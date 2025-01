Confira a programação de janeiro nas Casas de Cultura de São Paulo

No mês de janeiro, as Casas de Cultura de São Paulo apresentam uma programação diversificada e gratuita, que inclui apresentações musicais, grupos de dança, exposições artísticas e performances. Este evento cultural abrange uma vasta gama de atividades voltadas para todos os públicos e idades, espalhadas por diferentes regiões da capital paulista.

As Casas de Cultura Municipais, sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, têm como objetivo promover e disseminar a arte e a cultura de forma descentralizada. Com o intuito de fomentar o acesso à cultura nos diversos territórios da cidade, essas instituições oferecem uma série de atividades gratuitas, incluindo oficinas, exposições e eventos que garantem que a população possa desfrutar da produção cultural local.

Região Norte

Casa de Cultura Brasilândia

No dia 18 de janeiro, às 15h, a Mestra Luana, griot da capoeira, conduzirá uma roda de conversa musical com cânticos e cantigas que representam sua trajetória ao longo de mais de três décadas. A atividade é livre e gratuita, com duração aproximada de 180 minutos.

Às 20h do mesmo dia, DJ Betinho apresentará uma fusão vibrante entre Rock, Forró e Samba, celebrando as raízes afro-brasileiras através da música. O evento também é gratuito e destinado a maiores de 16 anos.

A cantora e compositora Fanieh levará ao palco influências do Hip-Hop e Funk em suas letras empoderadoras. O show ocorrerá no mesmo dia às 20h.

O Coletivo TTT apresentará uma peça teatral baseada nas obras MonsTrans: Experimentando Horrormônios e Parque das Irmãs Magníficas, explorando narrativas cotidianas através da perspectiva dos artistas do grupo.

Região Oeste

Casa de Cultura Freguesia do Ó

No dia 19/01 às 17h, Cláudio Nostalgia trará um espetáculo com samba-rock animado, enquanto o evento musical programado para o dia 24/01 às 21h promete agitar o público com grandes clássicos da banda 51.

Além disso, a Orquestra Sanfônica se apresentará em um espetáculo que mistura temas festivos com música nacional e internacional.

Região Sul

Casa de Cultura Santo Amaro

A celebração do Samba da Vela está marcada para o dia 29/01 às 18h, onde a comunidade poderá apreciar a verdadeira essência do Samba Raiz. A Casa ainda receberá diversas apresentações culturais durante todo o mês.

Região Leste

Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas

A Casa também conta com programação especial durante janeiro. A Cia. Taty apresentará seu novo espetáculo As Aventuras do Gato Encrenqueiro no dia 23/01 às 14h.

Atrações diversificadas

Com um foco em promover diversidade cultural e acesso à arte para todos os cidadãos, as Casas de Cultura se consolidam como importantes espaços para expressão artística na cidade. As apresentações vão desde espetáculos teatrais até concertos musicais que envolvem samba, rock e tradições culturais brasileiras.

Os interessados em participar das atividades podem conferir toda a programação completa nas respectivas casas ou através dos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura.