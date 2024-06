Confira a programação de palestras da Casa Museu Ema Klabin em junho

A Casa Museu Ema Klabin está com inscrições abertas para as palestras “Arte Rupestre: diálogos entre paisagens e memórias”, “O Paraíso e seus Demônios: Imagens e imaginário sobre o Novo Mundo” e “Desvendando a paisagem na pintura e na gravura do século XIX”. Grandes especialistas ministram os encontros que seguem o tema anual da curadoria, Novo mundo: identidades e territórios. Ao todo, são oferecidas mais de 100 vagas presenciais gratuitas e as inscrições podem ser realizadas no site da casa museu.

Após cada uma das palestras, o público pode visitar a Casa Museu Ema Klabin e a exposição Rio de Janeiro, XIX–XXI, que apresenta as 12 gravuras que compõem o álbum Souvenirs de Rio de Janeiro, produzido pelo suíço Johann Jacob Steinmann em 1836, junto à série Disse-me-disse, especialmente criada pelo artista brasileiro PV Dias. Natural de Belém do Pará e morador do Rio de Janeiro, PV Dias insere desenhos contemporâneos nas gravuras de Steinmann e nos desenhos que as emolduram, inspirados em registros de Johann Moritz Rugendas. A exposição tem curadoria de Paulo de Freitas Costa e Janaina Damaceno, com curadoria adjunta de Ana Paula Rocha.

Confira as palestras:

Arte Rupestre

No dia 8 de junho, das 11h às 13h, Carolina Guedes, doutora em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP), ministra a palestra presencial “Arte Rupestre: diálogos entre paisagens e memórias”. Esta palestra tem como objetivo apresentar um amplo panorama sobre as distintas regiões rupestres brasileiras, promovendo um diálogo entre as paisagens construídas e as memórias culturais.

Na perspectiva arqueológica, o encontro vai debater como essas transformações dos espaços naturais, feitas com marcas pigmentadas ou gravadas nos suportes rochosos, podem informar sobre os hábitos dos povos antigos, os padrões de ocupação e uso dos espaços, assim como a organização dos territórios culturais.

Imagens e imaginário sobre o “Novo Mundo”

No dia 15 de junho, das 11h às 13h, a pós-doutora em Literatura Comparada pela USP, Mônica Cristina Corrêa, ministra a palestra “O Paraíso e seus Demônios: Imagens e imaginário sobre o Novo Mundo”. O encontro vai discutir os estereótipos vinculados à ideia de uma oposição entre o “Novo” e o “Velho Mundo” a partir do exemplo das visões franco-brasileiras.

Desvendando a paisagem na pintura e na gravura do século XIX

A paisagem foi um dos gêneros artísticos mais abordados pelos pintores e gravadores no século XIX. A exuberância da natureza, os aspectos descritivos e científicos da botânica, as imponência das arquiteturas estiveram no horizonte de muitos artistas brasileiros e estrangeiros. Pinturas, gravuras e panoramas atraíam o interesse e a curiosidade de espectadores em todo o mundo, afoitos para ver e desvendar a beleza de locais como o Rio de Janeiro e outras cidades das Américas e da Europa. A doutora em História, Elaine Dias, ministra no dia 29 de junho, das 11h às 13h, esta palestra e apresenta algumas noções relativas a este gênero artístico.

As três palestras integram o projeto Casa Museu Ema Klabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais – PROMAC da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com patrocínio da Marsh McLennan. A casa museu conta ainda com o apoio da Klabin S.A.

Serviço:

Palestra – Arte Rupestre: diálogos entre paisagens e memórias

sábado, 8 junho

11h às 13h

35 vagas

Inscrição: https://emaklabin.org.br/cursos/palestra-presencial-i-arte-rupestre-dialogos-entre-paisagens-e-memorias

Palestra – O Paraíso e seus Demônios: Imagens e imaginário sobre o “Novo Mundo”

sábado, 15 de junho

11h às 13h

35 vagas

Inscrição: https://emaklabin.org.br/cursos/palestra-presencial-i-o-paraiso-e-seus-demonios-imagens-e-imaginario-sobre-o-novo-mundo

Palestra – Desvendando a paisagem na pintura e na gravura do século XIX

sábado, 29 de junho

11h às 13h

35 vagas

Inscrição em breve em: https://emaklabin.org.br

gratuito com sugestão de contribuição voluntária

Presencial

Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo

Sobre a Casa Museu Ema Klabin

A residência onde viveu Ema Klabin de 1961 a 1994 é uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil com ambientes preservados. A Coleção Ema Klabin inclui pinturas do russo Marc Chagall e do holandês Frans Post, obras do modernismo brasileiro, como de Tarsila do Amaral e Candido Portinari, além de artes decorativas, peças arqueológicas e livros raros, reunindo variadas culturas em um arco temporal de 35 séculos.

A Casa Museu Ema Klabin é uma fundação cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública, criada para salvaguardar, estudar e divulgar a coleção, a residência e a memória de Ema Klabin, visando à promoção de atividades de caráter cultural, educacional e social, inspiradas pela sua atuação em vida, de forma a construir, em conjunto com o público mais amplo possível, um ambiente de fruição, diálogo e reflexão.

A programação cultural da casa museu decorre da coleção e da personalidade da empresária Ema Klabin, que teve uma significativa atuação nas manifestações e instituições culturais da cidade de São Paulo, especialmente nas áreas de música e arte. Além de receber a visitação do público, a Casa Museu Ema Klabin realiza exposições temporárias, séries de arte contemporânea, cursos, palestras e oficinas, bem como apresentações de música, dança e teatro.

O jardim da casa museu foi projetado por Roberto Burle Marx e a decoração foi criada por Terri Della Stufa.