Confira a programação da Virada Inclusiva nos Transportes Metropolitanos

A Virada Inclusiva começa oficialmente neste domingo, dia 03/12, quando se comemora internacionalmente o Dia da Pessoa com Deficiência. E as empresas que integram a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) vão contribuir para rechear a programação do evento, que trará inúmeras atividades acessíveis culturais, esportivas e de lazer até o dia 10.

Logo na inauguração (03), a Banda dos Seguranças do Metrô fará uma participação especial nas festividades da Avenida Paulista, altura do nº 1.900, para promover a inclusão desse público. A ação vai destacar a importância da acessibilidade e da igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou deficiências.

Na segunda-feira (04), a Virada Inclusiva chega com um espetáculo aos trilhos. Às 12h, um coletivo artístico formado por 15 pessoas com deficiência – o Grupão Especial – se apresentará na Estação Tatuapé, que atende as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM, próximo à sala sensorial para pessoas autistas e neurodivergentes. A jovem pianista e cantora autista Alessandra Kelly Garcia apresentará grandes clássicos Natalinos, acompanhada por bailarinos com síndrome de Down e de pessoas com outras deficiências.

Além das atividades previstas acima, as empresas ligadas à STM – CPTM, EMTU e Metrô – têm ações permanentes voltadas à inclusão. Conheça algumas delas abaixo:

Sala sensorial para pessoas autistas e neurodivergentes

Na Estação Tatuapé, acessível aos públicos da CPTM e do Metrô, a sala de acomodação sensorial tem a função de acomodar pessoas em crises sensoriais, a fim de reduzir os estímulos externos para que elas possam, em seu tempo, retornar ao seu trajeto e seguir viagem. O espaço conta com isolamento acústico nas paredes em drywall revestidas parcialmente em material vinílico amadeirado para um maior conforto visual e acústico, controle de iluminação e poltronas individuais de acomodação sensorial com revestimentos laterais que oferecem privacidade e reforçam o isolamento acústico durante o atendimento.

Projetada pela arquiteta Ana Paula Chacur, que reforça a importância do trabalho interdisciplinar entre profissionais de terapia ocupacional, fisioterapia, arquitetura e design para a elaboração do projeto – que, inclusive, seguiu diretrizes arquitetônicas e sensoriais favoráveis às pessoas autistas -, o espaço oferece ergonomia e conforto.

CPTM: Acessibilidade nas estações

A CPTM tem investido em melhorias na acessibilidade das estações. Hoje, a empresa tem 100% da sua frota de trens com acessibilidade total e 43 das 57 estações são acessíveis. As demais estão com obras em andamento ou projetos de adequação sendo realizados.

Todos os colaboradores da companhia estão habilitados para auxiliar pessoas com restrição de mobilidade durante o deslocamento nas suas dependências, além de passarem por treinamento específico e atualização periódica. A CPTM também disponibiliza um programa de táxi acessível para conduzir os passageiros com mobilidade reduzida até a estação acessível mais próxima. Este programa inclui instrução normativa interna, credenciamento de empresas e profissionais liberais, além de interface com o Conselho Estadual e Conselhos Municipais de Pessoas com Deficiência. As informações oficiais e atualizadas sobre acessibilidade nas estações podem ser acessadas no site da companhia.

EMTU: Gratuidade a alunos PCDs

Vale lembrar que, há 14 anos, os ônibus metropolitanos, há 14 anos, a EMTU oferece o Serviço Ligado, que transporta gratuitamente alunos com deficiência, autismo ou mobilidade reduzida nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. O Ligado proporciona, em média, 172 mil atendimentos por mês a crianças e jovens matriculados em 1.151 escolas da Rede Regular de Ensino Público e demais instituições conveniadas ou credenciadas, possibilitando o deslocamento destes alunos no acesso à educação.



O atendimento conta com uma frota composta por mais de 600 veículos para transportar 5,5 mil alunos e 400 acompanhantes em um serviço prestado porta a porta, isto é, realiza o trajeto da residência do estudante até a instituição de ensino. O serviço é viabilizado por meio de um contrato firmado com a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC).

Metrô: Compromisso com a acessibilidade

O Metrô de São Paulo é reconhecido pelo atendimento inclusivo e de acessibilidade. Foi vencedor da categoria Serviços e Clientes da União Internacional dos Transportes Públicos (UITP), pelas Ações de Relacionamento Inclusivas: Experiências do Metrô de São Paulo, por dois anos, pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e, mais recentemente, foi selecionado pelo projeto Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

A empresa se mantém empenhada em promover a inclusão e a acessibilidade em seu sistema de transporte, por meio de estações acessíveis, treinamento para funcionários, postos de atendimento especializados e monitoramento constante.

A Companhia atende a cerca de 2 mil pessoas diariamente com apoio aos deficientes visuais e mobilidade reduzida; no treinamento dos funcionários na linguagem de Libras para melhor atender ao deficiente auditivo e, desde 2019, trabalha na inclusão das pessoas com deficiências ocultas, como as portadoras do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), treinando continuamente todos os funcionários, para garantir um atendimento exemplar.