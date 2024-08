Confira a programação da semana do Teatro Cesgranrio

29/08

A música de Estêvão Queiroga encanta pela agradável mistura de folk, rock, pop, soul, jazz e raízes nordestinas e nortistas. No show “Estêvão apresenta: Eu Vou”, o artista traz canções já conhecidas do público, além de novas músicas que prometem emocionar e surpreender. Desde o lançamento de “Diálogo Número Um” em 2016, Estêvão tem se destacado por sua autenticidade e criatividade. Agora, ele embarca em uma nova fase, prometendo uma abordagem ainda mais íntima e autêntica. Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência única. O músico sobe ao palco ao lado de Danilo Moura na percuteria. Teatro Cesgranrio. Dia 29/08, às 20h30. R$ 70 / R$ 35 (meia). Sympla. Livre. 80 min. Apresentação única.

30/08

Sob a direção de Paulo Malaguti Pauleira, o coral Cant’duRio apresenta “Essa mulher”, um show com canções de Elis Regina. Com composições de mestres como Baden Powell, PC Pinheiro, Guinga, João Bosco, Aldir Blanc, Cauby Peixoto, Joyce, João Nogueira, Danilo Caymmi, Ana Terra e Sueli Costa, cada canção é um tributo ao talento e à emoção que definem a MPB.

O espetáculo ganha ainda mais brilho com a participação especial de Marcos Sacramento, um artista de renome que possui uma profunda conexão com a obra de Elis Regina. A escolha de Sacramento não só honra a memória da cantora, mas também eleva o espetáculo a novos patamares. O Cant’duRio promete uma performance emocionante para celebrar a música brasileira.

Teatro Cesgranrio, dia 30/08, às 20h. R$ 80 / R$ 40 (meia). Sympla. Livre. 90 min. Apresentação única.

31/08

Isa Buzzi, vencedora do Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil, está lançando sua primeira turnê oficial, intitulada “1”. No repertório, grandes sucessos da cantora, incluindo “Direitos Autorais”, “Vilã” e “ex.ploda”. Com mais de 1, 3 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 100 milhões de visualizações no YouTube em 2023, Isa Buzzi é um fenômeno da música.

Teatro Cesgranrio. Dia 31/08, às 20h30. R$ 150 / R$ 75 (meia). Sympla. Livre. 90 min. Apresentação única.