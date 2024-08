Confira a programação de agosto nas Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo,e gerenciado pela Poiesis – promovem o FestCiMM 2024 – Festival Internacional de Cinema No Meio do Mundo e muitas outras atrações. A seguir, alguns destaques do mês de agosto. Toda a programação é gratuita.

Circuito do Samba

A cantora Fabiana Cozza, uma das referências atuais do samba, leva o show “Dos santos” para três unidades das Fábricas de Cultura. Mesmo título do disco Dos Santos lançado por ela em 2020, como uma extensão voz-corpo filosófica e em homenagem às religiões de matrizes africanas, a artista se apresenta dia 16, sexta, às 20h, na Fábrica de CulturaJardim São Luís, uma das periferias da zona sul de São Paulo.

Zona norte

As pessoas que circulam pela zona norte de São Paulo irão encontrar diversas atrações ao longo do mês.

Sobre o universo do circo, o FOLIA – projeto da unidade Vila Nova Cachoeirinha voltado ao aprofundamento das técnicas circenses para os profissionais da área, recebe o espetáculo Num Corre do Núcleo IÊÊ no dia 17, sábado, às 19h. O número será apresentado na arena de circo da Fábrica de Cultura. O FOLIA oferece aulas de técnicas aéreas, acrobacias, teatro, biologia do corpo, produção de espetáculo circense, entre outras disciplinas, além de convidar grupos para apresentações. Acesse o site e saiba como participar.

Cinema e dança agitam o público da Fábrica de Cultura Jaçanã. O encontro Panorama do audiovisual na quebrada com Ale Gomes, um dos fundadores do Coletivo Gueto Cine, aplica no dia 16, às 19h, uma conversa sobre o audiovisual feito por quem é da quebrada. Gomes também vai exibir um dos trabalhos que produziu e apontar os caminhos possíveis da produção independente. E encerrando agosto, dia 31, a partir das 15h, a Associação Pessoa de Dança mostra o número coreográfico “Divertidamente”, adaptação do filme de mesmo nome da Disney e Pixar, a fim de retratar a alegria, tristeza, medo e outras emoções por meio da criatividade dos bailarinos.

Zona sul

Os frequentadores da Fábrica de Cultura Jardim São Luís são convidados a participar de eventos focados na fotografia e cinema em agosto. O Núcleo de Moda – formação aprofundada em moda da unidade – promove a exposição Sonhos com trabalhos do fotógrafo Vxldinei, que vai até 23/08, terça a sexta, das 10h às 20h, e sábados, das 9h às 17h. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer retratos e outros detalhes que ele registrou durante “Sonhos”, desfile de encerramento do 1º ano de curso dos alunos, realizado durante o evento “Troca de Saberes”.

As culturas nordestinas presentes na dança, na música e no teatro se encontram no Festival Nordeste aqui da Fábrica de Cultura Capão Redondo, programado para a segunda quinzena de agosto e com tradução em Libras. No dia 20, das 14h30 às 16h30, o grupo Espírito de Zumbi faz a vivência “Pés que andam nos passos do corpo que dança” a partir do maculelê, puxada de rede, capoeira, ciranda e samba de coco, danças brasileiras que contam histórias pelos movimentos, ritmos dos tambores e cantos.

Outra atração do Nordeste aqui é o Bando Trapos, grupo teatral com “Pirajussara – vozes à margem” no dia 21, quarta-feira, das 15h às 16h. Dirigida pelo multiartista cearense Cleydson Catarina, a peça se volta para histórias dos moradores do bairro Campo Limpo, em São Paulo, e da cidade Taboão da Serra (SP), refletindo sobre os rios urbanos por meio da figura de Pirajussara, uma mulher-rio que cruza cidades. E o samba de roda com Nega Duda, de São Francisco do Conde, cidade do Recôncavo Baiano, fecha o festival no dia 24, sábado, a partir das 20h. O show exalta os orixás, a capoeira e a rica culinária baiana.

Região metropolitana e Vale do Ribeira

As unidades das Fábricas de Cultura gerenciadas pela Poiesis também atuam na Grande São Paulo e no Vale do Ribeira.

Entre os destaques de agosto, a Fábrica de Cultura Osasco conta com dois espetáculos. Mjiba – a boneca guerreira da cia. Trupe Liuds no dia 21, às 15h, propõe uma reflexão sobre a ancestralidade das mulheres negras e os desafios que elas enfrentam no âmbito do gênero, raça e classe social. E no dia 23, a partir das 10h, o coletivo Palhaçarya de rua ancestral promove Encontros lúdicos entre espectadores, palhaços e amantes da palhaçaria, destacando a potência da arte para a transformação social. As pessoas presentes terão liberdade para brincar, desenvolver técnicas lúdicas, motoras, físicas e cognitivas.



Na Fábrica de Cultura Diadema, o FestCiMM 2024 – Festival Internacional de Cinema no Meio do Mundo, de 23 a 28/08, é formado por sessões de filmes nacionais e internacionais, animações, curtas-metragens, além de encontros entre realizadores e público. Na abertura (23), a atriz Neusa Borges estará num bate-papo às 19h, além de ser a homenageada dessa edição.

Realizado pela Fábrica de Cultura Diadema e Toco Filmes, o FestCiMM ainda exibe o Cine Teste com experimentos em working in progress de cineastas, produtores e roteiristas no dia 24, a partir das 14h. O objetivo é promover um aprimoramento dos projetos, conversas criativas com a audiência, contando com a participação dos cineastas Bruno Risas (SP), Diaulas Ullysses, que vive em São Bernardo do Campo-SP, e Valério Fonseca (RN). Os três foram desafiados a criar um filme em um único dia do ” XV Encontro de Cantadores repentistas do nordeste”, em agosto/2023 – Diadema, e no FestCiMM exibem ao público.

No dia 27/08, das 19h às 21h, o evento realiza a mostra Foco Cinema Paraibano para aumentar a visibilidade da produção audiovisual e dos profissionais desse estado nordestino. Os filmes exibidos serão Cervejas no Escuro (2023) e Quitéria (2019), ambos do diretor Tiago A. Neves. E a mesa-redonda “A produção experimental de Cinema na Paraíba” contará com o produtor Nivaldo Rodrigues, o diretor Tiago A. Neves e o diretor de fotografia Erik Clementino. Conheça os detalhes e as demais atrações do FestCiMM.

No Vale do Ribeira, a Fábrica de Cultura Iguape, no centro histórico da cidade, promove a cultura tradicional e intervenções teatrais. Minha cultura viva: oficina de Fandango e a importância do registro audiovisual no dia 17, sábado, às 10h, conta com o protagonismo do grupo da Associação Jovens da Juréia, um dos responsáveis pela preservação dessa memória popular na região.

E a peça Rei na rua, do Bando Golíardis, ocupa a unidade com uma paródia sobre questões atuais, como os dois lados do poder por meio de uma história do tecido que só as pessoas inteligentes conseguem ver. A apresentação é no dia 21/08, a partir das 15h, conta com tradução em Libras e inspirada na história de Hans Christian Andersen, autor dinamarquês conhecido por contos como A Pequena sereia e A roupa nova do Rei.

Histórias e cantos populares nas Bibliotecas

Em celebração ao Dia do Folclore (22/08), as bibliotecas nas bases Capão Redondo, às 14h em 20/08, Iguape e Jardim São Luís, ambas no dia 22, recebem a cia. Periférica de Artes com Histórias populares brasileiras para (re)conhecer e brincar, intervenção artística focada nas crianças a partir dos seis anos. Partindo da literatura, contação de histórias e cantos populares, a atividade também contempla brincadeiras de roda e as musicalidades do folclore que atravessam gerações.

SERVIÇO :

Toda a programação é gratuita

Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!

CIRCUITO: FABIANA COZZA APRESENTA O SHOW “DOS SANTOS”

Livre



16/08, sexta-feira, às 20h – Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Rua Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís, São Paulo | Tel: (11) 5510-5530



Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Rua Franklin do Amaral, 1575 | Tel: (11) 2233-9270

NUM CORRE

Cia NÚCLEO IÊÊ

Circo

17/08, sábado, 19h | Livre



Fábrica de Cultura Jaçanã

Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 | Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360 | Tel: (11) 2249-8010

UM PANORAMA DO AUDIOVISUAL NA QUEBRADA COM ALE GOMES

16/08, sexta-feira, 19h às 20h15 | Livre

ASSOCIAÇÃO PESSOA DE DANÇA APRESENTA “DIVERTIDAMENTE”

31/08, sábado, 15h às 18h | Livre

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Rua Antônio Ramos Rosa, 651 | Tel: (11) 5510-5530

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DE VXLDINEI

Núcleo de Moda

Até 23/08, terça a sexta, 10h às 20h; sábado – 9h às 17h | Livre

Fábrica de Cultura Capão Redondo

Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conjunto Habitacional Jardim São Bento | Tel: (11) 5822-5240



FESTIVAL NORDESTE AQUI – 2024

Livre | Acessibilidade em Libras

“PÉS QUE ANDAM NOS PASSOS DO CORPO QUE DANÇA” COM GRUPO ESPÍRITO DE ZUMBI

Dança

20/08, terça-feira, 14h30 às 16h30

“PIRAJUSSARA – VOZES À MARGEM” COM BANDO TRAPOS

Teatro

Direção: Cleydson Catarina; Assistente de direção: Patrícia Ashanti; Direção musical: Augusto Iúna

21/08, quarta-feira, 15h às 16h

SAMBA DE RODA COM NEGA DUDA

Música

24/08, sábado, das 20h às 21h

Fábrica de Cultura Osasco

Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale – Osasco | Tel: (11) 3689-7600



MJIBA – A BONECA GUERREIRA

Teatro

21/08, quarta-feira, 15h | Livre

ENCONTROS LÚDICOS COM PALHAÇARYA DE RUA ANCESTRAL

Circo

23/08, sexta-feira, 10h | Livre

Fábrica de Cultura Diadema

Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro – Diadema | Tel: (11) 4061-3180

FESTCIMM 2024 – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA NO MEIO DO MUNDO

23 a 28 de agosto

Livre | Realização: Fábrica de Cultura Diadema e Toco Filmes

HOMENAGEM A NEUSA BORGES + BATE-PAPO COM A ATRIZ

23/08, sexta-feira, das 19h às 21h30

CINE TESTE – EXPERIMENTOS EM WORKING IN PROGRESS

24/08, sábado, das 14h às 18h

FOCO CINEMA PARAIBANO

27/08, terça-feira, das 19h às 21h

Fábrica de Cultura Iguape

MINHA CULTURA VIVA: OFICINA DE FANDANGO E A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO AUDIOVISUAL

Música

17/08, sábado, 10h | Livre



ESPETÁCULO “REI NA RUA” – BANDO GOLÍARDIS

Teatro

21/08, quarta-feira, das 15h às 16h | Livre | Libras

Praça Engenheiro Greenhalgh, s/n – Centro Histórico, Iguape/SP | Tel: (13) 3848-9300



BIBLIOTECAS

HISTÓRIAS POPULARES BRASILEIRAS PARA (RE)CONHECER E BRINCAR – CIA. PERIFÉRICA DE ARTES

Faixa etária: a partir dos seis anos

20/08, terça-feira, 14h às 16h

Fábrica de Cultura Capão Redondo

22/08, quinta-feira, 14h às 16h

Fábrica de Cultura Iguape

22/08, segunda-feira, 14h às 16h

Fábrica de Cultura Jardim São Luís



Funcionamento das unidades: terça a sexta, das 9h às 20h

Unidades Iguape e Vila Nova Cachoeirinha, das 9h às 21h.

Núcleo Taipas, de terça a sexta, das 9h às 21h30

Unidade Jaçanã, das 9h às 20h30

Unidade Osasco, das 9h às 21h (terças, quintas e sextas) e das 9h às 19h (quartas)

Sábados, das 9h às 17h

*Unidades Iguape e Diadema funcionam das 12h às 17h aos sábados. Núcleo Taipas das 9h às 17h30.

Domingos: Fábricas de Cultura funcionam no domingo somente em caso de programação cultural.

Funcionamento das bibliotecas: de terça a sexta, das 9h às 19h.

Sábados: das 9h às 17h (conforme a programação) | Domingos: Fechadas.

Acessibilidade: as Fábricas de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Capão Redondo, Jardim São Luís, e Diadema, oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com mais de 191 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras. A Fábrica de Cultura Osasco tem rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech, enquanto a Fábrica de Cultura Iguape tem piso tátil nas escadas e elevador.