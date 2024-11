Confira a programação do G20 desta sexta (15)

O Rio de Janeiro está sediando uma série de eventos internacionais, com destaque para o G20 Social, uma reunião que ocorre paralelamente à Cúpula do G20. Este encontro reúne líderes de diversas nações para discutir temas cruciais como governança global, sustentabilidade e combate à fome. Na sexta-feira, 15 de novembro, a programação inclui painéis relevantes que visam promover debates sobre questões sociais, desenvolvimento sustentável e inclusão.

A agenda do dia começa com discussões sobre o combate à fome e desigualdades, lideradas por figuras proeminentes como o ministro brasileiro Wellington Dias e Nosipho Nausca-Jean Jezile, representante da África do Sul junto à FAO. Em outro painel, a transição justa no contexto das mudanças climáticas será discutida por Paulo Teixeira e João Paulo Capobianco, entre outros especialistas internacionais. Já a reforma da governança global será tema de debate com a participação de Celso Amorim e o economista Ha Joon Chang.

Simultaneamente, no Píer Mauá, acontece o Cria G20, um evento que busca fomentar diálogos sobre justiça climática e uma nova arquitetura financeira global. Nomes como Gabriel Galípolo e Isabella Weber participam das discussões.

No âmbito cultural, o Aliança Global Festival toma conta da Praça Mauá a partir das 17h, proporcionando um espetáculo musical gratuito para moradores e turistas. Grandes nomes da música brasileira como Zeca Pagodinho, Maria Rita e Roberta Sá estão entre as atrações previstas para animar o público.

O G20 Favelas também integra essa programação diversificada, com destaque para a apresentação da cantora Ludmilla no Fórum Mundial das Favelas. O evento visa dar voz às comunidades locais em questões globais, reforçando a importância das favelas como centros de inovação cultural.

Além disso, o Urban 20 (U20) reúne prefeitos de mais de 100 cidades do mundo para debater governança urbana e políticas sustentáveis. O U20 Rio Summit oferece uma ampla gama de atividades focadas em temas climáticos e sociais.

Esta série de eventos ilustra não apenas a importância do diálogo internacional em temas críticos para o futuro global, mas também destaca o papel do Brasil como anfitrião em promover debates inclusivos e culturalmente enriquecedores.