartilhar suas paixões e conhecimentos.Com a Cia. Pinambeta, Fernanda e Roberta convidam o público a participar de momentos de troca e escuta, criando um espaço para explorar temas diversos e vivências transformadoras. Suas histórias abordam encontros inesperados, descobertas surpreendentes e situações que podem ser tanto desafiadoras quanto enriquecedoras, incentivando uma conexão profunda com o outro e com nós mesmos.

Atração: Agentes Secretas – O Mundo Caiu! | Artes Cênicas

Quando: Domingo (23), às 14h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O mundo caiu! E três palhaças-agentes secretas têm uma missão importante: descobrir o que fazer para cuidar dos machucados do mundo, afinal, o tombo foi grande. Três palhaças disfarçadas de agentes secretas e um globo terrestre inflável com alguns hematomas e esparadrapos começam a intervenção artística que vai refletir junto com o público sobre os muitos jeitos de cuidar do planeta. O que está acontecendo com o planeta que está deixando-o doente e nos adoecendo ao mesmo tempo? O mundo caiu porque está fraco ou será que nós é que estamos pesados demais? Tem jeito de ficarmos mais leves e aprendermos a escutar o que ele nos avisa?

Atração: Wander Conta – Sarauzinho Mais Respeito, Eu Sou Criança! | Literatura

Quando: Domingo (23), às 15h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Apresentação lúdica inspirada na obra de Pedro Bandeira, o livro: “Mais respeito eu sou criança”. O público é levado a conhecer a obra, apreciando a leitura e declamação dos poemas, com espaço garantido para também recitar alguns poemas do autor.

Atração: DJ Mario Cezro – Brasilidades e Grooves Internacionais | Música

Quando: Domingo (23), às 16h.

Onde: Comunidade Guarapiranga | Jardim São Luís – Av. Hungria, 15.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Mario Cezro é produtor musical e DJ, conhecido por suas produções e sets ecléticos, que transitam com fluidez entre ritmos brasileiros e grooves internacionais. Sua identidade sonora combina autenticidade e versatilidade, criando experiências musicais envolventes e cheias de energia. Com um repertório que passeia por diferentes estilos, suas apresentações são uma celebração da música, conectando o público através de batidas irresistíveis e uma fusão única de sons do mundo.

Atração: Karen Marçal Cia.Intrusas – Movimento Futuro | Dança

Quando: Domingo (23), às 11h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim São Luís – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O trabalho propõe um espetáculo artístico que se utiliza das linguagens: Dança contemporânea, Dança urbana, Dança acrobática, Performance, Intervenção, literatura/dramaturgia, Teatro e Poesia, com duração de 45 minutos. Em espaços e áreas alternativas da cidade de São Paulo.



Atração: Grupo Unity Warriors – Dentro, Fora e Cruza | Dança

Quando: Domingo (23), às 12h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim São Luís – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O Grupo Unity Warriors surgiu em 2015 com a união de jovens da periferia da zona noroeste de São Paulo. É um grupo que tem as danças urbanas como ferramenta em suas pesquisas, e vem desenvolvendo um trabalho artístico, pedagógico e social com foco no desenvolvimento de ações nas periferias, lugar onde nasce e se faz presente no seu processo de criação, investigação e ensaios.

Atração: Ciclistas Bonequeiros – Triciclo Culinário: Raízes da Tapioca | Artes Integradas

Quando: Domingo (23), às 13h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim São Luís – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: “Triciclo Culinário: Raízes da Tapioca” é um espetáculo que leva o público a uma jornada saborosa e cultural, explorando as origens, histórias e tradições em torno da tapioca, um dos alimentos mais emblemáticos do Brasil. Personagens cativantes narram e encenam o trajeto da tapioca desde suas raízes indígenas até o universo da cultura nordestina.

Atração: Palhaça Vanilla – Vanilla Show | Artes Cênicas

Quando: Domingo (23), às 14h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim São Luís – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Vanilla Show é um espetáculo circense vibrante, protagonizado pela palhaça Vanilla. Esta celebração da força feminina combina habilidades circenses, como malabarismo, equilibrismo e acrobacias, com uma narrativa envolvente. Vanilla compartilha seu sonho de se tornar surfista, convidando o público a criar junto com ela o cenário perfeito para o surf. Uma junção de destreza física, comicidade e a busca por sonhos, o Vanilla Show encanta, diverte e inspira. Vanilla convida a todos a entrarem nessa onda.

Atração: Sarau Poesia de Falar – Caderno de poesia e Canções | Literatura

Quando: Domingo (23), às 15h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim São Luís – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Direto do Grajaú para as ruas, o Sarau Poesia de Falar apresenta uma mistura única e divertida de letras de música autoral com a tradição da poesia nacional. Um show empolgante, que serve também como convite para a participação interativa de públicos de todas as idades.

Atração: DJ Robson Garcia – Carnaforró | Música

Quando: Domingo (23), às 16h.

Onde: Comunidade Cidade Ipava | Jardim São Luís – Rua Lótus Azul, 1084.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Prepare-se para uma explosão de ritmos e energia! O Carnaforró é o projeto especial do DJ Robson Garcia, que une a animação contagiante do Carnaval com o balanço irresistível do forró. Um show vibrante, onde os beats eletrônicos se misturam ao swing nordestino, criando uma experiência única para quem ama dançar e se divertir! Com um setlist que passeia pelo forró, axé, frevo e batidas eletrônicas, o DJ Robson Garcia transforma qualquer evento em um verdadeiro arrasta-pé carnavalesco!

Atração: Edi Almeida – Arribá | Artes Cênicas

Quando: Domingo (23), às 11h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Teté é uma figura que transita pela cidade em busca de sobrevivência, conhecendo outras pessoas que, na mesma busca, encontraram caminhos de partilha das suas vivências. Nesse encontro com o público, por meio da música, do circo, do teatro, e com muita alegria, Teté apresenta seu grande número de coco na perna de pau, entrelaçado à sua história e de outras pessoas que cruzaram sua trajetória.

Atração: FTMM – Hiato | Dança

Quando: Domingo (23), às 12h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: HIATO é uma dança-instalação, uma construção sobre a materialidade do corpo na relação com o espaço. O trânsito no “entre”, no que emerge sutilmente do que socialmente se inscreveu em nossos corpos, na fala silenciosa dos movimentos. O encontro com o vazio para sustentar a espera. A tentativa de expandir a quietude e diluir a sensação de estagnação para expandir o corpo. Percorrer o espaço na possibilidade de transformar a espera numa suspensão respirável, potente, cheia de ar.

Atração: Heidi Monezzi – O Menino Tom | Contação de História

Quando: Domingo (23), às 13h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: A narrativa do menino Tom, que apresenta um garoto com autismo e seu irmão em busca de compreensão, proporciona uma oportunidade única para refletir sobre o respeito às diferenças e o acolhimento. Em um mundo onde a inclusão ainda é um desafio, é essencial promover o entendimento de como cada pessoa vive e se comunica de maneira singular.

Atração: Mágico Willy – Aqui a Mágica é Real | Artes Cênicas

Quando: Domingo (23), às 14h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O incrível Mágico Willy White convida você para uma apresentação especial repleta de risadas, surpresas e interatividade! Em meio a truques engraçados e envolventes, uma criança da plateia terá a chance de se tornar um mágico por um instante, tornando o espetáculo ainda mais emocionante. Com respeito e valorização do público, Willy White garante diversão para todas as idades. E para deixar tudo ainda mais animado, a presença do carismático Galo Carijó promete arrancar gargalhadas e encantar a plateia. Considerado um dos shows mais completos de São Paulo, essa experiência mágica vai surpreender adultos e crianças. Não perca essa oportunidade e prepare-se para momentos inesquecíveis!

Atração: Sarau Território Poético – Sarau Território Poético | Literatura

Quando: Domingo (23), às 15h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Contando com os poetas Flávio Macaco Fantasma e Chris Cruz, no Sarau Território Poético, o espaço e o tempo se transformam em momentos lúdicos, encantando a juventude com o poder das palavras. Através da interação com o público e da leitura de poemas e trechos literários, esta atração é uma oportunidade para o público infanto-juvenil se apropriar daquele instante e perceber o mundo de uma nova forma, pela ótica da poesia.

Atração: DJ Chefão – Especial Carnaval Beats | Música

Quando: Domingo (23), às 16h.

Onde: Comunidade Chácara Sonho Azul | Jardim Ângela – Rua Benjamin Cosin – 499.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Prepare-se para uma viagem sonora vibrante com DJ Chefão, que traz um set especial para o Carnaval, repleto de ritmos brasileiros e batidas envolventes! Nesta apresentação única, a energia da Black Music se encontra com a alegria contagiante do Axé, o swing do Samba Rock e outros gêneros que fazem parte da identidade musical do Brasil. Uma celebração dançante para quem quer sentir o Carnaval pulsar na alma e no corpo. Vem viver essa experiência sonora inesquecível!