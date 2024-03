Confira a programação cultural para o feriado prolongado de Páscoa

Os museus, bibliotecas, teatros, a Sala São Paulo e o Mundo do Circo, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, estarão abertos e com intensa programação durante o feriado prolongado de Páscoa. Já a São Paulo Companhia Dança, SP Escola de Dança, Conservatório de Tatuí; SP Escola de Teatro e as Fábricas de Cultura das zonas Norte e Sul, Diadema, Osasco e Iguape fecham na sexta (29) e retomam as atividades na próxima terça-feira (02).

No Museu de Arte Sacra de São Paulo acontecerá “Memento Mori”, em 30/3, duas sessões, às 10h e às 14h. E, também, a visitação da obra “Cristo Morto”, que fica abaixo do retábulo da Luz e estará em exibição somente nos dias 29, 30 e 31/3. Já no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, terá a atividade: “Liberdade – Páscoa e Felícia Leirner”, no qual os visitantes poderão aprender sobre os significados dessa festividade para os judeus.

O Teatro Sérgio Cardoso apresentará o espetáculo A Páscoa da Vida, da Cia Arte & Manhas, em 31/3, às 11h, que revela os segredos guardados dentro dos ovos de chocolate. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes da apresentação. E tem, ainda, no mesmo dia e horário, a Páscoa em Apuros, no Teatro Estadual de Araras, também, com entrada gratuita.

O feriado na Sala São Paulo contará com apresentação da Osesp, Coros, solistas e maestro Arvo Volmer (dias 29 e 30), e recital de piano com Paul Lewis, tocando Sonatas de Schubert. Os preços variam de R$ 39,60 a R$ 132,00.

Confira a programação completa:

MUSEUS NA CAPITAL E NO INTERIOR:

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das 9h às 17h.

Endereço: Av. Tiradentes, 676 – Luz.

Programação: Memento Mori, do nosso Educativo (30/03 – duas sessões: 10h e 14h). E, também, a visitação da obra “Cristo Morto” que fica abaixo do retábulo da Luz e estará em exibição somente nos dias 29, 30 e 31 de Março.

Grátis aos sábados. Mais informações

Museu da Língua Portuguesa

Abre: Nos dias 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das 9h às 16h30, com entrada permitida até às 16h30.

Endereço: Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.

Programação: Exposição principal: Quem visitar o Museu ao longo do feriadão terá acesso à exposição principal, repleta de experiências interativas e audiovisuais que destacam a pluralidade do português falado em todas as regiões do país. Um dos destaques é o Falares, no qual o público ouve depoimentos de pessoas de diversas origens, idades e profissões.

Tem África no samba, de Samba de Dandara – 1º Plataforma Conexões: No dia 30/3, acontece a primeira apresentação da Plataforma Conexões em 2024. O projeto selecionou trabalhos de artistas iniciantes com o tema Línguas Africanas no Brasil, o mesmo da próxima exposição temporária do Museu, a ser inaugurada no fim de maio. O primeiro show é Tem África no samba, do Samba de Dandara, no Saguão Central da Estação da Luz, das 11h às 12h. Composta por sete mulheres, a banda propõe debates sobre ancestralidade e protagonismo feminino.

Grátis aos sábados. Mais detalhes

MIS – Museu da Imagem e do Som

Abre: 29, 30, 31 de março.

Horário: Das 10h às 20h (sábado) | Domingo e feriado: Das 10h às 18h.

Programação: O MIS remonta a história do Holocausto com uma exposição sensorial inédita, elaborada em dois atos. No primeiro andar, A tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner irá apresentar o que foi o Holocausto por meio da história real de um sobrevivente: Julio Gartner. Polonês radicado no Brasil, ele faria 100 anos em 2024.

Grátis às terças. Mais detalhes

MIS Experience

Abre: 29, 30, 31 de março.

Horário: Sábado: 10h às 21h | Domingo e feriado: 10h às 20h.

Endereço: Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo – SP.

Programação: Em homenagem aos 40 anos de estreia de um dos seriados de TV mais queridos do Brasil – e de toda a América Latina –, a capital paulista recebe Chaves: A Exposição. A maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo acontece no MIS Experience e celebra as quatro décadas de exibição do icônico programa de TV no Brasil, com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores.

Grátis às terças. Mais detalhes

Museu Catavento

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das 09h às 16h – permanência até às 17h.

Programação: Exposição de longa duração: O Museu Catavento foi inaugurado em março de 2009 e tem mais de 250 instalações divididas em quatro seções (Universo, Vida, Engenho e Sociedade). Cada seção foi elaborada com uma expografia que contribui para criar atmosferas únicas e envolventes. Atrações como borboletário, sala de realidade virtual Dinos do Brasil, simuladores, aquários de água salgada, anêmonas e peixes carnívoros e venenosos, uma maquete do sol e uma parede de escaladas, onde é possível ouvir relatos de personalidades da história, são apenas alguns exemplos de como o visitante pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Na área externa também é possível conferir equipamentos como a locomotiva Dübs (fabricada em 1888 na Inglaterra que pertenceu à Cia. Paulista de Estradas de Ferro e foi usada brevemente para o transporte de carga), réplicas do 14 Bis e Demoiselle e o avião DC-3 (1936), que foi utilizado como cargueiro militar na Segunda Guerra Mundial.

Grátis às terças. Mais informações

Casa das Rosas

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das 10h às 17h30, com permanência até às 18h.

Endereço: Av. Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo.

Programação: Exposição “Rock and Roll – Bosco Sodi e os objetos de interesse” — primeira mostra individual do artista mexicano Bosco Sodi no Museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis. A mostra internacional, que aborda o impacto da colonização européia nos países das Américas, de Norte a Sul, já recebeu 5.500 pessoas desde sua abertura em 20/03 e pode ser visitada até o dia 19 de maio. A entrada é gratuita.

Sempre grátis. Mais detalhes

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: De terça- feira a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h).

Endereço: Portão 10, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana.

Programação: Com mais de 8 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XV e os dias de hoje, o acervo abarca diversas facetas dos universos culturais africanos e afro-brasileiros. Atualmente, está divido em 06 núcleos: África: Diversidade e Permanência, Trabalho e Escravidão, As Religiões Afro-Brasileiras, O Sagrado e o Profano, História e Memória e Artes Plásticas: a Mão Afro Brasileira.

Grátis às quartas-feiras. Mais detalhes

Pinacoteca de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das 10h às 18h.

Endereço: Praça da Luz, 2 – Luz.

Programação: Ativação da obra ‘Caminhando’, de Lygia Clark, no lobby do museu. Dia 31/03, 10h30 e 14h30.

Grátis aos sábados. Mais informações

Museu das Favelas

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das 9h às 17h (permanência até 18h).

Endereço: Av. Rio Branco, 1269 – Campos Elíseos, São Paulo – SP.

Programação: Exposição Favela Raiz: uma ocupação manifesto; Exposição Rap em quadrinhos e Exposição coletiva Retratos e histórias de cooperação e voluntariado.

Sempre grátis. Mais informações

Memorial da Resistência de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das10h às 18h.

Endereço: Largo General Osório, 66 – Santa Ifigênia, São Paulo – SP.

Programação: Exposições em cartaz: A memória preservada nas celas do Deops/SP (Térreo); Mulheres em Luta! Arquivos de memória política (3º andar) e Ocupações Memorial: Resistências da PUC-SP (Térreo).

Sempre grátis. Mais informações

MCI – Museu das Culturas Indígenas

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: Das 9h às 18h.

Endereço: Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Programação: Encontro com Mestres de Saberes e conversa sobre povos, cidade e natureza: Em 30/03, às 10h, o MCI realizará um passeio em meio a natureza do Parque da Água Branca, conduzido pelos mestres de saberes, educadores indígenas do MCI, em parceria com a equipe do Parque da Água Branca, o passeio é um convite para o público se conectar com a natureza e conhecer a fauna silvestre do espaço. Durante a caminhada serão compartilhadas vivências nos territórios originários e na cidade, assim como a relação entre pessoas, florestas e animais nas áreas urbanas. Entrada gratuita com retirada de ingresso no site. Mais detalhes

Paço das Artes

Abre: 29, 30, 31 de março.

Endereço: R. Dr. Albuquerque Lins, 1345 – Higienópolis, São Paulo.

Horário: Sábado:11h às 19h | Domingo e feriado: das 12h às 18h.

Programação: A exposição tem curadoria de Renato De Cara e traz mais de trinta artistas. São imagens icônicas de palhaços reproduzidas em fotografias históricas e anônimas, em pinturas de jovens irreverentes e contemporâneos, retrabalhadas como objeto de arte por grandes nomes do campo, questionando valores e empatia. Sendo a figura caricata um elo entre o espetáculo e a vida, enfrentamos e extrapolamos o cotidiano além dos limites. Tendo o ambiente do circo a ilusão como única realidade, os excessos e incômodos do personagem se reafirmam no contexto do grotesco. Mais detalhes.

Sempre grátis. Mais detalhes

Museu da Imigração

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: De terça a sábado, das 09h às 18h, e no domingo, das 10h às 18h (Bilheteria até as 17h).

Programação: Visitas Educativas para o público espontâneo (os educadores realizam visitas mediadas na exposição de longa duração “Migrar: experiências, memórias e identidades”), Passeio de Maria-Fumaça (partindo da plataforma ferroviária histórica do Museu da Imigração) e Retratos de Época (espaço onde os visitantes podem tirar fotografias à moda antiga, com roupas e ambientação especiais).

Grátis aos sábados. Mais informações

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão (SP)

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Horário: Das 9h às 18h.

Programação: Família no Museu: Liberdade – Páscoa e Felícia Leirner: Para os cristãos, a Páscoa significa um momento de ressurreição e renovação. A escultora Felícia Leirner tinha como religião o judaísmo e, com o intuito de promover o acesso ao conhecimento sobre as mais diversas culturas, a equipe do museu que leva o seu nome promove a oficina “Liberdade: Páscoa e Felícia Leirner”, no qual os visitantes poderão aprender sobre os significados dessa festividade para os judeus. Nos dias 29 e 30 de março (sexta e sábado), às 11h e às 15h

Grátis aos domingos. Inteira R$ 15 e meia R$ 7,50. Mais detalhes

Museu Casa de Portinari – Brodowski (SP)

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Endereço: Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Horário: Das 9h às 18h.

Programação: Brincadeiras Circenses na Casa de Candinho, nos dias 30e 31 de março (sábado e domingo). Horário: às 10h e às 16h.O Núcleo Educativo do Museu Casa de Portinari disponibiliza brinquedos relacionados às atividades circenses, tais como clave, bambolê, corda, bolinhas de malabarismo, balões, entre outros.Candido Portinari, quando criança, esperava ansiosamente a chegada do circo, que era vivenciado com muita alegria e encantamento por ele e seus amigos. A felicidade destes momentos foi, posteriormente, imortalizada em obras do artista.

Sempre grátis. Mais detalhes

Museu Índia Vanuíre – Tupã (SP)

Abre: 29, 30 e 31 de março

Endereço: R. Coroados, 521 – Centro, Tupã – SP.

Horário: Das 9h às 18h.

Programação: Exposições temporárias: O Museu Índia Vanuíre conta com várias exposições temporárias neste mês de março. Elas acontecem de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. “Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista”: Versão da exposição para visita presencial, que destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. A exposição é um compromisso de respeito e preservação cultural. Ela desafia estereótipos, amplia identidades e convida a explorar as histórias, tradições e valores transmitidos por essas expressões artísticas.

“Cerâmica Terena: Preservando a Memória e a Tradição”: A exposição apresenta peças produzidas pelos povos Terena, habitantes das terras indígenas Icatu, em São Paulo, e Cachoeirinha, no Mato Grosso do Sul. São peças como panelas, jarros, moringas e esculturas, entre outros objetos. Algumas cerâmicas já fazem parte do acervo do museu, doados ainda em 1970; já outras obras contemporâneas foram adquiridas ao longo dos anos.

Família no Museu: O Museu Índia Vanuíre desenvolve atividades que combinam diversão e reflexão para promover a integração das famílias com o ambiente museológico. Essas atividades acontecem aos finais de semana e, neste mês de março, a iniciativa está centrada na exposição de longa duração “Tupã Plural”. Por meio de um jogo da memória temático, a equipe educativa do museu introduz os visitantes à rica e complexa questão indígena, especialmente explorando o segundo módulo “Aldeia Indígena”, que foca no povo Krenak e busca estimular uma interação profunda com sua história e cultura. Nos dias 30 e 31 de março (sábado e domingo), das 10h às 16h.

TEATROS NA CAPITAL E NO INTERIOR

Teatro Sérgio Cardoso

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: De terça a sábado, das 14h às 19h (Bilheteria). No dia 31/3, a bilheteria abrirá às 10h. Dia 29, não tem peça, mas a bilheteria abre para vendas de ingressos antecipados.

Endereço: R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista.

Programação: 30 e 31/03 – Estudo para Fantasmas de Henrik Ibsen – sábados e domingos, às 18h.

A Páscoa da Vida – Cia Arte & Manhas: No dia 31 de março, às 11h, acontece o espetáculo infantil “A Páscoa da Vida”, da Cia Arte & Manhas, que revela os segredos guardados dentro dos ovos de chocolate. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes da apresentação, será uma experiência teatral para toda a família no domingo de Páscoa. Mais detalhes

Teatro Estadual de Araras

Abre: 31 de março.

Horário: Às 11h.

Programação: Páscoa em Apuros: O Coelhinho da Páscoa está realmente triste este ano, mesmo sabendo que a data mais importante do ano para ele estava chegando. O motivo: ele descobriu que o significado da Páscoa está cada vez mais esquecido pelas crianças e chegou a conclusão que elas só pensam em chocolates e não sabem a verdadeira essência da data. O Coelhinho decide então que agora as coisas vão mudar e informa que a entrega dos ovos está suspensa. Agora, só com a ajuda de todas as crianças, semeando a verdadeira mensagem da Páscoa para quem sabe, voltar a entrega normal dos ovos como todos os anos. Gratuito, Ingressos

CIRCO E MÚSICA

Mundo do Circo

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Horário: De terça a sexta das 10h às 17h. Finais de semana das 11h às 18h.

Endereço: Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, dentro Parque da Juventude, ao ladinho da estação do metrô Carandiru, na zona norte de São Paulo.

Programação: No dia 30 de março, às 14h, tem Tarde de Palhaçada com a Gira Cia Teatral, evento que promete encantar com números clássicos e interativos, inspirados nos grandes mestres do circo. Uma experiência para toda a família, com reconhecimento crítico.

Exposição Mundo do Circo: Mostra interativa com brinquedos populares, bonecos talhados, além de maquetes que podem ser manipulados pelos visitantes. A curadoria é do ator, diretor e palhaço dos Parlapatões Hugo Possolo e do cenógrafo Zé Carratu. A atração fica na Lona Exposição e estará aberta por tempo indeterminado.

Entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos 1 hora, antes de cada espetáculo. Cada pessoa poderá retirar no máximo 5 ingressos por espetáculo. Algumas programações podem ter cobrança de ingressos, eventualmente Mais informações

Fundação Osesp – Sala São Paulo

Abre: 29 a 31 de março.

Horário: 20h30 (29), 16h30 (30), 11h e 18h (31).

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Programação: Páscoa na Sala São Paulo – Osesp, Coros, solistas e maestro Arvo Volmer (dias 29 e 30), Matinais com Soundscape Big Band (31, esgotado) e recital de piano com Paul Lewis (31).

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo, SP.

Horário: De terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30.

Programação: A origem do circo, baseado na obra de Alice Viveiros de Castro. Com Cia. Asfalto de Poesia, em 29 de março das 15h às 15h45.

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Abre: 29, 30 e 31 de março.

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP.

Horário: De terça a domingo e feriados, das 9h30 às 18h30.

Programação: Contação de histórias – 29/03 – Mortina, de Barbara Cantini, com Paula Dugaich, em 29 de março das 15h às 15h45.

Instituições que estarão fechadas em todos os três dias: