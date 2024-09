Confira a programação do Sesc Santo Amaro de 11 a 15 de setembro  

O espetáculo Quarto de Despejo, que integra o projeto “Literatura em cena”, terá duas apresentações na quarta-feira, 11/09, às 15h com ingressos disponíveis e às 20h (já esgotados) tendo como ponto principal da montagem, a potência artística e literária da obra de Carolina Maria de Jesus. Sem deixar de lado a difícil realidade das favelas, o olhar da cia Evoé Teatro é para o universo poético contido na obra e por ele trilham o caminho criativo. Dessa forma, palavra, corpo, voz, acessórios, música, iluminação, cenário, figurinos, foram inspirados nessa poética e ressignificados.

No dia 13/09, às 20h, estreia a temporada de Eu sou Thelma e ela é Minha Louise, novo espetáculo da Cia Rima Coletiva, em que, sororidade, protagonismo feminino e violência de gênero são temas centrais, cuja inspiração vem do icônico filme “Thelma e Louise”, dirigido por Ridley Scott. Criada em 2017, por Mariana Leme e Rita Batata, a RIMA Coletiva é uma companhia que investiga possibilidades da cena teatral buscando convergir dramaturgia e encenação em uma linguagem autoral. Por vezes, tenciona as dimensões do dramático e do narrativo no intuito de proporcionar ao público reflexão e imaginação de si através de seus espetáculos.

AOrquestra Filarmônica Santo Amaro marca presença no Música ao Cair da Tarde com oDuo Caio Sabo e Herbert França, tocando violoncelo e viola, dia 13/09 às 19h. Outro grande destaque musical fica por conta da banda Tribo de Jah, já quedepois de 38 anos de estrada, a banda conseguiu lançar um cd “inclusivo”, com inscrições em braile, levando em conta que o grupo tem 4 deficientes visuais entre seus 9 integrantes. Independente da questão da deficiência visual, a banda tem uma sólida carreira consolidada no Brasil e no exterior, tendo se firmado como a principal referência do reggae nacional, dia 14/09 às 20h.

No final de semana, as crianças terão diversão garantida com atrações gratuitas como Histórias ao Som da Rabeca, no sábado, 14/09, às 14h, com Adriana Napoli apresentando contos de diferentes continentes, como um conto originário da Europa, um da África e um da Ásia, cada qual com imagens, sons, climas e ritmos distintos do nosso. A atividade contará com tradução em libras. Ainda no sábado, a oficina Desenhando letras, brincando com graffiti, de maneira lúdica, aplica o processo de criação de uma letra, desenvolve a coordenação motora e estimula o conhecimento das letras e seus significados, às 15h.

No domingo, às 13h, o projeto Leiturinha com o autor traz a escritora Auritha Tabajara, que convida o público ao som de dinâmicas brincantes, a se envolver na história indígena de “Curumim Tabajara – Criança Brincando”. Encerrando as atrações do final de semana, a Cia Tempo de Brincar apresenta o espetáculo Vitalino: teu nome no barro, a história de uma boneca de barro feita pelo Mestre Vitalino, que depois de muitos anos guardada, cria vida encontrando divertidos e encantados personagens, às 16h.

Oficina/Tecnologia e Artes – Smartphone e os aplicativos que facilitam a vida

Dia 11/09, quarta-feira, às 14h. Livre. ETA. Duração: 90 minutos. Sem retirada de ingressos.

Buscando conectar-se com o mundo tecnológico, as pessoas têm aderido aos novos aparelhos de celular e procurado aplicativos para facilitar a comunicação com outras pessoas, como o whatsapp. Se você já tem um desses celulares e quer aprender a usar melhor seus recursos e aplicativos, traga seu celular e suas dúvidas.

Karina Rhomberg Costa é graduada em História pela FFLCH- USP. Integra a equipe do Sesc Santo Amaro desenvolvendo oficinas e cursos na área de tecnologias e artes com ênfase em letramento digital, tecnologias livres, fotografia e arte.

Teatro – Quarto de Despejo

Dia 11/09, quarta-feira, às 15h e às 20h. 14 anos. Teatro. Duração: 60 min. Ingressos: R$15 (credencial plena), R$25 (meia entrada), R$50 (inteira).

História de uma mulher negra, moradora da favela do Canindé, mãe solo de três filhos, que não conseguia dormir sem ler um livro. Seu projeto literário encontrou dificuldades, devido à ausência de políticas públicas para os mais vulneráveis, mas sobreviveu. Baseado em seu diário, escrito em papéis encontrados nas ruas de São Paulo, narra a existência poética de uma mulher que sonhou se escritora.

Ficha técnica:

Elenco Arce Correia, Lucas Barbugiani, Luana Tonetti, Maggie Abbreu, Wesley Salatiel e Shanny Segade/ Músicas e letras Arce Correia/Produção VS Thiago Siqueira e Gustavo Perri/Preparação para voz cantada Roberto de Paula/ Iluminação Carlos Marroco/ Figurinos, Fotos e Visagismo Gil Oliveira/ Confecção de Cartazes Alessandro Rodrigues/ Produção Audiovisual Ícarus Designer Gráfico Dimas Stecca/

Produção executiva Bruna Silvestre/ Adaptação, cenário e direção Rodrigo Ximarelli

Oficina/Tecnologia e Artes – Smartphone e aplicativos: especial plantão de dúvidas

Dia 12/09, quinta-feira às 14h. Grátis. 14 anos. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologia e Artes.

Nesta oficina, os participantes aprenderão a fazer a tradicional Mandala olho de Deus, utilizando palitos de madeira e linha de crochê.

Fabio Bridges é jornalista especializado em cultura pop, entusiasta de novas tecnologias e da arte ao alcance de todos.

Oficina/Tecnologia e Artes – Faça Você Mesmo: Customização de Ecobags

Dia 12/09, quinta-feira às 18h. Grátis. 14 anos. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologia e Artes.

Música – Mary Galvão & Mário Campanha com participação especial de Mariângela Zan.

Dia 13/09, sexta-feira, às 15h. Livre. Convivência. Duração: 90 minutos

Ingressos: R$15 (credencial plena), R$25 (meia entrada), R$50 (inteira).

O show “Encontro de Gerações”, vem com toda tradicional festa sertaneja raiz e caipira, resgatando toda cultura com muita música e com seus contos de muita interação com o público, com músicas conhecidas, torna o show ainda mais animado nessa grande festa.

A dupla juntamente com a cantora Mariângela Zan, interpretam toda canção com muita animação e mostrando esse verdadeiro encontro de grandes sucessos que abrilhantam ainda mais todo o espetáculo. Juntamente com a banda o som da sanfona que traz todos os sorrisos nos

palcos e muitos “Beijinhos Doce” que será uma das atrações.

Participe e acompanhe essa grande tradição de grandes sucessos.

Música – Duo OFISA com Caio Sabo e Herbert Martins – Música ao cair da tarde

Dia 13/09, sexta-feira, às 19h. Livre. Convivência. Duração: 60 minutos. Sem retirada de ingressos

Essa edição traz o Duo de violoncelo e viola formado por Caio Saba e Herbert França.

Teatro – Eu sou Thelma e ela é minha Louise

Dia 13/09, sexta-feira, às 20h, dia 14/09, sábado, às 18h30 e 15/09, domingo, às 18h30. 16 anos. Espaço das Artes. Duração: 75 min. Ingressos: R$15 (credencial plena), R$25 (meia entrada), R$50 (inteira).

Um dueto criado por Rita Batata e Mariana Leme, constitui uma dramaturgia original tecida numa gama de histórias de mulheres, ao passo que investe nas linguagens da cena contemporânea para dar contorno a ficção X realidade. À semelhança do voo final de Thelma e Louise, as personagens da peça se lançam no futuro que teriam vivido se não tivessem enfrentado tal violência.

Dramaturgia e Atuação: Rita Batata

Direção e Atuação: Mariana Leme

Direção de Movimento: Gisele Calazans

Direção de Arte e Figurino: Bia Pieratti e Carol Roz

Desenho de Luz: Aline Santini

Trilha Sonora Original: Camila Couto

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Produção Executiva: Ana Elisa Mello e Samya Enes – Cotiara Produtora

Idealização: RIMA Coletiva

Contação – Histórias ao Som da Rabeca

Dia 14/09, domingo, às 14h. Praça coberta. Grátis. Duração: 60 minutos

Por meio da palavra e da música, a narradora apresenta histórias que, de maneira poética, trazem reflexões sobre a esperança, os sonhos e o amor. São contos que, de forma lúdica, fazem um convite à imaginação do espectador e propõem uma pausa para que sonhos sejam cultivados e para que nunca deixemos de acreditar.

A Narradora Adriana Napoli é Contadora de Histórias, Artista Educadora, Atriz e Produtora Cultural. Pós-graduada em A Arte de Contar Histórias pela FACON n’A Casa Tombada. É também bacharel e licenciada em Teatro pela Universidade Anhembi Morumbi, graduada em Produção cultural em Teatro pela mesma universidade, Técnica em Canto pela ETEC de Artes e atualmente cursa Licenciatura em Música pela UnB. Representou o Brasil em festivais internacionais de narração oral.

Essa atividade contará com recurso de tradução em libras.

Crianças/Oficina – Desenhando letras Brincando com Graffiti – com Bianca Alonso

Dia 07/09, sábado, às 15h. Grátis. Indicado para crianças a partir de 06 anos. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologia e Artes.

De maneira lúdica, o processo de criação de uma letra, desenvolve a coordenação motora, noções de linhas e traços, princípios de volume, perspectiva, luz e sombra. Isso somado a associação da escrita, de maneira orgânica, o processo estimula esse momento de conhecimento das letras e seus

significados, esses múltiplos se olhados pela ótica artística.

Música – Tribo de Jah Dia 14/09, sábado, às 20h.Praça coberta. Duração: 90 min. Ingressos: R$18 (credencial plena), R$30 (meia entrada), R$60,00 (inteira).

Originária do Maranhão, a Tribo conquistou uma legião de fãs por todo o território nacional tendo realizado shows também em diferentes países das Américas do Sul, Central e do Norte, da Europa, África e Ásia. Este novo trabalho é o décimo oitavo cd da carreira da banda que lançou ainda 2 dvds.

Com mensagens politizadas e letras contundentes, a banda imprimiu sua marca com notável originalidade. Para o lançamento deste novo cd que denota toda a maturidade e a evolução da banda, a Tribo tem uma tour nacional com shows em todas a capitais programa para 2024.

Depois de incontáveis shows realizados ao longo destes 38 anos, o que tem sido mais gratificante para os integrantes da banda é a vibração intensa dos fãs que definem o show como “a maior vibe” ou “o maior alto astral”, uma experiência plena que passa para os fãs toda a intensidade de um trabalho realizado com amor e devoção.

Crianças/Literatura – Leiturinha com a autora: Auritha Tabajara

Dia 15/09, domingo, às 13h. Biblioteca. Grátis.

Auritha Tabajara convida o público ao som de dinâmicas brincantes, a se envolver na história indígena de “Curumim Tabajara – Criança Brincando” e viajar nas explanações das xilogravuras e da construção das histórias de seu outro livro “Coração na aldeia, pés no mundo”, que traz declamações, representações estéticas, cores e curumices.

Crianças/Oficina – Ateliê para a família: criando com material reciclável

Dia 15/09, domingo, às 14h. Grátis. Inscrições 30 minutos antes no Espaço de Tecnologia e Artes.

O ateliê para família parte da ideia de utilizar materiais simples, preferencialmente recicláveis e de fácil acesso para criar brinquedos, jogos e etc que possam ser reproduzidos outras vezes em casa, sempre tendo como objetivo exercitar a criatividade. As atividades são pensadas para serem desenvolvidas em família sendo um momento lúdico e de integração.

Teatro – Vitalino: teu nome no barro com a Cia. Tempo de brincar

Dia 15/09, domingo, às 16h. Livre. Praça coberta. Duração: 60 min. Sem retirada de ingressos

História de uma boneca de barro feita pelo Mestre Vitalino, que depois de muitos anos guardada, cria vida. Mas suas memórias estão sendo engolidas por um misterioso Teiú, um lagarto malvado. Para reencontrar seu Mestre e a si mesma, a boneca busca suas memórias, misturadas com as de Vitalino e suas histórias, e visita lugares imaginários, encontrando divertidos e encantados personagens.

Mestre Vitalino foi um grande artista que viveu em Caruaru/PE, ele usava o barro para contar suas histórias, modelando figuras de bichos e cenas do seu povoado.

Sesc Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Como Chegar de Transporte Público: 300m a pé da Estação Largo Treze (metrô), 900m a pé da Estação Santo Amaro (CPTM), 350m a pé do Terminal Santo Amaro (ônibus).

Acessibilidade: A praça dá acesso a todos os andares (subsolo | térreo | 1º pav. | 2º pav.) do prédio e aos espaços de atividades por meio de dois elevadores. A Unidade possui banheiros e vestiários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, espaço reservado no Teatro e conta com seis vagas especiais no estacionamento.