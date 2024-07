Confira a programação da 3ª edição do ZL Trap Festival

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informa a programação completa da terceira edição do ZL Trap Festival, evento que acontece neste sábado (3) e domingo (4) na Casa de Cultura Hip Hop Leste, na Cidade Tiradentes. Desde 2022, o equipamento cultural sedia a festança, que promete democratizar a arte e evidenciar a Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste com um ambiente político de expressão, identidade e pertencimento.

A organização logística do espaço contará com um palco externo, fechamento da via e a presença de policiais, viaturas, ambulâncias e diversos profissionais de segurança pública. Cariocaan, The Kesh, Ajuliacosta, Akuma Ranznyye e demais nomes estão confirmados na line.

Confira abaixo a programação da 3ª ZL Trap Festival:

Sábado (03/08)

13h: Dj Ader

14h: Hasd

15h: Shxt Slow & Nick

16h: Toddy Flow

17h: P du G

18h: Duquesa

19h: Akuma Ranznyye

20h: The Kash, Tchelo

21h: Dragon + San Diego

22h: Tasha & Tracie

Domingo (04.08)

13h: Zé Koé

14h: Ajuliacosta

15h: Alyah

15h30: Emy B

16h: Cae do Brasil + B.O Kaze

17h: Cariocaan + Désse

18h: Mc Luanna

19h: Escxbar

19h30: Derick Riadla

20h: LPTZlatn + Sant’ana

21h: GxBez Uh

22h: Kyan