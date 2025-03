Confira a programação das Praças da Cultura neste final de semana (8 e 9)

As Praças de Cultura oferecem neste final de semana (8 e 9) diversas performances de dança, contação de histórias e espetáculos gratuitos e de classificação livre para a população de diferentes regiões da capital. O projeto Praças da Cultura é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, administrada pela Secretaria Municipal de Cultura, que visa fomentar a cultura na periferia, valorizando artistas locais e programando atrações gratuitas em praças e outros espaços públicos e abertos periféricos da cidade, preferencialmente, em locais onde há pouca oferta cultural.

Sábado, 8 de Março de 2025

Atração: Serafim do Mundo – Fazendo por onde | Artes Cênicas

Quando: Sábado (08), às 11h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Serafim do Mundo, Transmasculino, 31 anos, Artista circense desde os 14 anos, artista de rua desde os 19 anos e arte educador na linguagem circense. Iniciou sua trajetória em projetos sociais na região do ABC Paulista, onde integrou e agitou junto do Coletivo da Utopia o encontro de circo de São Bernardo do Campo, atualmente Leciona Aulas de Circo em São Paulo e desenvolve seu trabalho e práticas circenses em projetos como Circo de Quebra e ocupações de praças com seu espetáculo “Fazendo Por Onde”.



Atração: Projeto Imaginança – Iná e a Flor Mágica: Uma Aventura Dançante | Dança

Quando: Sábado (08), às 12h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O projeto imaginança foi idealizado pela artista Fernanda Salla. É um espetáculo de dança, literatura e artes integradas que conta as aventuras de uma menina que entra na floresta em busca de uma flor mágica tão falada pela sua avó em seus contos diários. Na floresta a pequena encontra muitos desafios que precisarão da ajuda das crianças para serem resolvidos. Com objetos lúdicos e inspiradores, crianças e famílias são envolvidas pela dança e a contação de história acompanhadas pela equipe de artistas do projeto que ajudam na aventura da personagem e a encantar com brincadeiras corporais. As brincadeiras transitam entre propostas de dança, mímicas e desafios corporais que exploram a capacidade de coordenação e imaginação das crianças e famílias. Após a apresentação é oferecido um material impresso para que as crianças possam fazer um registro poético por meio do desenho e levar para casa um pouquinho do que sentiram.



Atração: Marco Fé – Entre a Máscara e as Histórias | Artes Integradas

Quando: Sábado (08), às 13h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Trazendo elementos do teatro, da literatura periférica e do hip hop, Marco Fé apresenta um espetáculo lúdico e interativo para todos os públicos. Ator e poeta, iniciou a carreira no teatro e vem desenvolvendo uma linguagem poética nos seus curtas metragens, websérie poética PAPO DE LOKO e outros formatos no audiovisual, de forma independente com parceiros e coletivos, participando da criação, elaboração e realização de suas ideias.



Atração: Ingrid Oluwale – Histórias na Barra da Saia | Contação de História

Quando: Sábado (08), às 14h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Lá na África, em tempos muito antigos, conta um itan dos povos Iorubás que os únicos que conseguiram enganar a morte foram duas crianças, os Ibejis. Iku, a morte, levava a vida das pessoas antes da hora. E, para surpresa de todos, os Ibejis foram invocados pelo oráculo Ifá para cumprir a missão de vencer Iku Um espetáculo interativo, que passa para as crianças os itans (lendas) contadas pelos Griôs. Finalizando com brincadeiras da cultura africana. Contando um pouco sobre os países da África e a cultura que herdamos de lá.



Atração: Grupo Simbora – Simbora Lê? | Literatura

Quando: Sábado (08), às 15h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Com um acervo diversificado, brincadeiras e mediadores de leitura no desenvolvimento da proposta, o grupo simbora convida para sessões de mediação de leitura literária crianças e seus responsáveis para a atividade. Nesta ação dedicada a todas as infâncias, compreendemos o livro como brinquedo, leitura como brincadeira, literatura como direito humano e a importância do texto escrito à formação de leitores, simbora lê?



Atração: Tika – Tika | Música

Quando: Sábado (08), às 16h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Tika apresenta um show solo em que transita entre o simples e o sofisticado, misturando samba, bossa nova e pop experimental. No repertório, canções dos álbuns Unwritable (2017) e Nós (2019), além de faixas inéditas de seu próximo trabalho, como “Atrás Daquela Noite” e “Avalanche”. Também interpreta músicas de artistas como Leci Brandão, Rosinha de Valença e Tom Jobim. Sua presença de palco intensa e catártica reflete um desejo de transformação, provocando o banal com sua arte.



Atração: Cia Madeirite Rosa – A Luta | Artes Cênicas

Quando: Sábado (08), às 11h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Em um ringue de boxe, enfrentam-se duas oponentes: a Sra. S.A. Corporation e a faxineira do ringue, Maria da Luta. A mediação do embate é realizada pela narradora e pela Dra. Norma, a juíza. Entre músicas e palhaçarias, Maria cria estratégias para garantir sua sobrevivência e vê o ringue transformar-se em diferentes espaços do cotidiano e da imaginação.



Atração: Coletiva Lobas – Mediar Brincar | Literatura

Quando: Sábado (08), às 12h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O Mediar Brincar é um convite às famílias para o despertar do corpo, do olhar e do riso por meio da mediação de leitura, cantigas e brincadeiras. Com um acervo diversificado de obras da literatura infantil, o livro é o principal instrumento de partilha sendo utilizado de formas diversas, tanto como peça de jogo e brincadeira, quanto na mediação, coletiva ou individual, de leitura. O repertório variado de atividades lúdicas e divertidas propõe promover encontros afetuosos com o público.



Atração: Dom Orione – Caderno de Poesias e Canções | Artes Integradas

Quando: Sábado (08), às 13h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Com uma linguagem leve e direta, a apresentação conecta públicos de todas as idades, trazendo reflexões e muita energia no melhor estilo punk, em um formato dinâmico e aberto para o diálogo. Músico, poeta e professor de música, Dom apresenta um show vibrante que mistura música e poesia em uma viagem pelas histórias e experiências de sua caminhada no cenário periférico e independente.



Atração: Henrique Caponero – Curriculum | Contação de História

Quando: Sábado (08), às 14h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Heitor é um palhaço cansado de buscar sua vocação. Ao se deparar com o público, conta sua jornada em busca de uma profissão: já foi malabarista, adestrador de pulgas, violinista, telefonista, sonoplasta, manobrista, professor, médico… que histórias o farão descobrir seu talento? A platéia e os boletos cobram uma resposta urgente.



Atração: Cia Circo do Céu Aberto – Sustentável Público | Artes Cênicas

Quando: Sábado (08), às 15h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Um palhaço engraçado que não desiste de nada, mesmo perdendo seu circo em uma tempestade de ventos, não desiste de fazer a garotada feliz! De forma divertida o palhaço valoriza os coletores de reciclagem (hoje conhecidos como agentes ambientais) e os donos de circo que perderam seu circo nas tempestades, mas que não desistiram de continuar levando alegria. Ainda lembra do hospital dos brinquedos que recupera brinquedos velhos para que as crianças continuem brincando e se divertindo! Mostrando assim para as crianças que elas também podem se divertir reaproveitando materiais! Com mágicas, malabarismos e equilibrismo o palhaço se diverte com objetos reutilizados criando

um espetáculo encantador que ganha a mesma amplitude de um grande circo! Então…Bem vindos ao Sustentável Público, o circo ecoponto!



Atração: Malik – Apetite da Minha Mente | Música

Quando: Sábado (08), às 16h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Malik é um dos nomes em ascensão na cena musical atual. Com 13 anos de carreira, o rapper e compositor do ABC Paulista iniciou sua trajetória no rap por meio do projeto social Missão Urbana Brasil, que usava a música como ferramenta de terapia e transformação em comunidades de SP, BH e RJ. Em seu EP Antiquado, Malik mescla rap, samba, jazz e bossa nova para retratar as dificuldades das periferias de São Paulo, ganhando destaque em veículos como AfroPunk US. Em 2020, lançou o minidocumentário Canção de um Pai de Quebrada, no qual reflete sobre paternidade sob a perspectiva de quem cresceu em uma família desestruturada e precisou se reinventar diante das adversidades. Desde 2023, ele também produz conteúdos sobre música e cultura popular brasileira, ampliando seu impacto na cena artística.



Atração: Trupe em Trânsito – Descaminhos: Se você me vê, não sou eu! | Artes Cênicas

Quando: Sábado (08), às 11h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Cruzando a travessia entre o onírico e o ordinário, sete figuras transitam entre realidades e convidam o público a encontrar um caminho. Passam por encruzilhadas, sonhos, rios, planetas e pesadelos para acharem em comum onde pousar.



Atração: Marcio Ricardo – Felicidade Grajauex | Literatura

Quando: Sábado (08), às 12h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Uma apresentação de Rap com intervenções de poesia, troca de ideias e microfone aberto. Márcio apresenta um repertório de suas poesias mais conhecidas no mundo do Slam e no Rap apresenta músicas de seus diversos álbuns lançados. Poeta Márcio Ricardo, nascido no Grajaú, Zona Sul de São Paulo. É poeta formado pelo Slam da Guilhermina, autor dos livros: Felicidade Brasileira e Só Para Loucos. Bi Campeão do Slam Quilmes (Argentina) e possui 3 álbuns e 2 EP’s no Rap. Palestrante em escolas há 12 anos, Márcio é mais poesia do que poeta.



Atração: Ocupaz – Antes do Sertao ser Tudo Isso | Artes Cênicas

Quando: Sábado (08), às 13h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: A trupe Ocupaz apresenta o espetáculo “Antes do Sertão ser tudo isso”, livremente inspirada no título “Quando o segundo Sol chegar” e no livro “Nome das Nuvens”. Os artistas/palhaços Cissa Lourenço e Paulo D’Auria conduzem uma aventura que descreve a criação do mundo. Recomendado para todas as idades.



Atração: Adriana Fortes – Vivências da Cultura Amazônica | Dança

Quando: Sábado (08), às 14h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O projeto ‘Espetáculo Encantos Amazônicos’ é uma vibrante celebração da rica cultura da Amazônia, destacando danças e ritmos tradicionais como o carimbó, lundu marajoara, dança do boto, Pretinha da Angola e dança da sereia. Com indumentárias típicas e sonoplastia envolvente, o espetáculo oferece uma experiência imersiva que transporta o público para a essência da Amazônia. Mais do que uma simples apresentação artística, é uma homenagem à diversidade e às tradições da região, promovendo a valorização e preservação da identidade cultural amazônica. Venha se encantar e dançar conosco!



Atração: Mágico Willy – Aqui a Mágica é Real | Artes Cênicas

Quando: Sábado (08), às 15h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O incrível Mágico Willy White convida você para uma apresentação especial repleta de risadas, surpresas e interatividade! Em meio a truques engraçados e envolventes, uma criança da plateia terá a chance de se tornar um mágico por um instante, tornando o espetáculo ainda mais emocionante. Com respeito e valorização do público, Willy White garante diversão para todas as idades. E para deixar tudo ainda mais animado, a presença do carismático Galo Carijó promete arrancar gargalhadas e encantar a plateia. Considerado um dos shows mais completos de São Paulo, essa experiência mágica vai surpreender adultos e crianças. Não perca essa oportunidade e prepare-se para momentos inesquecíveis!



Atração: Grupo Identidade e Movimento (IDM) – Transformação Social através da Dança Urbana | Dança

Quando: Sábado (08), às 16h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Identidade Em Movimento é um grupo de jovens que busca o entretenimento através da dança mostrando alegria e diversão com o intuito de transmitir bem estar e saúde dentro ou fora do palco.O IDM é um grupo consolidado pelo profissionalismo e pela pluralidade dos participantes. Numa trajetória desde 2009, completamos 15 anos, bailarinos e amantes da dança chegam ao grupo vindos de todos os tipos de problemas sociais mostrando a realidade da transformação social pela arte.



Domingo, 09 de Março de 2025



Atração: Cia Madeirite Rosa – A luta | Artes Cênicas

Quando: Domingo (09), às 11h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Em um ringue de boxe, enfrentam-se duas oponentes: a Sra. S.A. Corporation e a faxineira do ringue, Maria da Luta. A mediação do embate é realizada pela narradora e pela Dra. Norma, a juíza. Entre músicas e palhaçarias, Maria cria estratégias para garantir sua sobrevivência e vê o ringue transformar-se em diferentes espaços do cotidiano e da imaginação.



Atração: Coletiva Lobas – Mediar Brincar | Literatura

Quando: Domingo (09), às 12h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O Mediar Brincar é um convite às famílias para o despertar do corpo, do olhar e do riso por meio da mediação de leitura, cantigas e brincadeiras. Com um acervo diversificado de obras da literatura infantil, o livro é o principal instrumento de partilha sendo utilizado de formas diversas, tanto como peça de jogo e brincadeira, quanto na mediação, coletiva ou individual, de leitura. O repertório variado de atividades lúdicas e divertidas propõe promover encontros afetuosos com o público.



Atração: Mubangi Africanidade – Samba de Caboclo | Dança

Quando: Domingo (09), às 13h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Mubangi Africanidade trás a história do samba de Caboclo narrada com cantigas, músicas populares, percussionistas e sambadeiras, o samba de caboclo é um patrimônio cultural da humanidade reconhecido pelo pela UNESCO. O samba de caboclo é uma dança ancestral que celebra a memória dos caboclos entidades reconhecidas como donos da terra é uma manifestação cultural que combina tradições indígenas com as da matriz africana.



Atração: Henrique Caponero – Curriculum | Contação de História

Quando: Domingo (09), às 14h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Heitor é um palhaço cansado de buscar sua vocação. Ao se deparar com o público, conta sua jornada em busca de uma profissão: já foi malabarista, adestrador de pulgas, violinista, telefonista, sonoplasta, manobrista, professor, médico… que histórias o farão descobrir seu talento? A plateia e os boletos cobram uma resposta urgente.



Atração: Jennifer Martins – Samba de Rainhas | Contação de História

Quando: Domingo (09), às 15h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Jennifer Martins conta a história de mulheres negras e poderosas da nossa cultura popular, Elza Soares do Samba Jazz, e Selma do Coco, do coco de roda. Contando e encantando de maneira lúdica e cheia de brincadeiras, a história ressalta o empoderamento das crianças negras e de periferia, e acima de tudo o respeito à diversidade desde a infância.



Atração: Malik – Apetite da Minha Mente | Música

Quando: Domingo (09), às 16h.

Onde: Praça do Myrna | Grajaú – Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2985.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Malik é um dos nomes em ascensão na cena musical atual. Com 13 anos de carreira, o rapper e compositor do ABC Paulista iniciou sua trajetória no rap por meio do projeto social Missão Urbana Brasil, que usava a música como ferramenta de terapia e transformação em comunidades de SP, BH e RJ. Em seu EP Antiquado, Malik mescla rap, samba, jazz e bossa nova para retratar as dificuldades das periferias de São Paulo, ganhando destaque em veículos como AfroPunk US. Em 2020, lançou o minidocumentário Canção de um Pai de Quebrada, no qual reflete sobre paternidade sob a perspectiva de quem cresceu em uma família desestruturada e precisou se reinventar diante das adversidades. Desde 2023, ele também produz conteúdos sobre música e cultura popular brasileira, ampliando seu impacto na cena artística.



Atração: Serafim do Mundo – Fazendo por Onde | Artes Cênicas

Quando: Domingo (09), às 11h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Serafim do Mundo, Transmasculino, 31 anos, Artista circense desde os 14 anos, artista de rua desde os 19 anos e arte educador na linguagem circense, Iniciou sua trajetória em projetos sociais na região do ABC Paulista, onde integrou e agitou junto do Coletivo da Utopia o encontro de circo de São Bernardo do Campo, atualmente Leciona Aulas de Circo em São Paulo e desenvolve seu trabalho e práticas circenses em projetos como Circo de Quebra e ocupações de praças com seu espetáculo “Fazendo Por Onde”.



Atração: Projeto Imaginança – Iná e a Flor Mágica: Uma Aventura Dançante | Dança

Quando: Domingo (09), às 12h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: O projeto imaginança foi idealizado pela artista Fernanda Salla. É um espetáculo de dança, literatura e artes integradas que conta as aventuras de uma menina que entra na floresta em busca de uma flor mágica tão falada pela sua avó em seus contos diários. Na floresta a pequena encontra muitos desafios que precisarão da ajuda das crianças para serem resolvidos. Com objetos lúdicos e inspiradores, crianças e famílias são envolvidas pela dança e a contação de história acompanhadas pela equipe de artistas do projeto que ajudam na aventura da personagem e a encantar com brincadeiras corporais. As brincadeiras transitam entre propostas de dança, mímicas e desafios corporais que exploram a capacidade de coordenação e imaginação das crianças e famílias. Após a apresentação é oferecido um material impresso para que as crianças possam fazer um registro poético por meio do desenho e levar para casa um pouquinho do que sentiram.



Atração: Marcio Ricardo – Felicidade Grajauex | Literatura

Quando: Domingo (09), às 13h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Uma apresentação de Rap com intervenções de poesia, troca de ideias e microfone aberto. Márcio apresenta um repertório de suas poesias mais conhecidas no mundo do Slam e no Rap apresenta músicas de seus diversos álbuns lançados. Poeta Márcio Ricardo, nascido no Grajaú, Zona Sul de São Paulo. É poeta formado pelo Slam da Guilhermina, autor dos livros: Felicidade Brasileira e Só Para Loucos. Bi Campeão do Slam Quilmes (Argentina) e possui 3 álbuns e 2 EP’s no Rap. Palestrante em escolas há 12 anos, Márcio é mais poesia do que poeta.



Atração: Ingrid Oluwale – Histórias na Barra da Saia | Contação de História

Quando: Domingo (09), às 14h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Lá na África, em tempos muito antigos, conta um itan dos povos Iorubás que os únicos que conseguiram enganar a morte foram duas crianças, os Ibejis. Iku, a morte, levava a vida das pessoas antes da hora. E, para surpresa de todos, os Ibejis foram invocados pelo oráculo Ifá para cumprir a missão de vencer Iku Um espetáculo interativo, que passa para as crianças os itans (lendas) contadas pelos Griôs. Finalizando com brincadeiras da cultura africana. Contando um pouco sobre os países da África e a cultura que herdamos de lá.



Atração: Grupo Simbora – Simbora Lê? | Literatura

Quando: Domingo (09), às 15h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Com um acervo diversificado, brincadeiras e mediadores de leitura no desenvolvimento da proposta, o grupo simbora convida para sessões de mediação de leitura literária crianças e seus responsáveis para a atividade. Nesta ação dedicada a todas as infâncias, compreendemos o livro como brinquedo, leitura como brincadeira, literatura como direito humano e a importância do texto escrito à formação de leitores, simbora lê?



Atração: Tika – Tika | Música

Quando: Domingo (09), às 16h.

Onde: Cidade Dutra | R. Q.ta de São Francisco, 240.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Tika apresenta um show solo em que transita entre o simples e o sofisticado, misturando samba, bossa nova e pop experimental. No repertório, canções dos álbuns Unwritable (2017) e Nós (2019), além de faixas inéditas de seu próximo trabalho, como “Atrás Daquela Noite” e “Avalanche”. Também interpreta músicas de artistas como Leci Brandão, Rosinha de Valença e Tom Jobim. Sua presença de palco intensa e catártica reflete um desejo de transformação, provocando o banal com sua arte.



Atração: Marco Fé – Entre a Máscara e as Histórias | Artes Integradas

Quando: Domingo (09), às 11h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Trazendo elementos do teatro, da literatura periférica e do hip hop, Marco Fé apresenta um espetáculo lúdico e interativo para todos os públicos.

Ator e poeta, iniciou a carreira no teatro e vem desenvolvendo uma linguagem poética nos seus curtas metragens, websérie poética PAPO DE LOKO e outros formatos no audiovisual, de forma independente com parceiros e coletivos, participando da criação, elaboração e realização de suas ideias.



Atração: Nosso Acervo – Metro Quadrado | Dança

Quando: Domingo (09), às 12h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Na performance Metro Quadrado, o corpo e o espaço se tornam protagonistas de uma narrativa poética e visceral. Inspirada na relação humana com os limites físicos e simbólicos que nos cercam, a atração convida o público a refletir sobre a ocupação, resistência e expressão em territórios mínimos. Com movimentos precisos e intensos, o artista explora os desafios de existir e criar dentro de um “metro quadrado”, transformando restrições em possibilidades infinitas de dança e emoção. Uma experiência que traduz a conexão entre corpo, espaço e liberdade.



Atração: Rafael Garcia – Mágico Mandarino | Artes Cênicas

Quando: Domingo (09), às 13h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Um irreverente artista de rua chega para mais um dia de seu trabalho. Mandarino, o mestre das travessuras convida a todos para apreciarem seu grande show de mágica. E entre desafios mortais, truques e presepadas, Mágico Mandarino traz a participação do público de forma divertida e lúdica, despertando alegres sorrisos por onde passa.



Atração: Anderson Oliveira – Iroko, A Árvore Sagrada | Contação de História

Quando: Domingo (09), às 14h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Em um tempo muito distante, quando o mundo ainda era jovem, Iroko, surgiu como a primeira árvore a ser plantada na terra. Com suas raízes profundas e majestosas, Iroko não apenas deu vida a si mesma, mas também se tornou o ponto de encontro dos demais orixás, que desciam do céu para se conectar com a terra.



Atração: Trupe Borboletras – BorboLetrando no Carnaval | Artes Integradas

Quando: Domingo (09), às 15h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: No show BorboLetrando no Carnaval, da Trupe BorboLetras, crianças e adultos se divertem juntos, numa apresentação brincante e interativa, ao som de releituras de canções inesquecíveis do axé music e marchinhas carnavalescas. Um show pra todo mundo cantar, dançar e brincar, em meio a confetes e serpentinas.



Atração: Gloriete Luz – Balaio de Poemas: Uma Imersão Literária | Literatura

Quando: Domingo (09), às 16h.

Onde: Praça Vila da Paz | Capela do Socorro – R. Rio Paraíba, 32.

Ingresso: Gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

Classificação: Livre.

Sinopse: Balaio é uma cesto grande feito de palha tradicional do artesanato popular com uma coletânea de poemas de Carlos Drummond, Mário de Andrade, Fernando Pessoa, Walt Whitman, dentre outros serão abordados que abordam temas como amor, natureza, sentimentos e reflexões diversas. Gloriete Luz interage com o público que sorteará poemas no cesto para realizar uma leitura dramatizada. Após a leitura, faz uma breve reflexão com o público buscando ressaltar os sentimentos, palavras e intenções do texto junto a audiência. A artista também convida o público a ler e fazer sua própria interpretação.