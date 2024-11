Confira a programação de novembro nas Casas de Cultura de SP

Em uma série de eventos culturais programados para ocorrer em novembro, a Casa de Cultura Brasilândia se prepara para receber diversas apresentações que destacam a rica diversidade cultural brasileira, com foco na valorização da herança afro-brasileira.

Confira a programação completa

Região Norte

CCM Brasilândia

Cia. Caruru – Alimento como Memória Ancestral – Contação de História

A Cia. Caruru fará uma apresentação para celebrar o Dia da Consciência Negra. A proposta é partilhar a história da paçoca e nos conhecermos a partir da partilha de receitas de família. Após esse momento, distribuiremos os ingredientes e utensílios necessários a cada família, que farão a sua própria paçoca, da qual poderão degustar e se desejarem, levar para casa.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 07/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mc Vagner Clementino – Projeto Bantu Black Funk – Música Funk

Os bailes Black e Funk têm um papel fundamental na valorização da cultura afro-brasileira, especialmente nas comunidades periféricas. Eles não apenas promovem o entretenimento, mas também servem como espaços de resistência cultural e social.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 09/11 às 15h. 16 anos. Grátis. 120 minutos.



DJ Alves Odara – Tardezinha do Funk da Casa Brasa – Música Funk

Os bailes Black e Funk têm um papel fundamental na valorização da cultura afro-brasileira, especialmente nas comunidades periféricas. Eles não apenas promovem o entretenimento, mas também servem como espaços de resistência cultural e social.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 09/11 às 17h. 16 anos. Grátis. 120 minutos.



Comunidade Samba de Tamarineira – Samba Tradicional Velha Guarda – Música Samba

A Comunidade Samba de Tamarineira convida a todos para o evento especial Homenagem ao Mês da Consciência Negra, uma celebração da cultura, da resistência e do legado afro-brasileiro, por meio do Samba de Raiz. Reverenciando grandes mestres como Cartola, João Nogueira, Zeca Pagodinho, Almir Guineto e Martinho da Vila.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 10/11 às 15h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Kelen Nascimento – O que tem no meu bairro? Aprendendo sobre o direito à cidade – Literatura

Qual a cidade que você gostaria de viver? Se você pudesse ter o poder de mudar uma coisa ou várias coisas na sua rua, no seu bairro ou até mesmo na sua cidade, o que você mudaria? A proposta dessa contação de história é provocar esse assunto e estimular a imaginação especialmente das crianças, criando assim, o senso crítico e cívico de cada uma delas.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 14/11 às 15h. 10 anos. Grátis. 120 minutos.



Cuidando de Si – Kemetic Yoga – Yoga Africana – SIRLENE – Workshop/ Palestra

Kemetic Yoga é uma cultura afro-referenciada, com saberes ancestrais do Kemetic, onde hoje é o Egito. Essa tecnologia está entre nós há milhares de anos, mas apenas nas últimas décadas tem se tornado acessível para o povo.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 20/11 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Kizomba pra Preto – Negras Mulheres e Mães – Artes Cênicas

Ao assistir a Negras, Mulheres e Mães, você embarcará em uma viagem emocionante através das histórias de rainhas negras, mulheres que não apenas lideraram exércitos e quilombos, mas também preservaram tradições, construíram comunidades e revolucionaram o Brasil com seus saberes.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 20/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Jess Nascimento – Vivência de Waacking – Workshop/ Palestra

Jess Nascimento, apresenta a dança Waacking que surgiu no início da década de 70. Em sua pesquisa corporal, além do Waacking, Jess trás vivências e outras danças como Jazz, Dance, Dança Afro Brasileira, Contemporânea Baiana, House, Hip-Hop, e Salsa.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 23/11 às 15h. 14 anos. Grátis. 180 minutos.



Mestra Luana – Vivência Cantante com Mestra Luana – ELOA – Música/Capoeira

Mestra Luana, griot da Capoeira, canta cânticos e cantigas de Capoeira, Samba de Roda e Candomblé que marcaram sua trajetória de mais de 30 anos, por meio de uma roda de conversa cantante, onde os participantes são convidados a aprender estas culturas.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 30/11 às 10h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Lisandra Arantes de Carvalho – Ladainhando – Música/Popular

Um evento onde a Roda Viva com Musicalidade e Corporeidade são a essência. Com um repertório de Cultura Popular de Cantigas de Lavadeiras, Cozinheiras, Faxineiras, Marinheiros, Boiadeiros, Marreteiros, fazemos um ritual interativo com o público, que toca instrumentos e canta junto com os integrantes.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 30/11 às 13h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Filhas da Mãe África – Quem Samba Fica – Música/Samba

Mulheres, filhas e netas de sambistas se reúnem para fazer ritmos do Samba, buscando a essência, a cadência e a malemolência do antigo ritmo. Trata-se de uma apresentação em formato de uma Roda de Samba que louva o Sagrado, estruturada e tocada por mulheres que fazem parte desse projeto de ressignificação cultural dos povos das diásporas africanas.

Serviço:

|Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 30/11 às 15h. Livre. Grátis. 120 minutos.



CCM Freguesia do Ó



CHAAD – Hip-Hop

O músico CHAAD faz um show com ritmos paara agradar todos os públicos. Com sua diversidade, o palco será recheado de sucessos do Pop, MPB, Trap e Rrap.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 12/11 às 14h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Eric Mark MEB Festival – 5ª Edição – Artes Integradas/ Multilinguagens – Música Eletrônica

Em comemoração ao Dia Municipal da Música Eletrônica na Cidade de São Paulo, o novo MEB Festival irá apresentar Eric Marke e Nuta Cookier, além, da artista Jukaju com seu live de várias influências, junto à cultura nordestina envolta nos ritmos eletrônicos. Jukaju utiliza-se de computador, violão e voz para dar um ar Tropicalista com suas poesias e letras autorais.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 15/11 às 14h. Livre. Grátis. 180 minutos.



ArquiBrassBand – Nostalgia – Música/Samba-Rock

O conjunto mescla apresentações de sucessos do Samba dos anos 90, como Raça Negra, passando para o Pop e Rock dos anos 70 e 80, como Tim Maia, Kid Abelha, Deep Purple, Queen, Bom Jovi, Black Sabbath, e Simon e Garfunkel, além de outros astros.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 17/11 às 18h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Pedro Duarte – Piseiro Domingueiras – Música/Sertanejo

O músico Sertanejo interpreta sucessos do passado e atuais de vários artistas do ritmo, tendo como influência cantores como: Jorge e Matheus, Marília Mendonça, Cristiano Araújo, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Zé Felipe e outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 19/11 às 19h30. Livre. Grátis. 90 minutos.



Pablo Martins Ferreira – Cultural & Urbano – Artes Visuais

O projeto Cultural & Urbano visa despertar uma reflexão sobre o grito de socorro da natureza, das tribos indígenas e das periferias. Nossa expressão artística confronta aqueles que, em busca de interesses pessoais, diluem nossa riqueza cultural e ambiental.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Will de Paula – Afropunk – Música/Samba

Através de influência familiar, o cantor Will de Paula começou cedo, com 7 anos, ao observar os tios em rodas de samba. o músico fundou o selo Soulife Music Brasil, através do qual lançou e promoveu vários artistas. Sob este selo, ele lançou singles e seu primeiro álbum, consolidando-se como um destacado nome na cena musical brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/11 às 18h. Livre. Grátis. 90 minutos.



Claudio Noé da Rocha Junior – Cláudio Nostalgia Black Music – Música/Samba-Rock

Cláudio Nostalgia traz o ritmo do Samba-Rock com uma música e dança envolventes, bom para quem gosta de gastar a sandália no sambalanço que faz sucesso desde os anos 70.



Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/11 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Nova Raiz – Nova Raiz – Música/Samba Gospel

O grupo Nova Raiz surgiu de uma oportunidade de louvar em ritmo de Samba, onde um grupo de amigos se juntou para fazer um culto de jovens em uma igreja.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 20/11 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Samá – Cia de Teatro – Júlia e a Noite das Estrelas Mágicas – Artes Cênicas

Júlia e a Noite das Estrelas Mágicas é uma estória encantadora e inspiradora sobre amizade, coragem e a descoberta de que o verdadeiro céu está onde há amor e amizade. Este conto promete tocar o coração de crianças e adultos, mostrando que, não importa onde estejamos, as estrelas podem sempre brilhar ao nosso redor.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 21/11 às 09h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Diluanda – Pagode de Roda – Música/Pagode

Com sete anos de estrada, o Grupo Diluanda começou com um grupo de amigos tocando Pagode em pequenos eventos, hoje, já figuram no cenário nacional do ritmo, fazendo shows em grandes casas de espetáculos pelo País.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 21/11 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Trio Golada – Música/Forró

O Trio Golada é um grupo de Forró-Pé-de-Serra e é formado por uma família, pai, mãe e filho. Através dos anos, os seus integrantes já se apresentaram em vários eventos culturais na Cidade de São Paulo, com artistas renomados, como Luiz Gonzaga, Jorge de Altinho, Caju & Castanha, Anastácia e muitos outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 24/11 às 19h30. Livre. Grátis. 90 minutos.



Carlos Mais – Forró de Buteco – Música/Forró

O show ForróDiButeco tem uma trajetória de sucesso em apresentações por todo o Brasil, já tendo sido apresentado em diversas cidades, incluindo algumas com grande tradição cultural, como Recife e Salvador.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 24/11 às 19h30. Livre. Grátis. 90 minutos.



Felipe Gulyas – Sarau Literário da Freguesia do Ó – Literatura

O sarau literário é aberto ao público, sendo o organizador do evento, um grande conhecido da literatura juvenil, tendo lançado livros com pequenas editoras que venderam centenas de cópias nas bienais e em escolas. Projetos literários são sua especialidade, venha participar!

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 26/11 às 11h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Junior Vieira – Artes Visuais/Show de Mágica

Esqueça tudo que você já viu em shows de mágica! Prepare-se para uma experiência única, onde os convidados viram estrelas e a diversão é garantida. Este show traz mágicas de tirar o fôlego, com números de ilusionismo. O espetáculo é diversão garantida para crianças e adultos.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 26/11 às 19h. Livre. Grátis. 90 minutos.



Maria Cristina dos Santos – Reciclabrink – Artes Integradas/Multilinguagens

A Virada Sustentável é o principal festival de sustentabilidade realizado no Brasil e acontece várias cidades com o objetivo de promover a cultura sustentável.Buscamos por meio desta escrita, apresentar vivências, que hoje em dia, não muito usual, mas necessária, Brincadeiras infantis, onde jogamos luz em brinquedos de sucata.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 27/11 às 14h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Netinho & França – Pegada do Forró – Música/Forró

A dupla forrozeira Netinho & França faz um apanhado de sucessos do Forró Estilizado e Pizeiro, mas sem esquecer as raízes do Pé-de-Serra, uma ótima opção para quem aprecia o clássico e o presente do ritmo nordestino.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 27/11 às 19h30. Livre. Grátis. 120 minutos.



Moreira Junior – Brincando com Sons – Música/Culturas Populares

Moreira Júnior traz composições e brincadeiras musicais que nascem nas aulas de musicalização infantil que acontecem dia a dia com crianças de 0 a 3 anos e suas professoras. O músico interpreta diversos pout-pourris com parlendas, cirandas, cacuriá, que fazem a plateia se divertir e sacolejar para valer.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 28/11 às 09h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Angela Maximo – Angela Máximo – Um Sonho – Música/Samba

A cantora despontou como grande destaque no The Voice + 2021, e o show Um Sono destaca sua trajetória artística. Angela conta que seguir uma carreira profissional na música sempre pareceu um sonho muito distante e, mais impossível ainda, parecia ter a chance de se apresentar na televisão, e é isso que ela quer mostrar em suas apresentações.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 28/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Banda 51 – Nós tocamos rock in roll – Música

Amigos e apaixonados por música, a banda 51 nos últimos 35 anos compartilham a paixão pelo rock mundo afora. Um espetáculo que promete não deixar ninguém parado ao som de grandes clássicos.

Serviço:

|Casa de Cultura Freguesia do Ó. Dia: 29/11 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Tremembé



Caju e Castanha – Caju e Castanha 47 Anos – Embolada

Em uma noite inesquecível, Caju e Castanha celebram seus 47 anos de carreira com um show espetacular que promete encantar fãs de todas as idades. Com seu talento inigualável e carisma contagiante, a dupla apresenta um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 02/11 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Sarah Brasil – A Saga de Virgulino Ferreira, o Lampião – Musical

Sara Brasil levará à Cultura Tremembé um show que faz parte do espetáculo musical A Saga de Virgulino Ferreira, o Lampião. Esta apresentação é um verdadeiro cordel cantado, onde Sara expõe, em verso e prosa, mais de dez anos de pesquisa sobre esse ícone da cultura nordestina, inspirando artistas de todos os segmentos.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Roberto Seresteiro – Sarau

Roberto Seresteiro convida para um encontro de música e histórias, onde serão relembrados grandes intérpretes e compositores, a fim de resgatar um importante gênero musical brasileiro: a Seresta. Com uma interpretação típica do estilo que relembra os velhos tempos, promove uma verdadeira viagem musical através da história da música popular brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 24/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fernando RV – Brasilidades em Graffiti – Artes Visuais

O músico e grafiteiro Fernando RV, realizará uma intervenção artística na casa de cultura do Tremembé, homenageando artistas como Adoniram Barbosa e Ayrton Senna, grafitando também os animais selvagens da Mata Atlântica, representando a natureza do Horto florestal.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 25/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Triatos Produções Artísticas – O Circo Chegou – Circo

As crianças órfãs representadas pelos bonecos fantoches Betinho, Dorinha e Guto, que são amparadas pela ONG, descobrem que a mesma está para fechar por falta de recursos. Então, resolvem virar artistas de circo e promover um lindo espetáculo para tentar salvar a instituição, e contam com a ajuda da Fada Nayla que surge de um mundo mágico.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 28/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



U-Negro – Tremembé Rap Fest – Rap

O Show marca o encontro dos grupos que fundaram um dos maiores coletivos do Rap Nacional, a DRR Posse. O U-Negro recebe o De Menos Crime e Consciência Humana para um show em homenagem ao disco Coletânia Drr Posse gravado na década de 1990, com vários clássicos do Rap Nacional.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 30/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Realidade Urbana – Tremembé Rap Fest – Rap

Apresentação musical do grupo de Rap, Realidade Urbana, que apresenta em suas composições uma ideia de solução com informações e propósitos na busca dos objetivos e ideais, no combate aos problemas periféricos existentes, com uma abordagem crítica e de fácil entendimento.

Serviço:

|Casa de Cultura Tremembé. Dia: 30/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Vila Guilherme – Casarão



Quarteto Crescente – Show Relembrando – MPB

Com foco na MPB, a banda revive grandes sucessos da música brasileira e homenageia grandes compositores e intérpretes nacionais. Um verdadeiro deleite sonoro para os ouvidos mais refinados.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis.

60 minutos.



Coletivo Cia. Lua – Anoitecer Cigano – Cultura Cigana

O Anoitecer Cigano é o grande encontro desta cultura, trazendo três espaços protagonistas: o mercado com produtos artesanais e Oraculista, Saberes e Vivência, com aulas de Dança e conversas onde acontece a transmissão desses saberes dos modos de bailar.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 17/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Banda Guardiões da Noite do Oriente – Dança Cigana

Com um repertório variado, envolvendo músicas autorais, a banda apresentará a diversidade desse estilo musical, com suas rumbas, flamencas em uma coletânea de composições próprias e de outros artistas

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 17/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Karla Fox – Baile LGBTQIA+ – Brega

Karla Foxx e amigos fazem show cover de Joelma e a Banda Calipso.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 17/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fabio Bunito – Bunito Show – Artes Cênicas

Um show de talentos, um cabaré, um circo de um homem só. Envolto pela aura dos grandes espetáculos, mas com a simplicidade de um saltimbanco, Bunito revisita números clássicos dos circos brasileiros como malabares, equilíbrio em rola-rola e os magníficos pratos bailarinos. Tudo isso regado a muita música e comicidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 21/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Tom Fumaça – Cultura Popular

Acompanhado de um microfone e violão, Tom Fumaça, vocalista e guitarrista da banda Maria Fumaça Rock, apresenta o concerto Acústico Rock Nacional com clássicos dos anos 80, 90 e 2000, como Legião Urbana, Titãs, Ira!, Charlie Brown Jr., Raimundos, Capital Inicial, CPM 22 entre outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Chico Suman & A Banda – Blues

A Chico Suman & A Banda começou sua trajetória na noite da grande São Paulo, somando mais de 300 apresentações em seu currículo em bares, casas noturnas, grandes casas de shows e festivais diversos.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 23/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Xando Zupo e Uma Banda chamada Z – Lançamento do Disco Os Passos e a Calçada – Rock

Os Passos e a Calçada é o título desse primeiro álbum de uma nova fase na carreira da banda.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 23/11 às 19h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mel Garcia – Pop Music Live – Pop

A jovem cantora Mel Garcia apresenta o show Pop Music Live com clássicos internacionais e nacionais de forma acústica. Com sua voz meiga e doce, Mel Garcia passeia entre o Pop e o Rock de grandes artistas como Lady Gaga, Amy Winehouse, Cynd Lauper, entre outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 24/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



DJ Negrito – Música Eletrônica

A apresentação do DJ Negrito se baseia em um set (Playlist) performático usando toca-discos de vinil.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 24/11 às 17h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Cia. da Alegria – As Cartas Mágicas da Madame Mim Mim – Artes Cênicas

Essa apresentação tem a intenção de despertar o interesse e a imaginação do público ao oferecer uma visão encantadora e mágica de uma história que mistura elementos de fantasia, amizade e sonhos. A descrição lúdica e colorida visa atrair leitores ou espectadores que buscam uma experiência encantadora e imaginativa.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 27/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Adriana Lima e Marcel Walbert – Workshop Minhas Neuras – Palestra

Trata-se de um encontro em grupo em que cada participante terá a oportunidade de olhar para si através de exercícios vivenciais, terapêuticos e artísticos.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 30/11 às 16h. Livre. Grátis. 240 minutos.



Pagobreja – Samba

O Pagobreja é um evento que surgiu em 2018 em um dos redutos do samba da cidade de São Paulo, na Santa Cecília, de maneira despretensiosa e foi se consolidando, estruturando e desenvolvendo um conceito em dezembro de 2018. Desde então, realizamos uma edição mensal.

Serviço:

|Casa de Cultura Vila Guilherme. Dia: 30/11 às 18h30. Livre. Grátis. 90 minutos.



Zona Oeste



CCM Butantã



Lia Alves – Aula de Yoga – Palestra

Descubra os benefícios da Yoga adaptada para a terceira idade. Este workshop proporciona um ambiente acolhedor e seguro, focado na flexibilidade, equilíbrio e bem-estar físico e mental. Guiadas por Lia Alves, as práticas ajudam a melhorar a postura, aliviar dores articulares e promover a tranquilidade interior.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 11/11 às 16h. 14 anos. Grátis. 60 minutos.



Open Maker – Oficina de Elétrica para Shows e Eventos – Palestra

O Open Maker estará oferecendo um workshop gratuito de solda e manutenção de equipamentos. Os participantes aprenderão como fazer reparos simples em cabos e equipamentos eletrônicos, além dos princípios básicos de eletricidade, incluindo as regras de segurança. Todos receberão a oportunidade de colocar a mão na massa para aprender a fazer, fazendo.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 14/11 às 16h. 14 anos. Grátis. 60 minutos.



Cia. Canta Circo – O Fabuloso Encontro dos Palhaços Piolin e Benjamim – Circo

O espetáculo traz os palhaços Cuíca, Batatinha e Paçocão, que contam como seria um encontro entre Piolin e Benjamim de Oliveira, referências da Palhaçaria e da História do Circo. Na estória, vemos o atrapalhado Astolfo que sonha em ser um grande palhaço. Para isso, promove um encontro entre Piolin e Benjamim de Oliveira, desencadeando muitos quiprocós.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 15/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Deodara – Afropopular – Música

O grupo Deodara se dedica a aprimorar as diversas linguagens musicais. O coletivo busca misturar elementos da musicalidade regional brasileira, como o Jongo, Maracatu, Côco, Samba de Roda, Cacuriá, Ciranda e Ijexá entre outros. A instrumentação africana prevalece no canto, com o Pop,Jjazz, Funk e Soul, criando a diversidade de sons e canções no repertório.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 16/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Naftaleno – Rap

A banda traz em seus trabalhos assuntos da realidade cotidiana e atitudes no comportamento individual. Músicas como Salve o Planeta, O Mundo Vai Acabar, Ideias, Verde e Amarelo e Aliança Racial são temas que giram em torno de debates ou bate papo dos membros da banda, que por considerar importante, tornaram narrativas em suas canções.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Preto Soul – Soul

A banda Preto Soul traz um repertório de músicas autorais destinado a um público de todas as idades, influenciado pela trilha sonora que sacudiu os salões de Baile dos anos 70 aos 2000. Entre as principais influências estão James Brown, Marvin Gaye, Al Green, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Wilson Simonal, Tim Maia, Jorge Ben, Sandra Sá e outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 17/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Madmen’s Clan – Música

O Grupo Madmen’s Clan em sua Trajetória na área Cultural, tem não só o sentido de apresentar a música, mais um compromisso com a História de seus protagonistas e com o Universo que os cerca. Projetos como Tributo a Tim Maia, Bezerra Soul Bless foram apresentados em vários palcos da cidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dias: 17/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Tuca Lelis – Consciência Continua – Rap

Tuca Lélis apresenta um show repleto de suingue e gingado do Hip-Hop, com suas músicas cheias de atitude e que destacam o empoderamento feminino e o papel da mulher na sociedade atual.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 23/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Lauren – Consciência Continua – Rap

Lauren Priscila vai colocar todo mundo para dançar, com suas músicas cheias de balanço, ritmo e alegria.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Kelly Neriah – Consciência Continua – Rap

Kelly Neriah traz em sua bagagem, composições com foco em empoderamento e autovalorização. Além de realizar atividades culturais, Workshops, Saraus e integrante do projeto musical infantil, UniDuneTê. Realizou dezenas de trabalhos musicais com conceituados artistas nacionais.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 23/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Coletivo Oeste Rap – Consciência Continua – Rap

Coletivo Oeste Rap apresenta a ideia de mostrar através da cultura, que temos muito que evoluir na questão do respeito aos povos, e sua diversidade, que construíram o Brasil com muito suor e luta, o show trará artistas com músicas autorais.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 23/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Núcleo da Mala – A Sopa – Teatro

A Sopa é inspirada na história da cultura popular “A Sopa de Pedras” com o personagem Pedro Malasartes. A palhaça Aila é desafiada numa aposta para conseguir que a velha mais muquirana da quebrada abra sua mão e gaste seu precioso dinheiro. A Sopa fala sobre nutrição, alimentação saudável, e sobre meios de resistir a mais um dia diante da escassez.

Serviço:

|Casa de Cultura Butantã. Dia: 28/11 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Zona Leste



CCM Guaianases



Laguz – Suspiros e Burbujas – Teatro

Romina Sanchez e Felipe Abreu dão vida aos palhaços Burbuja e Suspiro, respectivamente. Com números de música, acrobacia, malabarismo e bolhas de sabão gigantes, criam um universo mágico e divertido que convida o público de todas as idades a participar. O espetáculo contará com a contação das origens dos artistas, enriquecendo a troca cultural entre diferentes países e regiões do Brasil.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 13/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Ceciro Cordeiro e Banda – Antenas – Música Popular

No show Antenas Ceciro Cordeiro imprime seu estilo inquietante de ocupar o palco e leva o público a se divertir, refletir e interagir. Antenas é um show Popular; Lírico, Moderno e Contemporâneo. Não é Rock, não é Samba e não é Forró; é tudo junto, misturado com Maracatu, Baião e Emboladas.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 15/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Caique Saldanha – Voz e Violão – MPB

Caique Saldanha traz a linguagem de músicas autorais com uma mescla de músicas antigas, tanto MPB como sucessos em Inglês. O objetivo de seus shows é criar um ambiente poético com o que há de melhor na musicalidade brasileira e com as canções que marcaram época no exterior.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 17/11 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Rapaziada 440 – Samba

Com um show com muito Samba, MPB, e brasilidades, a Rapaziada 440 tem deixado sua marca por onde passa, por conta da sua alegria contagiante, e interação com o público, tem feito diferença no cenário musical paulista.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 24/11 às 11h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Wander – Wander Conta Histórias para Todas as Idades – Contação de Estórias

Contação de estórias com muita música, e dança para as crianças, trazendo a imaginação de um mundo mágico.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 26/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Caroline Silva – A Princesa Bailarina – Artes Cênicas

Caroline Silva, bailarina e coreógrafa apresenta o espetáculo A Princesa Bailarina, que é uma estória contada com narração e dança, voltada para crianças e jovens. O ballet tem o poder de impressionar, iluminar os olhares e despertar amor nos corações de quem assiste.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 26/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Projeto Dança Comigo – Encontro das Raças – Samba-Rock

Um baile para a comunidade com muito Samba-Rock.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 29/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Abstinência – Abstinência de Pagode – Pagode

O Grupo Abstinência vem com uma apresentação no formato de Samba e Pagode, mostrando um estilo eclético, com músicas da MPB e Samba Rock para sacudir geral.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 30/11 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.



AB Samba – Samba

O Grupo AB Samba vem com uma apresentação no formato de Partido Alto, Samba de Raiz, Samba-Rock e outras vertentes para animar os amantes desses estilos.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 30/11 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Tubarão – Tubarão Canta Trap – Hip-Hop

O rapper Tubarão apresenta um show de Música e Dança nos mais variados ritmos, como Hip-Hop, Funk, Trap e Rap, a fim de promover a dança e a interação com o público.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 30/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Jovem Chris Oficial – Jovem Chris – Hip-Hop

Jovem Chris promete um show com cenários elaborados, execução de luzes e muita energia no palco. uma das grandes atrações é fazer com o que o público interaja com o artista enquanto ele executa suas músicas.

Serviço:

|Casa da Cultura Guaianases. Dia: 30/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Raul Seixas



Tati Bassi & Devil BLues – O Começo do Fim – Blues

O show Macumblues o Começo do Fim, da banda Tati Bassi and Devil Blues, traz as três vertentes que se unem em um único som. Misturando o Rock’n Roll, o Blues e os Atabaques da Umbanda, o show é quente e forte.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 10/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Orquestra Popular Jatobá – Tributo a Luiz Gonzaga – Música Popular

Orquestra Popular Jatobá homenageia o mestre Luiz Gonzaga, através de um repertório com 10 músicas instrumentais e muita informação sobre a vida deste artista que revolucionou a música nordestina

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 16/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Paulinho Bigail – Amigos do Bigail – Samba

Paulinho Bigail lança o Projeto Amigos do Paulinho Bigail, que consiste em um show contagiante que traz em seu repertório músicas autorais e sucessos do cenário do Samba.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 17/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Sarau Tem Coragem!? – Sarau

O Sarau Tem Coragem!? É um movimento que visa estimular a criação e apreciação da literatura periférica, através de suas diversas linguagens e facetas, trazendo ao público local poetas periféricos e seus escritos autorais, além de um pocket show.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 20/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Adriana Moreira – Canto de Alerta, Samba Manifesto – Samba

O show Canto de Alerta apresenta um repertório composto por obras inéditas, que serão gravadas em seu terceiro álbum, Roda, e releituras que ecoam a força de quem é fruto e raiz do Samba, da ancestralidade de África e Brasil.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 20/11 às 16h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Vic Fidelis – D’euses Negros – Artes Visuais

D’euses Negros é uma criação artística que traz em suas obras pessoas negras pintadas a mão em grafite, fazendo uma releitura abstrata de pessoas negras criando a ideia de que todos temos Deus dentro de nós, buscando enaltecer a beleza de pessoas negras e periféricas.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 23/11 às 13h. Livre. Grátis. 37.440 minutos.



Eastiside – Trap

Eastiside: Uma Celebração de Trap, Rap e apresentação extraordinária dos Mcs. Artistas super talentosos que vêm despontando na cena do Trap brasileiro. “Eastside” não é apenas um show; é uma celebração da força, talento e resiliência dos artistas que moldam a paisagem musical.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 23/11 às 14h. Livre. Grátis. 60

minutos.



AP22 – Um Novo Dia – Música Popular

O show Um Novo Dia, da Banda, Ap22 é um espetáculo intimista. Onde a banda coloca toda sua essência nas composições próprias e versões de músicas que fizeram parte da sua história e crescimento musical. A banda navega por diversos ritmos. Desde o Baião ao mais puro Rock.

Serviço:

|Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 24/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Itaim Paulista



Circo de Ébanos – Eranko – Circo

Circo de Ébanos apresenta um espetáculo técnico e criativo com uma narrativa que mescla o circo contemporâneo com elementos da cultura afro-brasileira, considerando a bagagem e o repertório dos artistas , todos negros que trazem performances inovadoras com perna de pau, bambolê, contorção e coreografias diferenciadas.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 17/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Núcleo História de Comadres – Dikeledi e as Voltas que o Mundo Dá – Literatura

Dikeledi é uma princesa que nasceu para trazer a paz entre os povos da África. Ela cresce aprendendo com seu avô as lições sobre as voltas que o mundo dá e ao morrer tem seu corpo “encantado” num instrumento nunca antes visto, o Berimbau.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 19/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Black n White – Baile Black n White – Samba-Rock

Neste evento especial, estamos trazendo uma experiência completa de Samba-Rock, indo além da música. A Black White está presente na cena das festas e bailes, agora com uma missão ampliada: levar o baile para os equipamentos culturais da cidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 24/11 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Groovibes – Samba-Rock

Um pouco de Samba-Rock, uma pitada de Funk Music e o embalo do Groove, todos unidos com um conceito atual na música Pop. É com essa mistura que a banda independente Groovibes agita o baile Black n White.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 24/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Trumpe Trio – Cantoria Brincante – Música Infantil

A Cantoria Brincante com o Trumpe Trio é um convite para uma experiência

sensível-musical-brincante. Canções e histórias para cantar, dançar e tocar: para pequenos do lado de fora e pequenos do lado de dentro.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 27/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Pretas Peri – Sarau Pretas Peri Heroinasreais, em Homenagem a Tereza de Benguelas e Mulheres Negras – Sarau

Preta Peri, realiza o Sarau que acontece com intervenções e performances, unindo diversos elementos como a poesia, dança, música e o Hip-Hop, sempre visando resgatar a ancestralidade, microfone aberto que possibilita a participação do público com qualquer manifestação artística.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 30/11 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Yunei Rosa – Detalhes da Essência – A Busca da Cura Através da Fotografia pelo Olhar de Yunei Rosa – Artes Visuais

O Diretor de Fotografia Yunei Rosa nos convida a uma experiência nas inúmeras áreas da arte fotográfica, e nos traz o seu olhar e as suas incursões como fotógrafo, na busca da cura por suas crises existenciais e suas depressões. Passou cinco anos fotografando nos terreiros de matrizes africanas, e em vários Estados do País.

Serviço:

|Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 30/11 às 19h. Livre. Grátis. 11.000 minutos.



CCM São Miguel



Eastiside – Trap

Eastiside: Uma Celebração de Trap, Rap e apresentação extraordinária dos Mcs. Artistas super talentosos que vêm despontando na cena do Trap brasileiro. “Eastside” não é apenas um show; é uma celebração da força, talento e resiliência dos artistas que moldam a paisagem musical.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 03/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dinho Marciano – Rap

Dinho Marciano traz a mistura de Rap e Pop Rock com ênfase no empoderamento periférico. A desigualdade Social, a periferia do Capão Redondo/SP e o Rock n roll, sempre estiveram presentes direta ou indiretamente na vida de Dinho Marciano e é a principal fonte de inspiração desde as suas primeiras composições.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 03/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Viver de Arte – Caminhos para Artista Periférico – Palestra

Nesta palestra, vamos explorar a jornada do artista periférico desde os primeiros passos no mundo musical até a monetização de sua arte. O objetivo é ajudar cada participante a identificar seu nível atual — seja iniciante, praticante ou profissional — e traçar um caminho claro para avançar na carreira artística.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 07/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Gê Lucas – Pop Rock Set – Rock

Músico e produtor musical, Gê Lucas segue com o seu projeto solo desde 2019, quando começou a produzir e lançar suas músicas. Em seu show, o artista apresenta músicas de seu novo trabalho, que é um EP de faixas inéditas que está chegando em todas as plataformas digitais.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 07/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fábio Nóbrega – Show Despertar pra Vida – MPB

Fabio Lima cantor e compositor, com décadas de dedicação à música, este artista consolidou-se como uma das vozes mais autênticas da MPB, Jorge Ben, Olodum, Reggae e Samba com uma pitada de Rock e Pop. Após um início em bandas, decidiu seguir carreira solo, explorando profundamente as raízes da música brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 08/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Poesia de Corpo e Alma – Arte Viva – Literatura

O evento é uma apresentação multi artística, onde se reúne: Poesia, Pintura Corporal e efeitos sonoros. Trazendo nas poesias (todas autorais), a representação de ideias como: Preservação do meio ambiente, Amazônia, violência contra mulher, diversidade de gênero e impacto das tecnologias na vida e na sociedade.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 09/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Projeto Cultural o Som do Bando – Um Tributo a Raul Seixas – 35 Anos de Saudades – Rock

Show produzido em homenagem a um dos maiores rockeiros da música brasileira, o irreverente Raul Seixas. O projeto cultural O Som do Bando, além de dedicar suas atividades à MPB, com músicas autorais e aos clássicos regionais, trafega também em prestar homenagens a artistas consagrados que já se foram.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 09/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



DJ Will Lucas – Baile Flash Back Nostalgia – Música Eletrônica

DJ Will Lucas apresenta o Baile Flash Back Nostalgia com aparelhagem digitalizada, onde busca trazer ao público toda a sua experiência e conhecimento musical com clássicos nacionais e internacionais dos anos 60 em diante.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 10/11 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Ana Luddin – Rock

Ana Luddin tem sido uma presença marcante no cenário musical do Território do Campo Limpo, encantando os amantes do Rock nostálgico com sua voz poderosa e letras profundas. Nascida e criada nessa região vibrante de São Paulo, Ana Luddin traz uma mistura única de energia e sensibilidade em suas composições, criando uma conexão autêntica com seu público.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 17/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Serginho Madureira – Samba

Neste show, Serginho Madureira, reconhecido como grande compositor, canta suas obras que foram gravadas por intérpretes consagrados, como Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Diogo Nogueira, Dudu Nobre, Leci Brandão, Renato da Rocinha e outros.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 20/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Beto Urso – Blues

Projeto na linguagem musical, autoral e em português nos estilos Blues, Rock e outros que tem como objetivo destacar momentos vividos pelo autor e do cotidiano atual e social em que estamos inseridos.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 24/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Ceciro Cordeiro e Banda – Antenas – Música Popular

No show Antenas Ceciro Cordeiro imprime seu estilo inquietante de ocupar o palco e leva o público a se divertir, refletir e interagir. Antenas é um show Popular; Lírico, Moderno e Contemporâneo. Não é Rock, não é Samba e não é Forró; é tudo junto, misturado com Maracatu, Baião e Emboladas.

Serviço:

|Casa de Cultura São Miguel. Dia: 24/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM São Mateus



Palhaço Xibum – Show do Circo do Palhaço Xibum

O Palhaço Xibum é um personagem cativante e moderno, com essência dos tradicionais palhaços brasileiros.Nesta apresentação, ele prepara novidades para comemorar seus 35 anos de carreira.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 14/11 às 10h. Livre. Grátis. 90 minutos.



Quarteto Crescente – Show Relembrando – MPB

Com foco na MPB. Em seu show Relembrar, o conjunto revive grandes sucessos da música brasileira e homenageia grandes compositores e intérpretes nacionais. Um verdadeiro deleite sonoro para os ouvidos mais refinados.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 14/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Quente Como o Sol (QCS) – All Black – Rap

O espetáculo All Black é uma intervenção cultural de dois pockets shows de grupos musicais parceiros do QCS (Hood Gang, Nigga Squad, Turma do Bairro, entre outros) e discotecagem do DJ Stefano nos intervalos e trocas, com o intuito compartilhar experiências, vivências e reciprocidades entre artistas no mesmo bairro e criação de público fidelizado.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 20/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Gully Queens Sond System – Ecos do Arco – Íris – Artes Cênicas

Gully’s Queens mostra toda sua versatilidade nessa performance com músicas compostas por artistas independentes.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 23/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Marginalias – Ecos do Arco – Íris – Artes Cênicas

O Coletivo Marginalias é uma iniciativa inovadora do extremo Leste de São Paulo, focado em moda periférica e sustentável. Reunindo talentos locais, o grupo valoriza a criatividade e a autenticidade, promovendo peças únicas que misturam influências culturais e práticas sustentáveis.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 23/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Divas Drags – Ecos do Arco – Íris – Artes Cênicas

Leandra Gitana mostra uma performance cheia de energia. Com uma estética única que mescla elementos da Cultura Cigana e da Arte Drag, Leandra encanta o público com sua versatilidade e carisma. Artista multifacetada, ela explora diferentes formas de expressão, como Dança, Teatro e Música.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 23/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Mayara Maria Silva Pereira – Quebrando Preconceitos – Palestra

A palestra/exposição fotográfica Quebrando Preconceitos é direcionado às pessoas PCD’s, suas famílias e público em geral com o objetivo de dialogar sobre Capacitismo e sobre as múltiplas possibilidades de atuação de pessoas PCD’s num âmbito geral, como: mercado de trabalho, educação, família e mundo.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 24/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Marcelo Cavalcante – Projeto Ciga-nos – Cultura Cigana

Grupo originário do Rio de Janeiro, formado em Novembro de 1998, que através da sua arte musical, transmite a diversidade cultural com criatividade e autenticidade.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 24/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Elaine Nascimento – Projeto Ciga-nos – Cultura Cigana

Elaine Nascimento tem 15 anos de experiência como professora de Dança Cigana e mais de 30 prêmios em mostras e festivais. Seus estudos começaram na infância, convivendo com ciganos e aprendendo sobre cultura, dança e culinária. Desde 2008, atua como professora no Instituto Gnética, onde se dedica ao aperfeiçoamento da Dança.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 24/11 às 17h. Livre. Grátis. 30 minutos.



Simone Ancelmo – Projeto Ciga-nos – Cultura Cigana

Simone Ancelmo apresenta a arte da Cultura Cigana através da dança e da música, mais precisamente do povo Romani.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 24/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Musical Record Revival – Baile de Confraternização Jasmim – Musical

Musical Records Revival, cantando músicas variadas dançantes para público adulto e terceira idade.

Serviço:

|Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 28/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM São Rafael



Grace Groove Cover – Baile Lgbtqia+ – Especial Consciência Negra – Música Eletrônica

Baile LGBTQIA+ visa a oportunidade para artistas LGBTQIAP+, trazendo arte DRAG. DJ com música POP e Show Cover.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 09/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Hellen Cristina – Residência Artística – Atividade Acadêmica

Hellen Cristina é uma jovem artista que se destaca pela sua capacidade de explorar as interseções entre arte, tecnologia e cultura contemporânea. Sua prática artística abrange diversas mídias, como pintura, escultura, vídeo e instalações interativas, sempre buscando provocar reflexões sobre as relações humanas com o ambiente digital e o espaço físico.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 10/11 às 14h. Livre. Grátis. 28.800 minutos.



Sarau Tiquinho – Sarau

O Sarau Tiquinho tem como objetivo proporcionar vivências e interações das crianças e jovens, através do conhecimento e utilização da literatura, música, artes visuais, dança e teatro. Envolvendo o público em um momento de aprendizagem, descontração e inovação.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 10/11 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Baile Funk Arteiros – Baile Funk no Vera – Especial Consciência Negra – Funk

O Baile no Vera chega para agitar, e no intuito de conhecer e se aproximar de MC’s do território, promete ser palco para esses artistas através do microfone aberto e celebrar a cultura de sonoridades e possibilidades do Funk que se concretiza e realiza sonhos dentro da periferia.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Sarau Mulekada – Consciência Negra – Sarau

O Sarau Mulekada tem como objetivo incentivar as crianças e adolescentes a expressões artísticas infantis e oferecer para as crianças espaço para explorar sua criatividade. A mulekada realizará um sarau com microfone aberto para o público infantil em que as crianças possam expressar-se de forma artística.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 17/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Miss e Mister Melhor Idade – Dança

Festival Miss e Mister de São Rafael, um evento que celebra a beleza e o charme dos moradores dessa incrível região de São Paulo. Com desfiles e apresentações, os participantes competirão pelo título de Miss e Mister, mostrando todo seu talento e elegância. Além disso, haverá atrações musicais, premiações e muito mais.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 17/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Billy SP – Música Popular

Billy SP e sua banda apresentarão suas composições cantadas por artistas renomados, seus sucessos inesquecíveis e um show que promete ser uma explosão de alegria e energia contagiante! Prepare-se para se encantar com sua nova música: Em Busca da Minha Sorte.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 22/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Akanni – Performance dos Orixás – Artes Cênicas

Akanni – Performance dos Orixás é um desfile de rua sobre pernas de pau que apresenta os Orixás, divindades do Candomblé, com suas danças sagradas e cantos. Através do chamado da Yalorixá e os Orixás, representados pelos performances, formam uma roda para apresentar suas danças alegóricas,mostrando a força dessas entidades africanas.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 24/11 às 16h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Nas Batalhas Resistência – Especial Consciência Negra – Hip-Hop

O Nas Batalhas tem a proposta de reunir dançarinos afrodescendentes, indígenas e suas diversidades para celebração da cultura Hip-Hop, reconhecendo esta como uma cultura afro diaspórica de resistência e de luta contra a marginalização e violências produzidas sobre nossos corpos.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 30/11 às 18h. Livre. Grátis. 180 minutos.



São Rafa Hip-Hop / Toddy Flow – Especial Consciência Negra – Hip-Hop

O São Rafa Hip Hop é um festival vibrante e autêntico dedicado à celebração e resgate da cultura local do bairro São Rafael e das periferias ao redor. Idealizado pelo coletivo Scream. Composto pelos artistas Doliros e Zero, o evento se destaca como um ponto de encontro essencial para o movimento Hip-Hop e suas diversas vertentes musicais.

Serviço:

|Casa de Cultura São Rafael. Dia: 30/11 às 20h. Livre. Grátis. 180 minutos.



CCM Hip Hop Leste



Full House – Full House 65 – Música Eletrônica

O Full House 65 Festival é um vibrante evento cultural que celebra a arte em suas mais diversas formas. O festival reúne 10 artistas independentes que se apresentam ao público com uma variedade de performances musicais, visuais e sonoras. O evento destaca a presença de fotógrafos e DJs, criando um ambiente dinâmico e multifacetado.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 09/11 às 15h. Livre. Grátis. 480 minutos.



Max Campos – Residência Artística – Atividade Acadêmica

Max Campos, um artista e produtor cultural, foi selecionado para residência artística na Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste por seis meses. Lá, ele se vê imerso em um ambiente que desafia suas concepções artísticas preexistentes, enquanto explora novas técnicas profissionais. O resultado de seu trabalho pode ser visto no projeto acadêmico por ele desenvolvido.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 10/11 às 14h. Livre. Grátis. 28.800 minutos.



Mayke Score – Hip-Hop

Mayke Score, um dos grandes nomes do Trap, chega ao palco para entregar um espetáculo inesquecível. Com uma mistura de hits consagrados e faixas inéditas, ele traz suas letras intensas e uma performance carregada de atitude, mostrando porque é um dos nomes mais promissores da cena.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 10/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Lauren Mor – Hip-Hop

Lauren Mor promete uma performance vibrante e cheia de autenticidade. Após transitar do Rock para o Trap, a artista traz ao palco toda sua experiência de shows nacionais e internacionais, incluindo apresentações em grandes eventos como o Lollapalooza e o SummerFest. Agora, com uma nova identidade musical, Lauren integra o projeto War League Music.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 10/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fanieh – Hip-Hop

Fanieh, com seu trabalho autoral, está em todas as plataformas digitais do gênero de Funk e Hip Hop, contando com DJ, backing vocal e performances. Será realizado na Sala Principal com um palco no fundo para deixar a maior parte do espaço para o público.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 10/11 às 20h. 16 anos. Grátis. 60 minutos.



Vilma Queiroz – Palestra Livro Brasil Criança – Palestra

Vilma Queiroz ministra a palestra sobre o livro Brasil Criança. A obra reflete em poesia a vida fustigada dos sentimentos humanos, reflete um humanismo preconceituoso, em questão da vida social cultural política. Liberdade por questão, no sentido, do elo EU de cada ser humano, refletido pela escritora.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 14/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



MC Sam – Funk

MC Sam preza pela versatilidade em suas apresentações, por isso, mostrará um repertório com todos os ritmos do Hip-Hop neste show, que espera a consolidação do seu estilo com o lançamento de seu próximo álbum, dedicado a entregar um trabalho com alta qualidade e profundo impacto.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Tharik LT – Trap

Tharik LT carrega o Trap como sua principal característica no show, buscando sempre trazer a energia cativante para seus ouvintes, a ponto de que na maioria dos seus shows seus ouvintes entre em uma espécie de “bate-cabeça”.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 16/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Enoq – Hip-Hop

Enoq oferece um espetáculo que transcende os limites do palco. Com um set-list que combina suas próprias músicas autorais com os hits clássicos do Trap Funk. O músico compartilha o palco com outros artistas com quem colaborou, adicionando uma dinâmica única ao espetáculo.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 16/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dalovs – Hip-Hop

Dalovs não apenas canta, ele incendeia o palco com sua autenticidade e paixão. Com uma energia contagiante, ele oferece uma experiência única a cada apresentação. Além de seus sucessos já conhecidos, Dalovs presenteia seu público com músicas inéditas, revelando seu talento em constante evolução.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 16/11 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dalua – Hip-Hop

Só Slatt é um show musical que une originalidade e ousadia do Trap buscando a excelência. O projeto tem como concepção a apresentação de canções inéditas do cantor e compositor Dalua. O show constitui-se de um produto inédito com DJ e teclado ao vivo.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 16/11 às 21h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dalecrew – Hip-Hop

O rapper Dalecrew traz um show que mistura Hip-Hop, Rock e sonoridades experimentais, com a mescla de outros ritmos, como Trap, Lo-Fi, Punk-Hardcore e outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



MC Davi – Funk

MC Davi traz seus destaques na carreira, com destaque para Bipolar, que foi o hit foi o mais tocado por dois meses, e passou 43 dias como o número 1 do Spotify Brasil em 2021, além do clipe ter mais de 125 milhões de visualizações e ser campeão de desafios no TikTok.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



MC LM – Funk

MC LM chega forte no mercado do Funk, com apenas 21 anos, já é destaque no cenário musical. neste show, o músico trará um repertório repleto de hits do aclamado álbum Welcom, que trouxe ao artista reconhecimento e destaque em programas de rádio.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Enrico – Prasemprerico – Hip-Hop

Enrico, em seu show, traz um repertório completo onde canta seus principais sucessos e músicas inéditas, trazendo muita versatilidade e carisma, transformando um simples show em um espetáculo de Trap.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



The Kash Convida Duzz – 8º Aniversário Hip Hop Leste – Trap

The Ka$h renova seu show com o repertório do recém lançado álbum, que traz batidas pulsantes e letras que ecoam a realidade das periferias.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Brocasito – Mês da Consciência Negra e 8º Aniversário Hip Hop Leste – Trap

Brocasito é um dos artistas que vêm abalando a cena underground brasileira, chamando atenção por sua música agressiva. Sua vertente é Plug, embora ele tenha algumas faixas no subgênero Drill.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 23/11 às 22h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fogaça – Hip-Hop

Fogaça, que é conhecido pelas suas rimas afiadas e batidas pesadas, promete incendiar a noite com os seus maiores sucessos, misturando sonoridades urbanas com letras que refletem a realidade das ruas.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 30/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Dupê – New Brega

O cantor Dupê inova com regionalismos em seu show, com uma imersão na rica e vibrante cultura nordestina. A apresentação conta com batidas singulares, que mesclam Trap, Rap e diversos gêneros nordestinos, como Piseiro, Forró, Brega e Pagodão Baiano.

Serviço:

|Casa de Cultura Municipal do Hip Hop Leste. Dia: 30/11 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Zona Sul



CCM Hip Hop Sul



Sanzala Griot – Dança

O evento sobre ancestralidade africana promove a interação entre as gerações, num ambiente acolhedor onde os alunos e mestres consigam trocar histórias e experiências. Além disso, mostra a importância de que através da oralidade é possível preservar as culturas ancestrais, formando novos disseminadores que levarão a Capoeira a outras gerações.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 20/11 às 09h. Livre. Grátis. 120 minutos.



MC Lianna- Dia Nacional Da Consciência Negra – Funk

A cantora Lianna procura transcender as expectativas e entrar na essência poderosa do Trap e R&B feminino, sendo uma declaração de que as vozes das mulheres merecem ser ouvidas e celebradas.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Os Mais Procurados – Rap

Será uma apresentação de música Rap, com o show: Legado Ducorre.Os Mais Procurados é um coletivo de artistas da cultura Hip-Hop, criado na Favelinha City em 2020, surgiu a partir das ações, eventos e dos projetos realizados na BC Luiza Mahin e na própria comunidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 23/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Johnny MC – Música Eletrônica

Johnny MC fará uma apresentação de seu primeiro álbum, onde vem abordando temas como, má distribuição de rendas, desigualdade e injustiça social. Para seu novo trabalho Johnny MC conta com participações de artistas como Zélia Duncan, Luís Wagner, Mário Brown, Rappin Hood, Thayde, Lakers, Péricles, Brilhantina, e outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 23/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



DJs Em Ação – Dia Nacional Da Consciência Negra – Rap

O projeto DJs e Carros em Ação na Periferia tem como objetivo levar os primeiros DJs do bairro, que estão atuando desde a década de 1980, para mostrar como eram as festas nas décadas de 70, 80 e 90. Além dos DJs, o projeto também trará carros antigos para a comunidade apreciar.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 23/11 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.



KLR Dogtreze – Fôlego Novo – Rap

A turnê Fôlego Novo apresenta KLR Dogtreze em um grande espetáculo de Rap Brasileiro. O concerto apresenta ao público uma autêntica festa de Música Black. Um show repleto de energia com músicas que transitam entre o protesto, inquietação, diversão e entretenimento numa mescla de Rap, Trap e Drill com diversas fontes da Música Popular Brasileira.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 30/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Protesto V – Música Eletrônica

Protesto V traz uma reflexão diante das questões sociais em que estamos inseridos, que é um sistema muito conturbado onde as músicas transmitem a autenticidade diante de nossas inquietações.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 30/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Projeto Evolução – Rap

A literatura, música e dança são ferramentas poderosas de expressão e transformação social, especialmente para comunidades marginalizadas. Promover essas artes é uma forma de resistência e empoderamento, além de criar um espaço de diálogo e inclusão.

Serviço:

|Casa de Cultura Hip Hop Sul. Dia: 30/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Campo Limpo



A Força Esmagadora / Hugo Rodriguez – Artes Plásticas

O Artista plástico Hugo Paz, nascido e criado na Zona Sul de São Paulo, apresenta sua mais nova exposição intitulada “A Força Esmagadora”. Com mais de uma década de atuação no cenário artístico, Paz, um artista negro cuja obra é marcada por um profundo compromisso com a reflexão social, convida o público a uma experiência sensorial e reflexiva através de sua mais recente coleção de quadros.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 01/11 às 09h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Realidade Urbana – Rap

Apresentação musical do grupo de Rap, Realidade Urbana, que trará, em suas composições, uma ideia de solução com informações e propósitos na busca dos objetivos e ideais, no combate aos problemas periféricos existentes, com uma abordagem crítica e de fácil entendimento.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 10/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cia. Cantando Histórias – Cantando Histórias – Música

Cantando Histórias é um encantador grupo musical da Zona Sul de São Paulo, dedicado a transformar estórias infantis e cantigas tradicionais em experiências musicais e performáticas vibrantes para a primeira infância. Com uma abordagem lúdica e educativa, o grupo combina melodias cativantes e letras envolventes para estimular a imaginação e o desenvolvimento das crianças.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 12/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Mordomia – 30 anos de Grupo Mordomia comemorando o melhor do Samba-Rock

Nesse show ocorrerá a comemoração dos 30 anos do grupo Mordomia, levando o melhor do Samba-Rock. com três décadas de estrada, o grupo traz que há de melhor da música brasileira com muito swing para todas as gerações.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 16/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Banda Velocette – Pop Rock

Velocette faz show da Tour de 15 anos, contendo todos sucessos, assim como Pra Nunca Ter Fim, e Viva Intensamente, que ficaram entre os clipes mais vistos da história do site da MTV. Nesse show, Velocette traz duetos de vozes com uma performance de arrepiar os ouvintes do Rock.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 22/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Ceciro Cordeiro e Banda – Antenas – Música Popular

No show Antenas Ceciro Cordeiro imprime seu estilo inquietante de ocupar o palco e leva o público a se divertir, refletir e interagir. Antenas é um show Popular; Lírico, Moderno e Contemporâneo. Não é Rock, não é Samba e não é Forró; é tudo junto, misturado com Maracatu, Baião e Emboladas.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60

minutos.



Ernane Brasil – Forró Funkiado – Forró-Funk

Ernane Brasil lança seu primeiro CD em carreira solo, o Forró Funkiado, que é uma fusão do Forró com o Funk e da Black Music dos anos 80.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 23/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Roda de Capoeira – IÊ Camará – Cultura popular

A Apresentação é pensada para receber Mestres Capoeiristas de diversos locais, tendo da Roda de Capoeira, os estilos do Maculelê e as Cantigas enquanto manifestações da cultura popular e legado do movimento negro.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 24/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Sarau do Binho – 20 Anos – FELIZ- 20 anos Sarau do Binho – Sarau

Nestes encontros, poetas, artistas e frequentadores do Sarau do Binho, rememoram e comemoram os 20 anos deste importante movimento literário da zona sul de São Paulo.

Serviço:

|Casa de Cultura Campo Limpo. Dia: 26/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Ipiranga – Chico Science



Zambol House Sound – Reggae o Poeta – Música Eletrônica

Coletivo Zambol House Sound, fundado pelo DJ Zambol, vem com apresentação com o seu sistema de som, discotecagem no vinil e apresentando reggae com poesia , com participação de poetas, DJs e MCs.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 03/11 às 18h. Livre. Grátis. 120 minutos.



KillaBi – Assassina ou Poeta – Rap

Show de lançamento do último projeto de Killa Bi, Assassina ou Poeta, que foi lançado no dia 14 de junho de 2024. Nesse disco, Killa retrata seu olhar sobre coisas do cotidiano, sonhos, ancestralidade, relacionamentos, retomada étnica racial, território, pertencimento, apagamento e conecta muitas pessoas desde a audição do projeto.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 07/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Arigatões – Anime Science – Pop

Os Arigatões fazem show comemorativo da quarta edição do encontro Anime Science, com novo repertório, misturando música e interpretação teatral no palco da Casa de Cultura Chico Science. Com participações de Cosplayers e dubladores, o show terá o anúncio do futuro álbum com participações especiais.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 16/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Anime Science – Palestra Ivo Robles – Palestra

Palestra e Bate Papo com dubladores sobre o mercado de dublagem. O diretor e dublador Eric Visses, traz um bate papo dando dicas de como entrar no mercado da dublagem, falam sobre como funcionam os bastidores, e mostram ao vivo como funciona, com cenas em projetor.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 16/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Groove Street – Anime Science – Palestra

Trindade é cosplayer do grupo Groove Street, e também atua no meio musical fazendo Rap, e traz um bate papo com o público sobre sua trajetória, da música ao cosplay.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 16/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Zion Gate – Chico Science Recebe Zion Gate Sound System – Reggae

Apresentação do sound System Zion Gate, tocando Reggae music e algumas de suas vertentes.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 24/11 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Expo Selvagens – Selvagens – Artes Visuais

São 13 telas em exposição, que buscam trazer à tona algumas discussões relacionadas aos problemas sociais como racismo, educação, apropriação cultural e desvalorização cultural periférica.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 24/11 às 16h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Cia. de Teatro Compacto – Eugênio, Pãopim e a Princesa de Luz – Artes Cênicas

Eugênio é um gênio que sofre por suas magias durarem apenas poucos segundos. Pãopim é um palhaço sem nariz vermelho e sem graça, que só pode se alimentar da cor vermelha. Cada um deles, solitariamente, deseja ver seus graves problemas solucionados. A força desses desejos faz com que seus destinos se cruzem e que eles recebam a ajuda da Princesa de Luz.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 26/11 às 15h. Livre. Grátis. 50 minutos.



Tuca – Residência Artística / Pesquisa de Acervo – Tuca Machado – Construção de Memória Cultural – Pesquisa

Tuca Machado desenvolve uma pesquisa que resgata a memória cultural de patrimônios e equipamentos culturais. Esse projeto se atém ao levantamento e restabelecimento de uma memória cultural oculta de territórios periféricos, coletivos artísticos e equipamentos culturais da cidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Ipiranga Chico Science. De: 23/11 às 10h. Livre. Grátis. 240 minutos.



CCM M’Boi Mirim



Fran Itinerarte – Worshop de Fibras Naturais – Palestra

Descubra como utilizar materiais orgânicos de forma sustentável para criar peças únicas, ao mesmo tempo em que aprendemos sobre práticas que minimizem o impacto ambiental.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 13/11 às 14h. Livre. Grátis. 140 minutos.



Mestre Kilombo Kindawana – Palestra

Histórias da Mãe África e Pai Brasil contado através de uma antiga oralidade envolvente e ancestral como: canto, ritmos, capoeira e o grito de liberdade.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 15/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Daniel Alexandrino – Um Olho Sol – Artes Visuais

Durante a pandemia, Alexandrino foi acometido por um glaucoma que o fez perder a visão do olho direito e adquirindo baixa visão do olho esquerdo. Mesmo assim, Alexandrino nos revela um mundo que não percebemos no dia a dia com detalhes, cores e simplicidades; seu olhar para o belo está treinado e convida a todos para se aventurar nessa jornada.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 22/11 às 19h. Livre. Grátis. 30 minutos.



Forró Quebra-Queixo – Forró – Música Popular

Forró Quebra-Queixo é um grupo de músicas brasileiras com ênfase no Forró Pé-de-Serra, formado pelos musicistas Aline Reis, no acordeon; Léo Dok. voz e violão; e Celso França, na percuteria.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 23/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Villaça – Forró-Afro – Música Popular

Villaça apresenta o Show Forró-Afro, que é uma mistura de Forró Tradicional e outros ritmos brasileiros que adquiriu em suas andanças pelos Estados do País.



Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 23/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



DJ Dri – Hip-Hop

DJ Dri dá voz a diversos rappers renomados na cena de São Paulo e do Brasil, com sua sonoridade contagiante e envolvente.



Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 24/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Daiane dos Santos Macedo – Afromix – Dança

Atividade corporal e exercícios físicos para trazer alegria e motivação, através da Dança.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 26/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Banda Checkout – Checkout Classics – Rock

Checkout Classics é um show em que a banda enfatiza os grandes hits que marcaram as décadas 70/80/90 do Pop e do Rock e contam com interpretação energética desse super time de músicos.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 26/11 às 15h. LivrDIPLOMACIe. Grátis. 60 minutos.



Mestra Nita de Cotijuba – Mestra Nita de Cotijuba com Carimbó Disguiado – Carimbó

Mestra Nita de Cotijuba é uma destacada cantora paraense, mestra de carimbó e fazedora de cultura, no show, ela é acompanhada por Ruth Santana, Lucas Souza, João Angelo e Rosa do Banjo, trazendo toda a força do Carimbó com o grupo Carimbó Disguiado.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 29/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Samba do Meio Dia – Batuques de Lá- SDMD Convida Kako Chocolata – Samba

Em formato de Roda de Samba, o grupo pretende contribuir para a manutenção da nossa Cultura Popular, servindo de base para as novas gerações, assim esse espetáculo apresenta o cancioneiro de terreiros, com emblemáticos sambas de Zeca Pagodinho, Paulo César Pinheiro, e outros, que fazem alusão aos orixás do panteão africano.

Serviço:

|Casa de Cultura M’Boi Mirim. Dia: 30/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Santo Amaro – Manoel Mendonça



Trio Estrela do Mar – Estrela do Mar – Sertanejo

O Trio Estrela do Mar reacende a chama das antigas canções sertanejas, celebrando a tradição e a nostalgia. Ao som de modões marcantes e letras que contam histórias de amor e desilusão. O evento transporta o público para uma época onde as melodias simples tocavam os corações.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 02/11 às 14h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Amanda D´Oliveira – Turnê do Álbum Maratonista – Amanda D´ Oliveira

Amanda D´Oliveira lança o seu primeiro álbum de estúdio e está em turnê com esse trabalho chamado Maratonista.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 16/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Arkano – Turnê do Álbum XXV + Convidados – Hip-Hop

Arkano apresenta o espetáculo do seu 5° álbum de estúdio, o disco intitulado XXV. Este trabalho é uma grande celebração aos 25 anos de carreira de Arkano e traz toda sua relevância na cena do Hip Hop nacional. O show entrega ao público uma experiência única, intensa, diferenciada, onde o espectador é peça fundamental no espetáculo.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 16/11 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Balaio D’Arte – O Mundo Imaginário – Teatro

O Mundo Imaginário retrata o quintal da casa de duas crianças, interagindo com todos os pequenos animais que nele habitam, principalmente Cocota, uma galinha, fazendo dele o seu universo, descrito através de histórias e canções. No quintal, elas percebem a importância de cada um deles no processo de vida da natureza.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 22/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Jogando Tango – Música

O Trio Jogando Tango apresenta uma mescla da cultura argentina com a brasileira, através do Tango, a Valsa e a Milonga.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 22/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Coletivo Raízes, Casa de Angola – Afrikan Move – Sarau

Afrikan Move é um sarau de integração dos povos originários africanos presentes na cidade de São Paulo.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 23/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Sergão Campiani – A História do Samba – Samba

O cantor Sérgião e Banda apresentam um espetáculo cheio de ritmo e energia, trazendo o melhor da cultura brasileira para o palco. Com instrumentos tradicionais, os músicos irão tocar uma variedade de estilos de Samba, desde o samba-enredo até o Samba-Rock, mantendo o público dançando e cantando junto durante toda a apresentação.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 29/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Bando do Bheko – Música

Show musical de cultura popular, baseado em folguedos do folclore do Nordeste e Sudeste.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 30/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Reggae no Ar – Reggae

O show do Reggae no Ar traz, música, arte, entretenimento e cultura nas letras onde falam um pouco sobre amor, vida e vivências. Trazendo um repertório diversificado de músicas de reggae nacionais e internacionais.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Dia: 30/11 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Santo Amaro – Júlio Guerra



Samba Rock Cultural – Esquema Novo – Samba Rock

O Samba Rock Cultural convida a todos para celebrar o evento Esquema Novo, com muito balanço e suingue do ritmo que contagia e faz gastar as sandálias.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 20/11 às 13h. Livre. Grátis. 120 minutos.



JovemChrisoficial – Trap

Jovem Chris traz, através do Trap, a realidade das periferias e a visão de mundo que o cerca em suas canções. Em sua apresentação, busca uma sonoridade ímpar, com o uso de sintetizadores melódicos e efeitos de autotune na voz, para adicionar uma dimensão mais moderna e eletrônica ao som.



Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 20/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Billy SP – Música Popular

Billy SP e sua banda apresentarão suas composições cantadas por artistas renomados, seus sucessos inesquecíveis e um show que promete ser uma explosão de alegria e energia contagiante! Prepare-se para se encantar com sua nova música: Em Busca da Minha Sorte.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 21/11 às 18h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Radical Dance Ritmos – Dançar e Brincar Também é Radicalizar – Música Infantil

Esta vivência oferece às crianças um espaço lúdico e cultural onde podem explorar diferentes formas de arte através da dança, música e movimento. Ao estimular a imaginação e a expressão pessoal, desenvolvem habilidades físicas e cognitivas, a educação cultural também abre espaço para o diálogo, reflexão e aprendizado que envolvem o convívio com a diversidade.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 23/11 às 14h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Néli Araújo Silveira – Sarau de Reencontro – Sarau

Há cerca de 30 anos, a cantora Néli tem se dedicado a transformar o cotidiano dos idosos em momentos de alegria e interação por meio da música. Após um período afastada, Néli retoma sua carreira com o mesmo entusiasmo que marcou o início de sua trajetória, oferecendo um sarau especial, que celebra a vivência e a experiência da terceira idade.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 27/11 às 14h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Grupo Balansool – Pagode

O grupo destaca-se com um repertório diferenciado que o público se identifica, trazendo em seus Shows um repertório diversificado como: Os Travessos, Na Hora H, Nuwance, BBC.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 29/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Samantha Albino – Cântico às Yabás: Entre Águas – MPB

Cântico às Yabás: Entre Águas é uma celebração da ancestralidade e da força das divindades femininas afro-brasileiras, levando o público a uma viagem profunda através das águas sagradas. Com sua voz inconfundível e presença vibrante, Samantha Albino comanda um espetáculo musical que une ritmos da MPB e toques tradicionais.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 30/11 às 12h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Papoulas Joias e Bijus/Ana Paula Aparecida de Souza – Workshop de Amarração de Turbantes Africanos – Palestra

O workshop de amarração de turbantes africano é voltado, em sua maioria, para população negra. Será apresentado uma metodologia, no intuito dos participantes conhecerem a história dos turbantes e o significado de suas amarrações, além dos próprios participantes realizarem as amarrações desfrutando de todo aprendizado passado.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 30/11 às 13h. Livre. Grátis. 180 minutos.



Resenha de Batuqueiros – Samba com Resenha de Batuqueiros – Samba

Repertório variado, grandes intérpretes da Música Brasileira, um evento voltado a toda população amantes de um bom Samba. A proposta é apresentar os melhores clássicos do Samba como referência Cartola, Sombrinha, Leci Brandão, Zeca Pagodinho, João Nogueira, Almir Guineto, Beth Carvalho e tantos outros.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 30/11 às 14h. Livre. Grátis. 120 minutos.



Equipe Massa Show – Rolezinho Massa – Artes Cênicas

É um evento onde mostramos dança com músicas que fazem sucesso, tanto atuais como antigas, mostrando a importância das atividades cognitivas, ritmo, coordenação motora e equilíbrio.

Serviço:

|Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 30/11 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.



CCM Parelheiros



Ekedi Cida no Sarauê – Literatura

Ekedi Cida traz sua experiência na cultura popular do Candomblé. Seu conselhos tão visualizados nas redes sociais serão dados de forma presencial nessa festa que será a reinauguração da Casa de Cultura de Parelheiros.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 09/11 às 15h. Livre. Grátis. 45 minutos.



Começo de Conversa – Samba

Grupo de Samba que interpreta sucessos do ritmo de todas as épocas. O Começo de Conversa já tocou por vários palcos da cidade, com grandes nomes, como Grupo Relíquia, Grupo Ponto de Encontro e Grupo Sensação.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 09/11 às 16h. Livre. Grátis. 45 minutos.



Teatro Rocokóz – Teatro

Uma artista na perna de pau acompanhada por sua equipe de palhaços e músicos espalham alegria por onde passam. Este desfile é interrompido para interagir com o público, ora para ler um livro, que além de fazer parte dos figurinos também são levados em cestas, ora para realizar uma brincadeira cômica.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 16/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Edição Trapstar Hip-Hop – Guettos nas Quebradas – Hip-Hop

Movimento Trap com vários artistas do ritmo, que procura trazer motivação, acolhimento e esperança. Um projeto que mostra que realmente fundamenta e verdadeiramente fomenta o Hip Hop

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 16/11 às 15h15. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Chora Menino – Projeto Chora Menino Convida Neo Começo de Conversa – Samba-Choro

Paco Chora Menino é um nome consagrado no cenário do Samba, com uma carreira que começou em 1982 e que continua a brilhar até hoje. Como vocalista, cavaquinista, e percussionista. Paco tem se destacado por sua habilidade de interpretar e criar sambas que ecoam a alma do Brasil.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 16/11 às 16h30. Livre. Grátis. 60 minutos.



Cia. Dois Ventos / Ivone Dias Gomes – Preta de Neve – Teatro

Em um reino encantado, vivia uma rainha que estava grávida de uma linda menina. Um dia, olhando a noite estrelada, fez um pedido. Desejou que sua filha nascesse linda como a noite e brilhante como as estrelas. E como pedido de rainha é uma ordem, o desejo foi realizado. Preta de Neve vive aventuras e enfrenta perigos para ajudar um caçador não tão valente assim.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 23/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Diplomacia MC’s/Luciano Limoaldo – Rap na Praça – Rap

Projeto Rap na Praça, apresenta palestra sobre cultura negra e os espaços na sociedade que ele ocupa. O projeto se dedica a educar sobre música, promover respeito entre a comunidade e busca ajudar a desenvolver novos talentos, através de palestras e shows.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 23/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



DJ Cleberson e Cia. – Baile Black – Hip-Hop

DJ Clebersom destaca-se na cena da música negra em geral, abrangendo diversos gêneros como o Samba, Samba-Rock, Jazz, Hip-Hop, Rap e Funk. Suas performances se adaptam em diferentes ocasiões com sets exclusivos. Neste baile ele se apresenta acompanhado de outros DJs e realiza uma interação com o público por meio de uma intervenção de dança.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 23/11 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Lãina Mòfúàne – Balé Folclórico Dandarayo: A África é do Outro Lado da Rua – Dança

Lãina Mòfúàne, artista multifacetada e de raízes profundas na cultura afro-brasileira, apresenta as danças dos Orixás. O repertório é parte integrante do culto religioso do Candomblé.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 24/11 às 15h15. Livre. Grátis. 60 minutos.



Grupo Luz Divina Capoeira – Apresentação do Batizado e Troca de Graduações – Capoeira

O Grupo Luz Divina convida a todos para participar da apresentação de mais um Batizado e Troca de Graduações de seus alunos. Junte-se a nós nesta celebração vibrante da Capoeira e experimente a energia contagiante dessa arte única.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 30/11 às 10h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Fabiano do Gueto – Samba

Fabiano do Gueto leva muito batuque e gingado com sambas envolventes e alegres.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 30/11 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Encontro de Gerações – Baile Encontro de Gerações – Música

Baile Encontro de Gerações uma festa que vem abalando as quebradas do Estado, levando alegria e diversão, uma mistura de balada com espetáculo musical muito irreverente, a cada festa um convidado especial trazendo aquele show inesquecível pra você.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 30/11 às 14h. Livre. Grátis. 60 minutos.



Eu Queria Ser Cássia Eller – Música

Eu Queria Ser Cássia Eller é uma performance artística musical que celebra a carreira de Cássia Eller em três atos simbólicos. A apresentação explora as memórias de Bárbara Braz, uma artista trans, que entrelaça sua vida com a de Cássia Eller, através de suas músicas e textos.

Serviço:

|Casa de Cultura Parelheiros. Dia: 30/11 às 15h30. Livre. Grátis. 60 minutos.