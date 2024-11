Confira a programação da Orquestra da USP com concertos gratuitos em novembro

A Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) realiza neste mês de novembro mais três apresentações gratuitas da Temporada de Concertos 2024, duas delas abertas ao público em geral. O público pode conferir no Centro Cultural Camargo Guarnieri a nona edição da série ‘Esculpir o Tempo’, no dia 9, e a quarta edição da série ‘Torre do Relógio’, no dia 30, em parceria com o Instituto de Oceanografia (IO) da USP. Na cidade de Lorena, a apresentação faz parte das celebrações dos 90 anos da USP.

Pela série ‘Esculpir o Tempo’, o concerto no dia 9 de novembro, às 16h, traz o maestro baiano Januibe Tejera, na regência, acompanhado da jovem violoncelista Marina Martins, no solo. O repertório inclui obras de Marisa Rezende, Anton Webern, Edward Elgare e do próprio maestro. Além de maestro e compositor, Tejera é professor de composição na Universidade Paris-Est e no Conservatório de Bagnolet, também na França. Filha de brasileiros, Marina Martins nasceu na Nova Zelândia em 1999 e aos 8 anos venceu seu primeiro concurso. Aos 16, fez sua estreia como solista em Bristol, na Inglaterra.

Em 13 de novembro, às 14h, a Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da USP recebe o conjunto de sopros da Osusp para a continuidade das celebrações do aniversário de 90 anos da Universidade.

Encerrando o mês, no dia 30, às 16h, será a vez da quarta edição da série ‘Torre do Relógio’, onde os concertos são inspirados no monumento icônico localizado no centro da Cidade Universitária. A regência é do maestro Tobias Volkmann, diretor artístico da Orquestra, e o solo de canto é de Mariane Claro. Para esta edição, em parceria com o Instituto de Oceanografia (IO) da USP, o professor Alexander Turra fará a palestra sobre os oceanos e as marés. O programa diversificado traz Felix Mendelssohn, Claude Debussy, Léa Freire, Gilberto Mendes, Angelo Martins e Dorival Caymmi.

No último dia 1 de novembro, a Orquestra abriu a agenda mensal com mais um concerto didático da série ‘Naipe da Hora’ com uma apresentação especial de instrumentos de cordas para um público de crianças de 9 a 10 anos. A iniciativa utiliza uma abordagem pedagógica e divertida no ensino da música de concerto, direcionadas ao público infantil e infanto-juvenil, com o objetivo de despertar o interesse pela música.

O contato com o eruditismo é feito por meio de explicações sobre os instrumentos, as obras e o funcionamento da orquestra. A série é gratuita e aberta para inscrições de escolas diversas, públicas e particulares, pelo formulário on-line ou através do site da Osusp.

Serviço

Série Naipe da Hora

Local: Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro, 109 – Butantã, São Paulo.

Entre em contato para agendamento pelo formulário.

Série Esculpir o Tempo

Data: 09/11/2024 (sábado)

Local: Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro, 109 – Butantã, São Paulo.

Ingressos: https://appticket.com.br/osusp-convida-januibe-tejera

90 Anos da USP, concerto em Lorena

Data: 13/11/2024 (quarta-feira)

Local: Anfiteatro da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL USP), Estrada Municipal do Campinho, 100 – Pte. Nova, Lorena

Série Torre do Relógio

Data: 30/11/2024 (sábado)

Local: Centro Cultural Camargo Guarnieri, Rua do Anfiteatro, 109 – Butantã, São Paulo.

Ingressos: https://appticket.com.br/osusp-apresenta-ciclo-torre-do-relogio-4