Confira a programação da Virada Inclusiva nas instituições do Governo

As instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, entre 2 e 9 de dezembro, participam da Virada Inclusiva, programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) que visa incentivar a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações inclusivas com uma ampla rede de parceiros e colaboradores voluntários dos mais diversos setores, que realizam inúmeras atividades culturais, esportivas e de lazer, criando uma extensa grade de programação acessível.

Com o tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais!”, a abertura oficial desta edição acontecerá no dia 3 de dezembro, às 10h, no Palacete Joaquim Franco de Mello, localizado na Avenida Paulista. As atividades neste local serão gratuitas e realizadas até às 16h. Serão ofertados serviços de recebimento e encaminhamento de currículos de pessoas com deficiência, atendimento à população por equipes de serviços estaduais, além de apresentações culturais e atrações esportivas.

Desde 2010, a ação oferece uma programação diversa e reúne sociedade civil, associações ligadas às pessoas com deficiência e poder público, buscando uma sociedade inclusiva para todos.

Confira a programação:

CAPITAL

Palacete Joaquim Franco de Mello

Abertura oficial da Virada Inclusiva

Data: 03/12

Horário: 9h às 16h

Endereço: Avenida Paulista, nº 1919 – São Paulo, SP

Programação cultural:

10h: Fala das autoridades e abertura oficial da Virada Inclusiva

10h30 às 11h30: Grupo Sambalaio – formado só por mulheres

11h30: falas de conscientização da data

12h às 13h: Grupo Guaré acompanhado de uma musicista autista

13h30 às 14h20: DJ Pedrão, de Taubaté

14h40 às 15h20: Apresentação da Banda dos Seguranças do Metrô (BSM)

15h30 às 16h: Apresentação do Conservatório de Tatuí

Memorial da Resistência de São Paulo

Retalhos da Memória – Mulheres em Luta (oficina com intérprete de Libras)

A oficina ministrada por Camila Sipahi irá abordar, de forma lúdica e poética, as lutas coletivas de mulheres por Memória, Verdade e Justiça e por direitos fundamentais. Por meio da realização de bonecos o público é convidado a construir coletivamente memórias a partir do acesso às experiências pessoais de ontem e hoje.

Data: 02/12

Horário: 10h às 12h

Inscrições: gratuitas pelo site do Memorial a partir de 24/11 – 20 vagas

Museu da Língua Portuguesa

Visita ao prédio da Estação da Luz em Libras

A visita ao prédio histórico da Estação da Luz é uma ação pensada para visitantes interessados pela história e característica da Estação da Luz. Nesta edição da Virada Inclusiva a visita será realizada na língua brasileira de sinais (Libras), visando atender à comunidade surda.

Data: 02/12

Horário: 15h às 16h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

Casa das Rosas

Contos de Brincar

Contação de história com grupo êBA! O espetáculo apresenta histórias e brincadeiras que envolvem, divertem e resgatam a cultura da infância. A proposta é bilíngue (em Português e Libras).

Data: 02/12

Horário: 11h às 12h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

Museu das Culturas Indígenas

Inclusão e povos indígenas: conversa com mães de famílias atípicas

O Museu das Culturas Indígenas recebe Amanda Silva e Sílvia Kaimbé, mães indígenas de crianças autistas, para uma roda de conversa sobre famílias atípicas no contexto indígena. Compartilhando suas trajetórias, dificuldades e superações, propõe-se um momento de reflexão sobre os desafios da inclusão nas diversas esferas institucionais e familiares, assim como suas particularidades ao se tratar de famílias indígenas.

Data: 02/12

Horário: 14h às 17h

Para participar: gratuito

Museu das Culturas Indígenas

Dialogando sobre deficiência no contexto indígena: conversa com o coletivo Acessibilindígena

O Museu das Culturas Indígenas aborda a luta pelos direitos das pessoas indígenas com deficiência e neurodivergentes. Será realizada conversa com o coletivo Acessibilindígena: Minha Deficiência Não Me Faz Menos Indígena, que foi criado por indígenas com deficiência pertencentes a vários povos para tratar da temática da acessibilidade neste contexto.

Data: 02/12

Horário: 15h às 17h

Para participar: evento online e gratuito

Museu Catavento

Visitas guiadas – Núcleo Acessível

Visita mediada com a equipe do Núcleo Acessível, visitando as seções Astronomia, Terra, Vida e Engenho no Museu Catavento. Com materiais acessíveis e intérprete em Libras.

Data: 02 e 03/12

Horário: 14h às 15h30

Para participar: é necessário adquirir ingresso

Museu Catavento

Teatro de bonecos “Floresta Viva”

A atividade apresentará ao nosso público espetáculo teatral demonstrando a importância das florestas para a manutenção da vida. Direcionada a todos os públicos, na Virada Inclusiva o teatro se apresentará na tenda externa, totalmente gratuito. Além disso, acontecerão espetáculos com intérpretes de Libras. Apenas nos dias 05 e 09 terá intérprete de libras nos horários da tarde.

Data: 05 a 09/12

Horário: 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30

Atividade gratuita

Museu Catavento

Oficina “Tintas Naturais”

Oficina que apresenta ao público algumas possibilidades na produção de tintas a partir de itens como folhas, legumes,flores, entre outros. Com intérprete de Libras.

Data: 05 a 09/12

Horário: 10h, 11h, 14h e 15h

Para participar: é necessário adquirir ingresso

Museu de Arte Sacra

Apresentação dos recursos de acessibilidade e lançamento do vídeo em Libras sobre o Presépio Napolitano de São Paulo

O Núcleo Educativo convida para conhecer os recursos de acessibilidade confeccionados para público com deficiência auditiva, visual e do espectro autista, além de uma visita sensorial ao Presépio Napolitano de São Paulo. Os interessados também participarão do lançamento de um vídeo em libras sobre o Presépio Napolitano de São Paulo.

Data: 03/12

Horário: 14h30 às 16h

Para participar: gratuito para participantes

Teatro Sérgio Cardoso

Clarear Teatro Cego

Nesta montagem, além das experiências sensoriais, o tema também é totalmente voltado para a questão da integração. Cinco jovens dividem a mesma república. Uma deficiente visual, um deficiente auditivo, uma cadeirante, um argentino e uma torcedora fanática do Juventus da Moóca. Com muito bom humor, a trama mostra a superação de dificuldades de comunicação e convivência, através da sinergia da amizade, em um espetáculo que conquista a plateia com um paradoxo entre a complexidade e a simplicidade do tema.

Data: 03/12

Horário: 11h

Para participar: gratuito, retire seu ingresso na bilheteria a partir de 1h antes

Teatro Sérgio Cardoso

Concerto Natural Orquestra Brasileira Inclusiva

A música é algo que acontece “naturalmente” no ser humano e, por ser assim, no palco ela acaba aparecendo de forma espontânea e livre. Os arranjos da orquestra são pensados para que o solistas PCDs transitem livremente dentro da forma musical, sem se preocupar, proporcionando ao público momentos únicos de improviso. O repertório é idealizado nos moldes de orquestra contemporânea voltado à música popular.

Data: 03/12

Horário: 16h

Para participar: gratuito, retire seu ingresso na bilheteria a partir de 1h antes

Teatro Sérgio Cardoso

Canto dos Malditos

O solo visa retratar a fragilidade de uma pessoa que transcende do equilíbrio ao desequilíbrio buscando na loucura da vida a essência de viver. O mal supostamente forjado não está naqueles que o carregam, mas naqueles que padecem da aflição de sua própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetando e mentalizando ocorrências menos felizes para a vida dos portadores de deficiência, que, em muitos casos, não são vistos como se supõe e, por vezes, nem chegarão a vê-los assim.

Data: 03/12

Horário: 19h

Para participar: gratuito, retire seu ingresso na bilheteria a partir de 1h antes

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Jogos Tradicionais de Mesa

Data: 04/12 a 08/12 – segunda a sexta-feira

Horário: 9h30 às 18h

Para participar: por ordem de chegada

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Exposição Sensorial: Luz no Escuro

Data: 04/12 a 08/12 – segunda a sexta-feira

Horário: 9h30 às 20h

Para participar: por ordem de chegada

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

TDHA | Uma História de Superação com Betinho, O Menino Valente

Data: 04/12 a 08/12 – segunda a sexta-feira

Horário: 9h30 às 20h

Para participar: por ordem de chegada

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Oficina para Todos os Corpos

Data: 04/12

Horário: 10h30 às 13h30

Para participar: Inscrições abertas: até 1/12 – link aqui | Vagas: 20

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Oficina de Prática Teatral Multicultural (Surdos e Ouvintes)

Data: 05/12 a 07/12 – terças-feiras e quintas-feiras

Horário: 19h às 21h

Para participar: Inscrições abertas: até 3/12 – link aqui | Vagas: 15

Oficina Cultural Alfredo Volpi

Uma Virada na Inclusão Cultural

Data: 05/12

Horário: 19h30 às 21h30

Para participar: Inscrições abertas: até 1/12 – link aqui | Vagas: 15

Pinacoteca de São Paulo

Visita educativa em Libras: narrativas de resistência

Visita mediada em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para público surdo e ouvinte a partir da obra Incômodo, feita por Sidney Amaral em 2014, pertencente ao acervo da Pinacoteca de São Paulo. Não é necessária inscrição.

Data: 06/12

Horário: 10h30 às 12h

Casa Guilherme de Almeida

Recursos assistivos do museu Casa Guilherme de Almeida

Na roda de conversa, os visitantes poderão conhecer os recursos assistivos do museu Casa Guilherme de Almeida. Os recursos assistivos objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

Data: 06/12

Horário: 11h às 12h

Para participar: gratuito

Museu das Favelas

Semente Ancestral: Encontro para educadores e professores

Espaço de compartilhamento da experiência do núcleo de educação com a contação de história bilíngue, em Libras e português, “De Passinho em Passinho”, que propõe o aprendizado de diferentes danças e ritmos por meio de práticas lúdicas que visam ser acessíveis para diferentes públicos. Neste encontro, os educadores compartilharão metodologias para a construção da atividade, a fim difundir práticas educativas mais inclusivas.

Data: 08/12

Horário: 14h às 16h

Para participar: Encontro virtual (Google Meet)

Museu das Favelas

Exposição: “De Passinho em Passinho: contação de história

“A contação de histórias “De passinho em passinho”, propõe um aprendizado de diferentes danças e ritmos por meio de práticas lúdicas em percurso pelos diferentes espaços do museu. A história é contada em Libras e Português, de forma que o corpo fale junto e aprenda a ser mais acessível pelo tato, pela visualidade e pela audição. A ideia é alcançar diferentes sentidos para os mais variados públicos, sobretudo as crianças.

Data: 08/12

Horário: 11h às 12h

Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Rota Acessível: Vivência Cidadã

Data: 08/12 – segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 11h e das 13h30 às 15h30

Para participar: 20 vagas por período

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Desfile: Collab Moda Inclusiva & Casa de Criadores

Data: 08/12

Horário: 19h às 19h30

Para participar: Sem necessidade prévia de inscrição

Museu da Imagem e do Som

Visita Educativa à exposição “Linha do Tempo da Fotografia “ e Visita Técnica ao Centro de Memória e Informação

O Núcleo Educativo do Museu da Imagem e do Som convida o público a conhecer a exposição “Linha do Tempo da Fotografia”, que apresenta os avanços e mudanças estéticas de câmeras fotográficas ao longo de mais de cem anos. Após a visita à exposição, será realizada uma visita técnica ao Centro de Memória e Formação. A exposição possui recursos acessíveis como Audiodescrição e Libras.

Data: 09/12

Horário: 15h às 17h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

Museu do Futebol

Educativo na Praça – Pakayembi

O Pakayembi é um quebra-cabeça gigante que permite a manipulação das peças por pessoas com limitações motoras. Nessa atividade, os visitantes irão montar duas versões do Estádio do Pacaembu: uma da planta do Estádio, construída em 1940, e outra da vista aérea do bairro do Pacaembu na década de 90. Através das atividades educativas realizadas na Praça Charles Miller, o público poderá conhecer mais sobre a história do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho e da atividade que é fruto da residência de uma pessoa com paralisia cerebral na equipe do educativo do Museu do Futebol.

Data: 09/12

Horário: 11h às 12h

Para participar: gratuito

INTERIOR

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

“Caminhos Inclusivos: A Arte Transformadora”

O Museu Índia Vanuíre apresenta a exposição temporária “Caminhos Inclusivos: A Arte Transformadora”. Esta exposição reúne uma coleção de bonecas africanas e objetos artísticos, todos confeccionados a partir de materiais recicláveis. O que torna estas obras ainda mais singulares é a colaboração entre duas iniciativas inspiradoras: o projeto “O Olhar é o Sentir pelas Mãos”, envolvendo pessoas cegas na criação das bonecas, e o projeto “Aguçando as Memórias”, que conta com a participação ativa de idosos na concepção dessas obras de arte.

Data: 02/12

Horário: 9h às 18h

Para participar: gratuito

Museu Casa de Portinari

Ateliê ao Vivo com Goret Chagas

A artista plástica Maria Goret Chagas, membro associada da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés/Brasil, apresenta seu trabalho e talento singulares ao vivo na esplanada do museu. Ela participa de exposições Brasil afora e no exterior, sendo graduada em Letras, Educação Artística e Semiótica. Ainda é escritora e atua como palestrante motivacional.

Data: 03/12

Horário: 10h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

Museu Casa de Portinari

Dia Mundial da Acessibilidade – Balé das Fitas em Cadeiras de Rodas

Em celebração ao “Dia Mundial da Acessibilidade”, o Museu Casa de Portinari e a APAE Brodowski realizam a ação “Balé de Fitas em Cadeiras de Rodas” no Galpão das Artes.

Data: 05/12

Horário: 10h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Oficina de Canto e Dança Indígena

O Museu Índia Vanuíre promoverá uma oficina de canto e dança indígena realizada pela Kaingang Susilene Melo e o Guarani Nhandewa Elizeu Caetano. Este evento será realizado especialmente aos alunos da APAE de Tupã e visa promover a compreensão mútua, a valorização das diferenças e a construção de pontes culturais. A dança e a música indígenas não apenas encantarão os participantes, mas também servirão como uma poderosa ferramenta de conexão e inclusão.

Data: 07/12

Horário: 9h às 10h e das 14h às 15h

Para participar: gratuito

Museu Felícia Leirner

Acessibilidade Cultural

O setor educativo convida o público a participar da programação do sonhar o mundo com o jogo interativo sobre acessibilidade, no qual todos poderão participar, se divertir e conhecer mais sobre o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro.

Data: 04/12

Horário: 11h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

Museu Felícia Leirner

Visita educativa guiada em Libras

O Núcleo Educativo do Museu e Auditório oferecerá uma visita guiada em Libras, voltada para o público surdo. A programação levará os participantes para conhecer um pouco mais sobre a coleção de esculturas e o auditório, além das características da natureza do entorno.

Data: 09/12

Horário: 14h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

Museu Felícia Leirner

Coral musical do Centro de convivência do Idoso de Campos do Jordão

No mês de Natal o Grupo de canto do Centro de convivência do Idoso de Campos do Jordão fará uma linda apresentação com músicas natalinas, com a presença de um intérprete em Libras para o público Surdo.

Data: 09/12

Horário: 14h às 15h

Para participar: gratuito e livre para todas as idades

