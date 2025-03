Confira a programação de março no Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga preparou uma agenda diversa para o mês de março, com temas que incentivam a revisão histórica da representação das mulheres nos acervos ou à revisão dos mapas históricos que marcam as fronteiras do Brasil. Também estão previstos um curso para profissionais de turismo e a terceira edição do Encontros com a Pesquisa, que pretende introduzir aos participantes discussões sobre gênero e cultura material, utilizando peças de vestuário usadas por mulheres nos estudos.

Confira a programação completa!



Visitas mediadas | Ausências e presenças: Representações das mulheres no Museu Paulista

Data e horário: 08, 15 e 29/03 às 14h

Público-alvo: espontâneo

Local: ponto de encontro no Saguão, ao lado da Escadaria

Não requer inscrições



O roteiro propõe debater as ausências e presenças de mulheres nas narrativas da história brasileira presentes no acervo do Museu Paulista, dialogando com produções artísticas contemporâneas. Será discutido como as obras permitem apreender quais os papéis sociais atribuídos às mulheres a partir do século 20 e suas reverberações na atualidade.

Curso | Formação para profissionais de turismo

Data e horário: 15/3 às 10h

Local: Sala de aula 1, Museu do Ipiranga

Público-alvo: guias de turismo e profissionais da área

Com intérprete de Libras

O turismo e a cultura caminham juntos na experiência de visitantes que buscam conhecimento e lazer. Para garantir que esses momentos sejam enriquecedores, é essencial que os profissionais da área estejam preparados para oferecer informações precisas e contextualizadas sobre o patrimônio histórico e cultural.

Nesse contexto, o curso “Formação para profissionais de turismo” tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o Museu do Ipiranga e suas exposições de longa duração, além de apresentar os procedimentos para agendamento de grupos e as normas de visitação. A programação inclui uma visita mediada conduzida pelos educadores do Museu, proporcionando uma experiência imersiva.

Durante o curso, os participantes exploraram as exposições de longa duração:

Para entender o Museu: A história do edifício-monumento e a transformação do acervo ao longo dos anos.

A história do edifício-monumento e a transformação do acervo ao longo dos anos. Uma História do Brasil: O percurso pelas salas históricas do Museu, com destaque para a pintura “Independência ou Morte!”, de Pedro Américo.

O percurso pelas salas históricas do Museu, com destaque para a pintura “Independência ou Morte!”, de Pedro Américo. Passados imaginados: O impacto de representações históricas elitistas e a discussão sobre novas leituras.

O impacto de representações históricas elitistas e a discussão sobre novas leituras. Mundos do trabalho: Representações do trabalho ao longo da história do Brasil.

Representações do trabalho ao longo da história do Brasil. Casas e coisas: O espaço doméstico e sua relação com identidades sociais.

Encontros com a Pesquisa | Interpretando objetos: moda, intimidade, gênero e história, com Priscila Nina Ferreira e Guilherme Domingues Gonçales

Data e horário: 22/3 às 14h

Local: Auditório do Museu do Ipiranga

Mais detalhes e inscrições: site do Museu

Libras: Sim



O encontro de março será composto por duas palestras interligadas, propondo introduzir aos participantes discussões sobre gênero e cultura material, utilizando peças de vestuário utilizadas por mulheres nos estudos. Além desta perspectiva, apresentará possibilidades de pesquisa e reflexão no campo da história e da moda, ao apresentar fontes produzidas e circuladas no Brasil e o trabalho do historiador na análise de fontes históricas.



A Dra. Priscila Nina Ferreira discorrerá sobre sua tese de doutorado, “Os contornos da intimidade e o uso do espartilho no Brasil (1889-1929)”, de 2021, buscando compreender aspectos da sociedade brasileira do início do 20, pois, se o espartilho é uma peça que conforma o corpo feminino, pode-se considerar que ele também modela aspectos da sociedade?

O Me. Guilherme Domingues Gonçales apresentará parte de sua dissertação de mestrado, “Mulheres engravatadas: moda e comportamento feminino no Brasil, 1851-1911”, de 2019, na qual investiga a divulgação e o uso de peças tradicionalmente associadas ao vestuário masculino (por exemplo, paletós, coletes, gravatas e calças compridas) por mulheres no Brasil entre 1851 e 1911. A partir de exame de jornais e retratos fotográficos da época, a pesquisa busca compreender as práticas sociais e corporais geradas por tais peças, assim como os sentidos atribuídos a elas no contexto da moda feminina do período.

O ciclo “Encontros com a Pesquisa” tem como objetivo difundir os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores ligados ao Museu Paulista da USP e, também, investigações realizadas a partir dos acervos da instituição por pesquisadores externos, nos diversos níveis da trajetória acadêmica – da iniciação científica ao pós-doutorado. Ao longo de 2025 serão realizados 12 encontros, programados para ocorrer em um sábado de cada mês, das 14h às 18h.



Curso | Mapas e textos na construção da História, com Jorge Pimentel Cintra

Datas e horários: de 25/03 a 10/06, terças-feiras, das 8h30 às 12h30

Local: Auditório do Museu do Ipiranga

Público-alvo: público geral com formação universitária

Inscrições on-line até 17/03

Investimento: R$ 50,00 (cinquenta reais), pagamento via boleto bancário à vista

Isenção: Professores da Rede Pública de Ensino e Alunos Pós-graduandos da USP solicitar a gratuidade de enviando e-mail para [email protected] até o final das inscrições, com o comprovante do vínculo.

O presente Curso de Extensão visa, através de uma série de exemplos de pesquisa,

mostrar como o diálogo entre mapas e textos permite (re)construir a história. O fio condutor são estudos sobre mapas que ajudaram a contar a história da divisão e ocupação do território, por meio de expedições, com seus roteiros e caminhos.



Assim, passa-se por alguns grandes temas como a navegação e conhecimento da costa; a divisão do território em capitanias; a interiorização no território, através de trilhas e vias fluviais. Tudo isso ao compasso da abertura de caminhos que, tendo sido registrados em mapas e relatos, podem ser reconstruídos por meio de um diálogo produtivo: os textos sem mapas são cegos e os mapas, sem textos, são mudos. Os exemplos concretos de pesquisas bem-sucedidas ajudam a tornar o curso mais atraente e visual.



Programa de aulas

Bloco A | Em direção ao Sertão

1. A toponímia e ocupação da costa brasileira: mapas e roteiros. Comparação do Tratado descritivo do Brasil com mapas da época, em particular o Roteiro de todos os sinais;

2. As Capitanias Hereditárias na gênese dos limites dos atuais estados brasileiros;

3. A reconstrução dos ataques de Manuel Preto às missões no Guairá;

4. Exploração e ocupação da Amazônia;

5. Cartografia, textos e imagens do Brasil Holandês;

6. Relatos e mapas das monções e a ocupação da região oeste do Brasil;



Bloco B | Decifrando caminhos e trilhas

7. Metodologias para a determinação de caminhos em nível de detalhe: de São

Paulo a Itu;

8. Os caminhos de São Paulo a Santos, os relatos da Independência e o trajeto de

D. Pedro;

9. Os caminhos e os mapas de Minas Gerais: a rota de Fernão Dias;

10. História, tradição oral, lenda e romance: um estudo sobre Pedro Taques;

11. Reconstruindo as divisas de sesmarias, municípios, estados e países, a partir de

descrições;

12. Mapas e textos na determinação do local de acontecimentos históricos.



SERVIÇO

Programação de Março

Para participar das atividades, acesse a página de Eventos do site: Link



Acesso ao edifício monumento

O acesso ao edifício monumento, no qual estão abertas as exposições de longa duração, se dá por meio de ingressos vendidos no site ou diretamente na bilheteria.

Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100

Funcionamento: Terça a domingo (incluindo feriados), das 10h às 17h (última entrada às 16h). A bilheteria abre às 9h nos dias pagos e 10h nos dias de gratuidade (25 e 26/01)

Ingressos para as exposições de longa-duração: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada).

Gratuidades: Quartas-feiras e primeiro domingo do mês, além de entrada franca para públicos específicos. Confira mais informações: museudoipiranga.org.br/visite/

Transporte público: De metrô, há três estações da linha 2 (verde) próximas ao Museu, Alto do Ipiranga (30 minutos de caminhada), Santos-Imigrantes (25 minutos a pé) e Sacomã (25 minutos a pé). A linha 710 da CPTM tem uma parada no Ipiranga (20 minutos de caminhada).

Principais linhas de ônibus: 4113-10 (Gentil de Moura – Pça da República), 4706-10 (Jd. Maria Estela – Metrô Vila Mariana), 478P-10 (Sacomã – Pompeia), 476G-10 (Ibirapuera – Jd.Elba), 5705-10 (Terminal Sacomã – metrô Vergueiro), 314J-10 (Pça Almeida Junior – Pq. Sta Madalena), 218 (São Bernardo do Campo – São Paulo).

Pessoas com deficiência em transporte individual: na entrada da rua Xavier de Almeida, nº 1, há vagas rotativas (zona azul) em 90°.

Bicicletas: para quem usa bicicleta, há paraciclos disponíveis próximos aos portões da R. Xavier de Almeida e R. dos Patriotas.

Museu do Ipiranga – USP

O Museu do Ipiranga é uma das sedes do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que também agrega o Museu Republicano de Itu. É um dos mais completos e modernos museus da América Latina, com 49 salas expositivas no edifício monumento, abrigando 11 exposições de longa duração que apresentam um panorama da História e da cultura material brasileira. São elas: “Passados imaginados”, “Uma História do Brasil”, “Para entender o Museu”, “Casas e coisas”, “Mundos do trabalho”, “Territórios em disputa”, “Ciclo curatorial – coletar”, “Ciclo curatorial – catalogar”, “Ciclo curatorial – conservar”, “Ciclo curatorial – comunicar” e “A cidade vista de cima”. O Museu também conta com uma sala expositiva no Piso Jardim, pronta para receber exposições temporárias que articulam os conteúdos presentes no edifício monumento a temas da atualidade.



A acessibilidade é tema estratégico do Museu, que busca ser inclusivo para todas as esferas da sociedade. Os recursos acessíveis figuram em todos os pavimentos do edifício, integrados às exposições.



A gestão do Museu do Ipiranga é feita pela direção do Museu Paulista, com suporte da Fundação de Apoio ao Museu Paulista (FAAMP).

O edifício, tombado pelo patrimônio histórico municipal, estadual e federal, foi construído entre 1885 e 1890 e está situado dentro do complexo do Parque Independência. Concebido originalmente como um monumento à Independência, tornou-se em 1895 a sede do Museu do Estado, criado dois anos antes, sendo o museu público mais antigo de São Paulo e um dos mais antigos do país. Está, desde 1963, sob a administração da USP, atendendo às funções de ensino, pesquisa e extensão, pilares de atuação da Universidade.